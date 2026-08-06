Rajatshan News Live: छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग पर आज राजस्थान विश्वविद्यालय में ABVP का बड़ा प्रदर्शन

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Rajatshan News Live, 6 August: जयपुर आज से दो दिवसीय BRICS उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में BRICS के 10 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे. सम्मेलन में स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ाने, आर्थिक सहयोग और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. प्रतिनिधिमंडल हवामहल, सिटी पैलेस का भ्रमण भी करेगा, जबकि मुख्य बैठक रामबाग पैलेस में आयोजित होगी.
Sardarshahar Bus Strike: चूरू जिले के सरदारशहर में कच्चा बस स्टैंड से हाथ ठेला संचालकों को हटाने की मांग को लेकर निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी है. हड़ताल से 210 से अधिक गांवों और आसपास की तहसीलों के हजारों यात्री प्रभावित हो रहे हैं. बस ऑपरेटरों ने प्रशासन को दोपहर 12 बजे तक समाधान का अल्टीमेटम दिया है. वहीं हाथ ठेला संचालक भी गांधी चौक में धरना देने जा रहे हैं, जिससे शहर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.
Pradhan Mantri Awaas Yojana: राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 6,139 नए आवासों को मंजूरी मिल गई है. राज्य सरकार ने इन आवासों के लिए 153.47 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की है, जबकि पहली किस्त के रूप में करीब 61 करोड़ रुपये जल्द जारी किए जाएंगे. योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 2.50 लाख रुपये की सहायता मिलेगी. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
Rajatshan News Live:राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) आज विरोध प्रदर्शन करेगी. यह प्रदर्शन सुबह 11:15 बजे विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आयोजित होगा. प्रदर्शन के दौरान छात्रसंघ चुनाव जल्द कराने की मांग उठाई जाएगी और बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है.
Rajasthan Police: राजस्थान पुलिस के स्टेट साइबर क्राइम थाना ने अंतरराष्ट्रीय साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं. जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह भारतीय युवाओं को विदेशी नौकरी का लालच देकर कंबोडिया, म्यांमार और अन्य देशों में भेजता था, जहां उनके दस्तावेज छीनकर साइबर ठगी करवाने के लिए बंधक बना लिया जाता था.
RUIDP Rajasthan: राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (RUIDP) के पांचवें चरण के तहत प्रदेश के 84 शहरों में करीब 9,501 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जाएंगे. डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी को 23.06 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी, जिसमें सीवरेज, जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और विरासत संरक्षण जैसे कार्य शामिल हैं. इस बीच मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता, निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया.
Rajasthan OBC Report: राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को करीब 1000 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है. 74 लाख परिवारों के सर्वे और जनता के सुझावों के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट के बाद राज्य में ओबीसी आरक्षण के आधार पर निकाय और पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है. अब सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई तय करेगी.
Women Safety Helpline: राजस्थान के हनुमानगढ़ में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत महिलाओं के लिए नई हेल्पलाइन 8764876051 शुरू की गई है. अब महिलाएं नशे की तस्करी, अवैध गतिविधियों या अन्य अपराधों की जानकारी कॉल, व्हाट्सएप या सिर्फ एक मिस्ड कॉल देकर भी पुलिस तक पहुंचा सकेंगी.
Pravasi Rajasthani Sangam: बेंगलूरु में 9 अगस्त को प्रवासी राजस्थानी संगम का भव्य आयोजन होगा. कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. तीन सत्रों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में राजस्थान की संस्कृति, लोक परंपराओं और प्रवासी समाज का सम्मान किया जाएगा. शाम को ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी केज का लाइव कॉन्सर्ट मुख्य आकर्षण रहेगा. आयोजन से पहले विशेष पिंक टी-शर्ट भी लॉन्च की गई है.
IRCTC Bharat Gaurav: आईआरसीटीसी 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक भारत गौरव दक्षिण भारत दर्शन विशेष पर्यटक ट्रेन का संचालन करेगा. इस 12 दिवसीय यात्रा में जयपुर, सीकर और अजमेर सहित कई स्टेशनों से यात्री सवार हो सकेंगे. ट्रेन के जरिए रामेश्वरम, तिरुपति, कन्याकुमारी, मदुरै और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सहित दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे. यात्रा पैकेज 24,100 रुपये से शुरू होगा, जिसमें ट्रेन, भोजन, होटल, स्थानीय परिवहन और बीमा जैसी सुविधाएं शामिल हैं.