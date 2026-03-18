Rajasthan News Live: ‘उद्यमी संवाद समारोह’ में उद्योगपतियों से सीधे संवाद करेंगे CM, UGC कानून के विरोध में महापंचायत आज

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास होने वाला है. आज उद्यमी संवाद समारोह है. इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योगपतियों से संवाद करेंगे. इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन सहित तीन नई नीतियों का अनावरण किया जाएगा. UGC कानून के खिलाफ आज रामनिवास बाग के मैदान में महापंचायत होगी. मौसम अपने मिजाज बदलेगा, जिसके चलते कई जिलों में बादल छाए रहेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

