Rajasthan News Live Today: राजस्थान के लिए आज का दिन खास है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा सिविल डिफेंस विभाग की वेबसाइट लॉन्च करेंगे. पंत कृषि भवन में आज दोपहर 1 बजे कार्यक्रम होगा. विधानसभा में आज हंगामा बरपेगा. डिस्टर्ब एरिया बिल का कांग्रेस जमकर विरोध करेगी. अल्पसंख्यक वोट बैंक को बचाने के लिए कांग्रेस आक्रामक दिखेगी. सलमेर स्वर्णनगरी में आज 6 से 8 मार्च तक तीन दिवसीय भव्य चादर महोत्सव का शुभारंभ होगा. महोत्सव का शुभारंभ RSS प्रमुख मोहन भागवत करेंगे, नासिर और जुनैद हत्या काण्ड में मोनू मानेसर को जमानत मिल गई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

