Rajasthan News Live: 75 मीटर बिल्डिंग लाइन का सख्त पालन! हाईवे के आसपास अवैध निर्माणों पर नोटिस, तत्काल हटाने का प्लान

Rajasthan News Live Today: हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद राजस्थान सरकार ने त्वरित एक्शन प्लान तैयार किया है. हाईवे से सेंटर पॉइंट से 75 मीटर के दायरे में बने सभी अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईवे के आसपास कोई भी निर्माण मान्य नहीं होगा और बिल्डिंग लाइन तथा कंट्रोल लाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 06, 2026, 07:50 AM IST | Updated: Feb 06, 2026, 07:52 AM IST

Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: थाईलैंड की राजकुमारी सिरीवन्नावरी नरिरोतना राजकन्या आज जयपुर आ रही हैं. राजकुमारी दोपहर 1 बजे विशेष विमान से बैंकॉक से जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगी. यह उनका जयपुर भ्रमण का महत्वपूर्ण दौरा है, जिसमें शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी शामिल है.

07:52:51
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम फिर दिखाने वाला है तांडव, सर्द हवा से ठिठुरेगा प्रदेश, इस दिन बारिश का अलर्ट! पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है. उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में उपरी हवा का चक्रवात कमजोर पड़ने के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव खत्म हो गया है. 
 

वेदर अपडेट जानने के लिए यहाँ क्लिक करें

07:52:15
Gold Silver Price Today: राजस्थान में सोने-चांदी में दाम में आज आई भयंकर गिरावट, अर्श से फर्श पर पहुंचे गोल्ड- सिल्वर के रेट, जानें लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Rate: राजस्थान के ज्वेलरी बाजार में आज एक बड़ा झटका लगा है. सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है.
 

गोल्ड सिल्वर का रेट जानने के लिए यहाँ क्लिक करें

07:51:29
परीक्षाओं को उत्सव बनाने की अपील! पीएम मोदी की 9वीं परीक्षा पे चर्चा 6 फरवरी को लाइव, जानें कहाँ होगा लाइव प्रसारण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनूठा कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (Pariksha Pe Charcha) 6 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे फिर से लौट रहा है. यह इसका 9वां संस्करण होगा, जिसमें परीक्षा के तनाव को कम करने, परीक्षाओं को जीवन का उत्सव और अभिन्न अंग मानने पर चर्चा होगी.
 

 

