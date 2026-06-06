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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हुईं. राजस्थान में सियासत में गर्माहट मची रही. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मानेसर को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा मानेसर कांड को कभी भूल नहीं सकते.
सीएम भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा दौरे रहे. प्रदेश में 2-3 दिन और आंधी-बारिश का दौर जारी रहा. परिसंचरण तंत्र के असर से कई जिलों में मेघगर्जन और बारिश की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में बाद में छिटपुट बारिश और गरज-चमक का दौर रहेगा. उदयपुर के खेरवाड़ा में शादी समारोह में नाच गान के दौरान गोली चल गई. एक युवक के पेट के आर पार हो गई. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हुईं. राजस्थान में सियासत में गर्माहट मची रही. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मानेसर को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा मानेसर कांड को कभी भूल नहीं सकते.
सीएम भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा दौरे रहे. प्रदेश में 2-3 दिन और आंधी-बारिश का दौर जारी रहा. परिसंचरण तंत्र के असर से कई जिलों में मेघगर्जन और बारिश की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में बाद में छिटपुट बारिश और गरज-चमक का दौर रहेगा. उदयपुर के खेरवाड़ा में शादी समारोह में नाच गान के दौरान गोली चल गई. एक युवक के पेट के आर पार हो गई. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News: अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी अमरीक सिंह के घर चोरी के बाद बैंक फ्रॉड का मामला सामने आया. चोर दस्तावेज और मोबाइल ले गया, जिनसे करीब 3.5 लाख रुपये निकाले गए. पुलिस ने धोखाधड़ी में केस दर्ज किया है, जांच जारी है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र के कानूवाड़ा बिलखाई गांव में धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ. प्रार्थना सभा की आड़ में 100 से ज्यादा आदिवासी परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था. पुलिस ने 14 लोगों पर केस दर्ज कर 11 को हिरासत में लिया, जिनमें 3 बाहरी पादरी शामिल हैं. जांच जारी है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: जयपुर जिले में जनगणना-2027 के प्रथम चरण का हाउस लिस्टिंग कार्य 55.95% पूरा हो चुका है. जिला कलक्टर संदेश नायक ने 14 जून तक शेष कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं. चौमूं, जालसू और कालाडेरा ने 100% लक्ष्य हासिल किया, जबकि कई अन्य क्षेत्रों ने 90% से अधिक प्रगति दर्ज की है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: सिरोही के गिरवर गांव में युवक की संदिग्ध मौत के बाद तनाव फैल गया. हत्या की आशंका में परिजन और ग्रामीणों ने संदिग्ध आरोपियों के घर पर हमला कर तोड़फोड़ की. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस सभी पहलुओं से जांच में जुटी है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: जयपुर के प्रतापनगर में 16 वर्षीय छात्रा का शव एक अपार्टमेंट के पहले फ्लोर के पोर्च पर मिला. छात्रा शाम को साइकिलिंग के लिए निकली थी. परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस आत्महत्या, हादसा और हत्या समेत सभी एंगल से जांच कर रही है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: राजस्थान में FMG डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन में देरी से विवाद बढ़ा. NMC गाइडलाइन और ऑनलाइन स्टडी नियमों पर कंफ्यूजन के कारण प्रक्रिया रुकी. काउंसिल ने जांच शुरू की, साफ किया कि योग्य डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन जल्द पूरे किए जाएंगे. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: डूंगरपुर के बिछीवाड़ा कस्बे में तेज रफ्तार बाइक ने पैदल जा रहे 57 वर्षीय राम सिंह चौहान को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर घायल राम सिंह की इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: मकराना में फर्जी वसीयत बनाकर मार्बल खदान सहित संपत्ति हड़पने के मामले में पुलिस ने 63 वर्षीय आरोपी फय्याज को गिरफ्तार किया. आरोपी पर धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज था. अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Crime News: 2025 की जन्माष्टमी के दिन जयपुर में ई-रिक्शा चालक मनोज की हत्या ने पुलिस को उलझा दिया था. जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी संतोष ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. गूगल पर मर्डर और बचने के तरीके खोजे गए, लेकिन सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Weather Update: 6 जून 2026 को राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी, बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि का अलर्ट रहा. ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी हुआ. 7 जून को भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश और मेघगर्जन की संभावना बनी रहेगी, धीरे-धीरे सुधार होगा. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 6 जून 2026 को सोना-चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई. चांदी 10,000 रुपये टूटकर 2.53 लाख रुपये प्रति किलो और शुद्ध सोना 2,700 रुपये सस्ता होकर 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. बाजार में कारोबार सामान्य रहा. पढ़ें पूरी खबर…
जयपुर में शनिवार को सनातन सेना ने प्रेस वार्ता कर राजस्थान में कथित अवैध मजारे, मस्जिदों, मदरसों और अन्य अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई. संगठन ने आरोप लगाया कि विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी भूमि और सार्वजनिक स्थलों पर बने अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ प्रशासन प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है.सनातन सेना ने मालवीय नगर, नंदपुरी-केलाशपुरी, महारानी कॉलेज परिसर, टोंक फाटक पुलिया, विधानसभा क्षेत्र और अन्य स्थानों का उल्लेख करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की. संगठन ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों, सड़कों पर नमाज और कथित अवैध बूचड़खानों के मुद्दे भी उठाए. प्रेस वार्ता में संगठन ने राज्य सरकार और प्रशासन से इन मामलों में त्वरित कार्रवाई करने की मांग की. साथ ही दावा किया कि यदि 15 दिनों के भीतर संबंधित मामलों में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो सनातन सेना सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी.
चिड़ावा में चेंजिंग रूम में चिटिंग कांड से मचा हड़कंप!
चेंजिंग रूम में अचानक बजी घंटी तो खुली पोल.
महिला ने मचाया हंगामा, शोरूम का कर्मचारी-संचालक डिटेन.
पुलिस ने एतिहात के तौर पर एक बार शोरूम को कराया बंद.
चर्चा यह भी कि आईफोन से खूब सारे वीडियो मिले पुलिस को.
घटना के बाद चिड़ावा शहर में भारी आक्रोश और विरोध प्रदर्शन.
दुकान के सामने जाम लगाकर बैठे लोग, पुलिस ने की समझाइश.
विहिप पदाधिकारी सुनिल सिद्धड़ और भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र गिरधर मौके पर.
जयपुर।नगर निगम की अवैध निर्माण पर कार्रवाई.
सिविल लाइन जोन में दो स्थानों पर सीजिंग की कार्रवाई.
उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा के निर्देशन में चला अभियान.
कनिष्ठ अभियंता संजय कुमार बैरवा के नेतृत्व में कार्रवाई.
पुलिस जाप्ते के साथ निगम टीम ने की कार्रवाई.
सी-स्कीम स्थित गोल्डन प्लेस के बेसमेंट में अवैध निर्माण सीज.
यूनिट B-2 और B-5 में बिना अनुमति चल रहा था निर्माण कार्य.
परिवहन नगर में भी अवैध निर्माण सीज.
22 कुमावत बड़ी, परिवहन नगर में दो मंजिला निर्माण सीज.
बिना स्वीकृति निर्माण करने वालों पर निगम सख्त.
नसीराबाद (अजमेर) के एक मकान में अचानक लगी भीषण आग. कमरे की खिड़की से बाहर तक निकली आग की लपटें. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल गाड़ी. स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू. अग्निकांड में घर में रखा सारा सामान जल कर हुआ राख. किसी जनहानि की नहीं सूचना. पुलिस जुटी तफ्तीश में. घटना के दौरान बड़ी संख्या में लगी तमाशबीनों की भीड़.
राजधानी जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में कथित नशे की ओवरडोज से युवक कुलदीप गुर्जर की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. देर रात बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और ट्रांसपोर्ट नगर थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया. आक्रोशित लोगों ने थाने के बाहर धरना देकर जमकर नारेबाजी की और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से नशे का कारोबार चल रहा है और कई बार पुलिस को सूचना देने तथा लिखित शिकायतें देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. उनका कहना है कि इसी लापरवाही के कारण कुलदीप गुर्जर की नशे की ओवरडोज से मौत हुई है. लोगों का दावा है कि इलाके में पहले भी नशे के कारण कई युवाओं की जान जा चुकी है और यह ऐसी आठवीं मौत है, जिसका उन्हें दुख झेलना पड़ रहा है.
