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Rajasthan News Live: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर CM ने अर्पित की पुष्पांजलि, बोले- सदैव प्रेरणा देते रहेंगे

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में 20 साल बाद पांचना बांध विवाद सुलझा, आज नहरों में पानी छूटेगा. CM भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं, वहीं डूंगरपुर में नर्सिंग कार्मिकों की रैली और कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. सांसद हनुमान बेनीवाल नोएडा जाएंगे.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 06, 2026, 09:29 AM|Updated: Jul 06, 2026, 09:30 AM
Rajasthan News Live: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर CM ने अर्पित की पुष्पांजलि, बोले- सदैव प्रेरणा देते रहेंगे
Image Credit: Rajasthan News Live TodaySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. पांचना बाध विवाद का 20 साल बाद निकला समाधान, पांचना बांध से आज दोपहर को नहरों में पानी छोड़े जाने का कार्यक्रम है. सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली आएंगे. राजस्थान के कई हिस्सों में आज बारिश हो रही है. सांसद हनुमान बेनीवाल नोएडा जाएंगे. डूंगरपुर में नर्सिंग अभ्यर्थी व संविदा नर्सिंग कार्मिकों की रैली आज शहर में नेहरू गार्डन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

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प्रदेश में बिकने वाले मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर हाईकोर्ट सख्त
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश
सरस, अमूल, लोटस और मदर डेयरी सहित अन्य एजेंसियों की करें जांच
ये एजेंसियां कृत्रिम उत्पादों को रोकने के लिए क्या करती है उपाय
इसके साथ ही अदालत ने गंदे पानी में फसल-सब्जियां उगाने वालों पर एफआईआर के दिए आदेश
अब तक मामले में की गई कार्रवाई की भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगी जानकारी
एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की खंडपीठ ने दिए आदेश
मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर दिए आदेश
खंडपीठ करेगी अब 4 अगस्त को मामले की सुनवाई

09:15:53 Jul 06, 2026, 09:15 AM (IST)

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प्रदेश में लगभग मानसून पूरी तरह एक्टिव अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी कुछ जिलों को छोड़ पूरे राजस्थान में ऑरेंज और येलो अलर्ट जयपुर में रातभर हुई बारिश, मौसम हुआ सुहावना बंगाल की खाड़ी का सिस्टम हुआ मजबूत, डिप्रेशन में बदला 10 जुलाई तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहने के आसार पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा 60 मिमी बारिश दर्ज श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा तापमान 43.2°C हुआ रिकॉर्ड.
 

09:15:43 Jul 06, 2026, 09:15 AM (IST)

Rajasthan News Live

 (जयपुर) दादा से पहले पोते की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत, आईसीयू में भर्ती अपने दादा से मिलने जा रहा था बिच रास्ते में हो गया हादसा, बीती देर शाम खाटू श्याम जी आभास रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में किशनगढ़ रेनवाल निवासी राजवीर उर्फ लकी हुआ गंभीर घायल, गंभीर घायल ने इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल में तोड़ा दम, कुछ देर में ही होगा मर्तक राजवीर का पोस्टमार्टम, अंबेडकर कॉलोनी किशनगढ़ रेनवाल में फैली शोक की लहर, सूचना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हुआ, राजवीर अपनी मौसी के यहां खाटू श्याम जी में रहकर परिवार का करता था भरण पोषण.

09:15:32 Jul 06, 2026, 09:15 AM (IST)

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टोंक बीसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक जारी. बीते 24 घंटों में 2 सेंटी मीटर पानी की आवक बीसलपुर बांध का जलस्तर पहुंचा 313.69 RL मीटर. लगातार पानी की आवक से आम जन के चेहरे पर खुशी.
 

09:15:21 Jul 06, 2026, 09:15 AM (IST)

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डूंगरपुर - नर्सिंग अभ्यर्थी व संविदा नर्सिंग कार्मिकों की रैली. आज शहर में नेहरू गार्डन से कलेक्ट्रेट तक निकालेंगे रैली. कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन. प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को देंगे सीएम के नाम ज्ञापन टीएसपी क्षेत्र में अलग से 4,000 नर्सिंग पद स्वीकृत करने, एएनएम के 2,000 पद स्वीकृत करने, नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती बोनस के आधार पर करने की है मांग.
 

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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