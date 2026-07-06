(जयपुर) दादा से पहले पोते की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत, आईसीयू में भर्ती अपने दादा से मिलने जा रहा था बिच रास्ते में हो गया हादसा, बीती देर शाम खाटू श्याम जी आभास रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में किशनगढ़ रेनवाल निवासी राजवीर उर्फ लकी हुआ गंभीर घायल, गंभीर घायल ने इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल में तोड़ा दम, कुछ देर में ही होगा मर्तक राजवीर का पोस्टमार्टम, अंबेडकर कॉलोनी किशनगढ़ रेनवाल में फैली शोक की लहर, सूचना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हुआ, राजवीर अपनी मौसी के यहां खाटू श्याम जी में रहकर परिवार का करता था भरण पोषण.