जयपुर पुलिस ने स्पा सेंटरों की आड़ में चल रही संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बजाज नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्पा सेंटरों पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 8 युवकों को गिरफ्तार किया है. बजाज नगर क्षेत्र में संचालित करीब 11 स्पा सेंटरों की जांच की. पुलिस के अनुसार, स्पा सेंटर संचालकों को पहले ही पुलिस की ओर से जारी गाइडलाइन की जानकारी देकर नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई स्थानों पर नियमों का उल्लंघन सामने आया. पुलिस की विशेष टीम ने 5 जून को महिला पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर विभिन्न स्पा सेंटरों की जांच की. इस दौरान ब्लिस थाई स्पा, उमंग लग्जरी स्पा, ब्लू स्टार थाई स्पा और स्वागत थाई स्पा सहित कई स्पा सेंटरों की तलाशी ली गई। कार्रवाई में कुल 8 युवकों को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया.
Rajasthan Heatwave: राजस्थान में अगले 48 घंटों (6 और 7 जून) तक मौसम अपेक्षाकृत राहत भरा रहेगा. कुछ इलाकों में बादल, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने से गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी.
Neeraj Dangi Rajya Sabha: राजस्थान कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज डांगी ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया. नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने शक्ति प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने इस मौके पर एकजुटता का प्रदर्शन किया.
जहाजपुर उपजिला चिकित्सालय में 108 एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है. सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित एक बच्चे को भीलवाड़ा रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस शाहपुरा रोड पर नगर पालिका के पास अचानक खराब हो गई. इससे बच्चे की जान खतरे में पड़ गई और परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
Manoharpur Murder Case: मनोहरपुर में रामवतार असवाल की नृशंस हत्या के विरोध में जयपुर के गांधी चौक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें सर्व समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हत्याकांड की कड़ी निंदा की और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी तथा कठोर सजा की मांग की। लोगों ने कहा कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलना चाहिए।
Jhunjhunu scam: झुंझुनूं से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है. झुंझुनूं शहर में 10 रुपए के नए नोटों की गड्डियां सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक कथित गिरोह का मामला सामने आया है. हैरानी की बात यह है कि एक ओर बाजार में फटे पुराने भी 10 रुपए के नोट आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं. वहीं दूसरी ओर नए—नए पैक्ड 10—10 के नोटों की गड्डियों के नाम पर अवैध कारोबार और करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप सामने आए हैं.
Rajasthan Crime News: पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ एक नए ‘नार्को-टेरर’ मॉडल के तहत सोशल मीडिया, ड्रग्स और हथियारों का इस्तेमाल कर युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं.
Rajasthan Crime Graph: राजस्थान में बढ़ती गर्मी का असर केवल मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव अपराध के आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है. पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि तापमान बढ़ने के साथ हत्या, दुष्कर्म, अपहरण और अन्य हिंसक अपराधों के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज होती है.
बांसवाड़ा: शादी समारोह में चावल ख़त्म होने पर मारपीट. दुल्हन के पिता के भाई के साथ मारपीट. शादी में आए 5 से 6 लोगों ने की मारपीट. मारपीट में दुल्हन का चाचा हुआ गंभीर घायल. घायल को एमजी हॉस्पिटल में किया भर्ती. कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के ठुमठ गांव का मामला.
Jaipur News: जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर परियोजना में मुख्य राइजिंग पाइप लाइन लीकेज होने से इमरजेंसी शटडाउन करना पड़ा. सुरजपुरा के पास मरम्मत कार्य जारी है. इससे जयपुर की पेयजल आपूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती है. विशेषज्ञ दूसरी पाइप लाइन को स्थायी समाधान मान रहे हैं.
राजस्थान: आंधी-बारिश का दौर जारी
परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से प्रदेश में अगले 2-3 दिन आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है. जयपुर, दौसा, करौली, डूंगरपुर और नागौर समेत कई शहरों का तापमान 35°C से नीचे दर्ज किया गया है. मौसम विभाग ने आज 25 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है.
जोधपुर: 8 बजे बाद शराब बिक्री पर आबकारी विभाग सख्त
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जोधपुर आबकारी विभाग एक्शन मोड में है. जिला आबकारी अधिकारी भवानी सिंह राठौड़ के नेतृत्व में 11 टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में रात को छापेमारी की. नियमों का उल्लंघन करने पर अब तक 18 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 8 शराब दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं.
