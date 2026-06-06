राजधानी जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में कथित नशे की ओवरडोज से युवक कुलदीप गुर्जर की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. देर रात बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और ट्रांसपोर्ट नगर थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया. आक्रोशित लोगों ने थाने के बाहर धरना देकर जमकर नारेबाजी की और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से नशे का कारोबार चल रहा है और कई बार पुलिस को सूचना देने तथा लिखित शिकायतें देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. उनका कहना है कि इसी लापरवाही के कारण कुलदीप गुर्जर की नशे की ओवरडोज से मौत हुई है. लोगों का दावा है कि इलाके में पहले भी नशे के कारण कई युवाओं की जान जा चुकी है और यह ऐसी आठवीं मौत है, जिसका उन्हें दुख झेलना पड़ रहा है.