Rajasthan News Live: राजस्थान में सियासी घमासान! विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया बिल पर हंगामे के आसार

Rajasthan News Live Today: राजस्थान के लिए आज का दिन खास है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा सिविल डिफेंस विभाग की वेबसाइट लॉन्च करेंगे. पंत कृषि भवन में आज दोपहर 1 बजे कार्यक्रम होगा. विधानसभा में आज हंगामा बरपेगा. डिस्टर्ब एरिया बिल का कांग्रेस जमकर विरोध करेगी. अल्पसंख्यक वोट बैंक को बचाने के लिए कांग्रेस आक्रामक दिखेगी. सलमेर स्वर्णनगरी में आज 6 से 8 मार्च तक तीन दिवसीय भव्य चादर महोत्सव का शुभारंभ होगा. महोत्सव का शुभारंभ  RSS प्रमुख मोहन भागवत करेंगे, नासिर और जुनैद हत्या काण्ड में मोनू मानेसर को जमानत मिल गई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Mar 06, 2026, 09:09 AM IST | Updated:Mar 06, 2026, 09:44 AM IST

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में आज का दिन राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। जयपुर में पंत कृषि भवन में दोपहर 1 बजे कृषि मंत्री Kirodi Lal Meena सिविल डिफेंस विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे। वहीं विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर जोरदार हंगामे के आसार हैं, जहां Indian National Congress सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है।

इधर Jaisalmer में 6 से 8 मार्च तक तीन दिवसीय भव्य चादर महोत्सव की शुरुआत होगी, जिसका उद्घाटन Mohan Bhagwat करेंगे और वे धर्मसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी बीच नासिर-जुनैद हत्या कांड में आरोपी Monu Manesar को जमानत मिलना भी चर्चा में है। राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का लाइव ब्लॉग।

09:44:30
RRTS नमो भारत परियोजना में फंस गया विवाद! लागत बंटवारे पर तनातनी, पुनर्विचार की मांग

Namo Bharat, RRTS: नमो भारत (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम – RRTS) परियोजना के पहले चरण में राजस्थान और हरियाणा के बीच वित्तीय हिस्सेदारी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है.  
पढ़ें पूरी खबर

09:44:09
नासिर-जुनैद हत्याकांड में ढाई साल बाद बड़ा मोड़, मोनू मानेसर को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत,

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के नासिर-जुनैद हत्याकांड में मुख्य आरोपी मोनू मानेसर (मोहित यादव) को जमानत मंजूर कर दी है.  जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. मोनू मानेसर पिछले करीब ढाई साल से जेल में बंद थे.  
पढ़ें पूरी खबर

09:43:48
765 केवी लाइनों पर फोकस, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर में RoW और वन स्वीकृति की बाधाएं जल्द दूर करने का आदेश

Rajasthan transmission projects: राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन परियोजनाओं की समीक्षा की. उद्देश्य: सौर-पवन ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड तक निर्बाध पहुंचाना. निर्देश: परियोजनाएं समयबद्ध पूरी हों, क्योंकि राज्य अक्षय ऊर्जा का प्रमुख हब बन रहा है. फोकस: सीकर, झुंझुनूं, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी जिले.
पढ़ें पूरी खबर

09:43:08
2208 करोड़ की लागत से चमकेगी राजस्थान-हरियाणा के बीच नई रेल लाइन, 215KM का महा प्रोजेक्ट

Rajasthan Government Project: राजस्थान और हरियाणा के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब तेजी पकड़ रहा है. फुलेरा-रेवाड़ी रेलखंड के दोहरीकरण से करीब 215 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर कुल 2208 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस परियोजना से राजस्थान और हरियाणा के कई जिलों में विकास को गति मिलेगी. साथ ही, हरियाणा से खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी जैसे धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में काफी सुविधा होगी.
 

पढ़ें पूरी खबर

09:19:57
Rajasthan News Live

जयपुर: टी-20 विश्व कप सेमीफाइनल जीत पर सीएम भजनलाल शर्मा ने दी बधाई. इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची भारतीय टीम. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खिलाड़ियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं. कहा - खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा. फाइनल मुकाबले के लिए दी अग्रिम शुभकामनाएं.

09:19:02
Rajasthan News Live

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच आज एक फ्लाइट हुई संचालित. खाड़ी देशों की फ्लाइट्स पिछले 7 दिनों से चल रही हैं रद्द. लेकिन आज मस्कट से एक फ्लाइट जयपुर के लिए हुई संचालित. सलाम एयर की फ्लाइट OV-795/796 हुई संचालित. 161 यात्रियों को लेकर जयपुर पहुंची सलाम एयर की फ्लाइट. मस्कट से सुबह 5:15 बजे जयपुर पहुंची फ्लाइट. जयपुर से सुबह 6:15 बजे फ्लाइट हुई मस्कट के लिए रवाना.
 

09:18:18
Rajasthan News Live

भरतपुर: मोनू मानेसर की आज होगी जैल से रिहाई, भरतपुर की सैंट्रल जैल से होगी रिहाई, नासिर और जुनैद हत्या काण्ड में मोनू मानेसर को कल मिली जमानत , 11 सितंबर 2023 को किया था मोनू मानेसर को भरतपुर पुलिस ने गिरफ्तार राजस्थान हाई कोर्ट से कल मिली जमानत, आज देर शाम तक भरतपुर जेल से हो सकती है रिहाई.

09:17:57
Rajasthan News Live

सेना दिवस परेड-2026 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे संकलन का विमोचन. शाम 04.30 बजे सीएमओ में होगा कार्यक्रम. शाम 06.30 बजे दुर्गापुरा पहुंचेंगे सीएम स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत. प्रदर्शनी उद्घाटन एवं उद्यमी सम्मान समारोह होगा आयोजित.

09:08:30
Rajasthan News Live

चित्तौड़गढ़: मेवाड़ के आराध्य देव प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर के भंडार से दूसरे चरण की गिनती हुई पूर्ण, दूसरे चरण में 7 करोड़ 25 लाख 80 हजार रुपए निकले, राजभोग आरती के बाद गुरुवार को मंदिर प्रशासन की मौजूदगी में दान राशि की काउंटिंग फिर से शुरू की गई, भंडार की गिनती दो दिन रुकने के बाद दोबारा शुरू हुई और शाम तक लगातार जारी रही, अब तक दो चरणों में कुल 17 करोड़ 90 लाख 80 हजार रुपए की गिनती हो चुकी है, पहले चरण में करीब 10 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि सामने आई थी, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और 4 मार्च को फूलडोल महोत्सव के कारण दो दिन काउंटिंग रोक दी गई थी, तीसरे चरण की काउंटिंग शुक्रवार को भी जारी रहेगी और कुल राशि बढ़ने की संभावना है.

