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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. पांचना बाध विवाद का 20 साल बाद निकला समाधान, पांचना बांध से आज दोपहर को नहरों में पानी छोड़े जाने का कार्यक्रम है. सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली आएंगे. राजस्थान के कई हिस्सों में आज बारिश हो रही है. सांसद हनुमान बेनीवाल नोएडा जाएंगे. डूंगरपुर में नर्सिंग अभ्यर्थी व संविदा नर्सिंग कार्मिकों की रैली आज शहर में नेहरू गार्डन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. पांचना बाध विवाद का 20 साल बाद निकला समाधान, पांचना बांध से आज दोपहर को नहरों में पानी छोड़े जाने का कार्यक्रम है. सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली आएंगे. राजस्थान के कई हिस्सों में आज बारिश हो रही है. सांसद हनुमान बेनीवाल नोएडा जाएंगे. डूंगरपुर में नर्सिंग अभ्यर्थी व संविदा नर्सिंग कार्मिकों की रैली आज शहर में नेहरू गार्डन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
'राष्ट्र प्रथम' के मंत्र को अपने जीवन का ध्येय बनाने वाले, महान शिक्षाविद्, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं हमारे प्रेरणास्रोत, श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर आज मुख्यमंत्री निवास पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें सादर नमन किया।… pic.twitter.com/PrpuOwOPR9— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) July 6, 2026
प्रदेश में बिकने वाले मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर हाईकोर्ट सख्त
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश
सरस, अमूल, लोटस और मदर डेयरी सहित अन्य एजेंसियों की करें जांच
ये एजेंसियां कृत्रिम उत्पादों को रोकने के लिए क्या करती है उपाय
इसके साथ ही अदालत ने गंदे पानी में फसल-सब्जियां उगाने वालों पर एफआईआर के दिए आदेश
अब तक मामले में की गई कार्रवाई की भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगी जानकारी
एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की खंडपीठ ने दिए आदेश
मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर दिए आदेश
खंडपीठ करेगी अब 4 अगस्त को मामले की सुनवाई
प्रदेश में लगभग मानसून पूरी तरह एक्टिव अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी कुछ जिलों को छोड़ पूरे राजस्थान में ऑरेंज और येलो अलर्ट जयपुर में रातभर हुई बारिश, मौसम हुआ सुहावना बंगाल की खाड़ी का सिस्टम हुआ मजबूत, डिप्रेशन में बदला 10 जुलाई तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहने के आसार पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा 60 मिमी बारिश दर्ज श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा तापमान 43.2°C हुआ रिकॉर्ड.
(जयपुर) दादा से पहले पोते की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत, आईसीयू में भर्ती अपने दादा से मिलने जा रहा था बिच रास्ते में हो गया हादसा, बीती देर शाम खाटू श्याम जी आभास रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में किशनगढ़ रेनवाल निवासी राजवीर उर्फ लकी हुआ गंभीर घायल, गंभीर घायल ने इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल में तोड़ा दम, कुछ देर में ही होगा मर्तक राजवीर का पोस्टमार्टम, अंबेडकर कॉलोनी किशनगढ़ रेनवाल में फैली शोक की लहर, सूचना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हुआ, राजवीर अपनी मौसी के यहां खाटू श्याम जी में रहकर परिवार का करता था भरण पोषण.
टोंक बीसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक जारी. बीते 24 घंटों में 2 सेंटी मीटर पानी की आवक बीसलपुर बांध का जलस्तर पहुंचा 313.69 RL मीटर. लगातार पानी की आवक से आम जन के चेहरे पर खुशी.
डूंगरपुर - नर्सिंग अभ्यर्थी व संविदा नर्सिंग कार्मिकों की रैली. आज शहर में नेहरू गार्डन से कलेक्ट्रेट तक निकालेंगे रैली. कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन. प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को देंगे सीएम के नाम ज्ञापन टीएसपी क्षेत्र में अलग से 4,000 नर्सिंग पद स्वीकृत करने, एएनएम के 2,000 पद स्वीकृत करने, नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती बोनस के आधार पर करने की है मांग.