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Rajasthan News Live: ‘उद्यमी संवाद समारोह’ में उद्योगपतियों से सीधे संवाद करेंगे CM, UGC कानून के विरोध में महापंचायत आज

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास होने वाला है. आज उद्यमी संवाद समारोह है. इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योगपतियों से संवाद करेंगे. इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन सहित तीन नई नीतियों का अनावरण किया जाएगा. UGC कानून के खिलाफ आज रामनिवास बाग के मैदान में महापंचायत होगी. मौसम अपने मिजाज बदलेगा, जिसके चलते कई जिलों में बादल छाए रहेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 18, 2026, 07:12 AM IST | Updated:Mar 18, 2026, 08:10 AM IST

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Rajasthan News Live: ‘उद्यमी संवाद समारोह’ में उद्योगपतियों से सीधे संवाद करेंगे CM, UGC कानून के विरोध में महापंचायत आज
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Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए काफी अहम रहने वाला है, जहां राजनीति, उद्योग और सामाजिक गतिविधियों का खास संगम देखने को मिलेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज आयोजित होने वाले ‘उद्यमी संवाद समारोह’ में उद्योगपतियों से सीधे संवाद करेंगे. इस दौरान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन समेत तीन नई नीतियों का अनावरण किया जाएगा, जिससे राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

वहीं दूसरी ओर, रामनिवास बाग के मैदान में UGC कानून के विरोध में महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है. इसके साथ ही मौसम भी करवट लेने के मूड में है. कई जिलों में बादल छाए रहने और हल्के बदलाव के संकेत हैं.

राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए बने रहें ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग के साथ, जहां आपको हर खबर सबसे पहले मिलेगी.

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08:10:57
Rajasthan News Live

 UGC कानून के खिलाफ महा पंचायत आज. रामनिवास बाग के मैदान में होगी महापंचायत. सवर्ण समाज के लोग महा पंचायत में होंगे शामिल UGC कानून को लेकर बनाएंगे रणनीति. सवर्ण समाज UGC कानून वापस लेने की कर रहा है मांग. रामनिवास बाग में  आज शाम  4 बजे सभा का होगा आयोजन. श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का बयान, कहा- महापंचायत में भारी संख्या में सवर्ण समाज के लोग होंगे शामिल. UGC के विरोध में रणनीति करेंगे तैयार.

08:08:23
Rajasthan News Live

उद्यमी संवाद समारोह  आज , मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे उद्योगपतियों से संवाद, इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन सहित  तीन नई नीतियों का किया जाएगा अनावरण,  226 करोड़ रुपये के कार्यों का शिलान्यास और  119 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का होगा लोकार्पण,  उद्योग विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को चेक,  स्वीकृति पत्र और भूमि आवंटन पत्र सौंपे जाएंगे, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर, उद्योग राज्यमंत्री केके बिश्नोई,  मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, ACS शिखर अग्रवाल समेत  उद्योग विभाग के अधिकारी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद.

08:05:47
Rajasthan News Live

 मोदी सरकार की जयपुर को सौगात, जयपुर में खुला टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय टेक्सटाइल कमेटी की पहल, प्रदेश के टेक्सटाइल निर्यातकों को मिलेगा लाभ, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे प्रदेश के निर्यातक, आज  रोड शो के माध्यम से TEFC की दी जाएगी जानकारी, केंद्र, राज्‍य सरकार के अधिकारी और निर्यातक रहेंगे मौजूद, आज  शाम 6 बजे होटल ऑर्चिड में होगा रोड शो.

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