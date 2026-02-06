Rajasthan News Live: 75 मीटर बिल्डिंग लाइन का सख्त पालन! हाईवे के आसपास अवैध निर्माणों पर नोटिस, तत्काल हटाने का प्लान

Rajasthan News Live Today: हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद राजस्थान सरकार ने त्वरित एक्शन प्लान तैयार किया है. हाईवे से सेंटर पॉइंट से 75 मीटर के दायरे में बने सभी अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईवे के आसपास कोई भी निर्माण मान्य नहीं होगा और बिल्डिंग लाइन तथा कंट्रोल लाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा.