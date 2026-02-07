Rajasthan News Live Today: जोधपुर और जयपुर में आज राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्ण न्यायिक कार्य बहिष्कार रहेगा. हाईकोर्ट द्वारा शनिवार को भी न्यायिक कार्य दिवस घोषित करने के फैसले के खिलाफ जोधपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जोधपुर बार एसोसिएशन और अधिवक्ता संघ ने एकजुट होकर विरोध जताया है.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान हाईकोर्ट में आज (शनिवार) न्यायिक कार्य बहिष्कार रहेगा. हाईकोर्ट द्वारा शनिवार को न्यायिक कार्य दिवस घोषित करने के फैसले के खिलाफ अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर विरोध जताया है. जोधपुर और जयपुर दोनों खंडपीठों में आज कोई भी न्यायिक कार्य नहीं होगा. राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जोधपुर बार एसोसिएशन और अधिवक्ता संघ ने संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बहिष्कार का ऐलान किया है.
Rajasthan weather update: राजस्थान में फरवरी का मौसम दो रंग दिखा रहा है. एक तरफ पश्चिमी राजस्थान में गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है, तो दूसरी तरफ शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा लोगों को ठिठुरा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 7 फरवरी को प्रदेश में मिला-जुला मौसम रहेगा. दिन में तेज धूप और गर्मी का एहसास होगा, जबकि सुबह-शाम और रात में ठंड का प्रकोप बरकरार रहेगा.
Rajasthan Gold Silver Rate Today: जयपुर. राजस्थान के जेम्स-ज्वेलरी बाजार में आज फिर से सोने और चांदी के भावों में तेज गिरावट देखी गई है. 7 फरवरी को 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,900 रुपये सस्ता होकर 1,40,690 रुपये पर आ गया है, जो कल 1,42,590 रुपये था.
इसी तरह 24 कैरेट सोना 2,000 रुपये घटकर 1,47,720 रुपये हो गया, कल का भाव 1,49,720 रुपये था. चांदी भी प्रति किलोग्राम 20,000 रुपये सस्ती होकर 2,80,000 रुपये पर पहुंच गई है, जो कल 3,00,000 रुपये थी. यह लगातार दूसरा दिन है जब कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.
आज 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) का भाव 1,40,690 रुपये रहा, जिसमें 1,900 रुपये की कमी आई. 24 कैरेट सोना भी 1,47,720 रुपये पर आ गया, जिसमें 2,000 रुपये की गिरावट दर्ज हुई. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग में कमी और यूनियन बजट 2026-27 के बाद आयात शुल्क में राहत की उम्मीदें हैं.
Rajasthan News: राजस्थान में नशे के खिलाफ एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का अभियान लगातार तेज हो रहा है. पिछले चार महीनों में ANTF ने राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ 103 बड़ी कार्रवाई की हैं. शुक्रवार को एक ही दिन में चार बड़े एक्शन ने नशा तस्करों में खलबली मचा दी. बाड़मेर में MD ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई, गुजरात के वापी से 7 साल से फरार 25 हजार रुपये इनामी तस्कर को दबोचा गया, सांचोर में MDMA की खेप पर चोट की गई और जोधपुर के भोपालगढ़ में डोडा पोस्त का बड़ा रैकेट ध्वस्त कर दिया गया.
Rajasthan News: टोंक (निवाई) में मदन दिलावर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दिमागी दिवालियापन हो गया है. राम मंदिर के लिए कारसेवकों को गोलियों से भुना गया था. साथ ही, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मारे जाने पर सोनिया गांधी रात भर रोती थीं. दिलावर ने खेजड़ी (राजस्थान का राज्य वृक्ष) पर भी बात की, कहा कि सरकार खेजड़ी को नहीं कटने देगी और सब पर रोक लगा दी गई है. यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.
आज शहर में यात्रियाें को हो सकती है आंशिक परेशानी. एप बेस्ड कैब चालकों की है देशव्यापी हड़ताल. ओला, उबर, रेपिडो आदि एप सेवाओं पर दिख सकता असर. कैब चालकों ने हड़ताल का किया है आह्वान. हालांकि राजधानी जयपुर में कैब चालकों का एकीकृत संगठन नहीं. ऐसे में सभी कैब सेवाएं बंद रहने पर बना हुआ संशय. 25 रुपए प्रति किमी न्यूनतम किराया सहित अन्य मांगों पर आंदोलन.
राजसमंद: हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्दीघाटी–रक्ततलाई के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से क्षेत्र में मचा हड़कंप, अवैध कब्जाधारियों में अफरा-तफरी. दो दिन पहले राजसमंद जिला कलेक्टर सहित 16 विभागों के अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर किया था निरीक्षण. हल्दीघाटी–रक्ततलाई जाने वालो रास्तों पर अतिक्रमण होने से पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था खमनोर पंचायत समिति के विकास अधिकारी, तहसीलदार व पुलिस की संयुक्त टीम जेसीबी से अतिक्रमण ध्वस्त कर रही है.
जयपुर राजस्थान में पारा 32 डिग्री के ऊपर पहुंचा प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर शुरू सभी शहरों में दिन में तेज धूप प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी अधिकतम तापमान पहुंचा 32 डिग्री सेल्सियस तेज धूप से दिन में लोगों को हल्की गर्मी महसूस हुई सुबह-शाम के तापमान में बड़ी गिरावट होने से तेज सर्दी रही दौसा, करौली, फतेहपुर, नागौर, सीकर में कल न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा ठंडे इलाके फतेहपुर और नागौर रहे जहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.