बांदीकुई (दौसा): दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, दो की मौत
दिल्ली-मुंबई हाईवे पर खटीक के तिबारा (पिल्लर नंबर 155.8) के पास सुबह करीब तीन बजे एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई. हाईवे टीम ने शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
उदयपुर (खेरवाड़ा): शादी समारोह में चली गोली, युवक घायल
बावलवाडा थाना क्षेत्र के समलाई पानवा गांव में एक शादी समारोह के दौरान नाच-गाने के माहौल में दुल्हन के ताऊ की टोपीदार बंदूक से अचानक गोली चल गई. गोली राजेंद्र नामक युवक के पेट के आर-पार हो गई. सूचना मिलते ही बावलवाडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान युवक को उदयपुर के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया.
सिराही (पिंडवाड़ा): रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत, 15 घायल
सरूपगंज थाना क्षेत्र में महारानी पेट्रोल पंप के पास आबूरोड से फलोदी जा रही रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में 15 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्वरूपगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यात्रियों ने बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.
धौलपुर (सैपऊ): NH-123 पर भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, 6 घायल
सैपऊ के उमरारा गांव के पास एक पिकअप को ओवरटेक करने के प्रयास में तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू हो गया. ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो, बाइक और चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग को रौंद दिया. हादसे में एक 24 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं खाटूश्याम जी से ग्वालियर लौट रहे 5 श्रद्धालुओं और चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग सहित कुल 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है.
जयपुर: बीजेपी का अशोक गहलोत पर पलटवार
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 'मानेसर कांड' से जुड़े बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा पलटवार किया है. राठौड़ ने कहा कि गहलोत खुद सचिन पायलट को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और बार-बार पुरानी बातें याद दिलाकर उन्हें राजनीति में 'डाउन' रखने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस का अपना परिवार संभल नहीं रहा है और गहलोत का वजूद अब धीरे-धीरे कम हो रहा है.
नागौर: जिला क्रिकेट संघ (DCA) आरसीए से निष्कासित: गंभीर वित्तीय और संवैधानिक अनियमितताओं के आरोपों के चलते राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की जनरल बॉडी ने 15 मई को पारित प्रस्ताव के आधार पर नागौर जिला क्रिकेट संघ को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है. आरसीए का आरोप है कि बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद नागौर संघ आवश्यक वित्तीय रिकॉर्ड, ऑडिट और खेल गतिविधियों के दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहा.
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज बहरोड़ दौरे पर रहेंगी, जहां वे सुबह 11 बजे 'अलवर सांसद खेल उत्सव' के तहत आयोजित बालिका ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगी. इस कार्यक्रम में स्थानीय राजनेता, समाजसेवी और प्रतिभागी शामिल होंगे.
भीलवाड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणा को कृषि विभाग ने कुछ ही घंटों में अमलीजामा पहना दिया. ग्राम पंचायत 'खारी का लाम्बा' में नया कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय खोलने के आदेश कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने जारी कर दिए हैं. इस कार्यालय के अंतर्गत खारी का लाम्बा और पाटियों का खेड़ा क्षेत्र शामिल होंगे, जिसे राजकीय या किराए के भवन में तुरंत शुरू किया जाएगा.
नैनवां नगर पालिका में पिछले करीब डेढ़ वर्ष से रिक्त चल रहे अधिशाषी अधिकारी (EO) के पद पर राजस्व अधिकारी नरेंद्र मीणा ने कार्यभार संभाल लिया है. प्रशासनिक कारणों से एपीओ (APO) चल रहे नरेंद्र मीणा के आने से अब तक अन्य पालिकाओं के ईओ को दिए गए अतिरिक्त प्रभार से कामकाज चलाने की व्यवस्था समाप्त होगी. स्थायी ईओ मिलने से क्षेत्र में अटके विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं में गति आने की उम्मीद है.
सिरोही के सरूपगंज थाना क्षेत्र में महारानी पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार को एक रोडवेज बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में बस में सवार करीब 15 यात्री घायल हो गए. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को तत्काल स्वरूपगंज अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है.