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Rajasthan News Live: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अनूठी पहल, लिखा 'पधारो म्हारे देश'

Rajasthan News Live Today: राजस्थान के लिए आज का दिन खास है. आज जयपुर में पहली बार पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन होने जा रहा है. कृषि आत्मनिर्भरता, सतत विकास और डिजिटल कृषि विकास पर फोकस रहेगा. भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पदाधिकारियों की बैठक होनी है. इसमें प्रदेश प्रभारी डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल पदाधिकारी से चर्चा करेंगे. जयपुर में 5 राज्यों के कृषि मंत्रियों और सचिवों की जोनल कॉन्फ्रेंस होगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 07, 2026, 08:16 AM IST | Updated:Apr 07, 2026, 11:01 AM IST

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Rajasthan News Live: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अनूठी पहल, लिखा 'पधारो म्हारे देश'
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. जयपुर में पहली बार पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कृषि आत्मनिर्भरता, सतत विकास और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. इस सम्मेलन में पांच राज्यों के कृषि मंत्री और सचिव शामिल होकर कृषि क्षेत्र से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे.

वहीं, भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की जाएगी. इस बैठक में प्रदेश प्रभारी डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे. जयपुर में होने वाली यह जोनल कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक बैठकें प्रदेश के लिए खास महत्व रखती हैं. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का लाइव ब्लॉग.

11:01:22
अब जज साहब लेंगे स्कूली बच्चों की 'क्लास' हर मंगलवार लीगल राइट्स पढाएंगे न्यायिक अधिकारी

legal awareness Classes in schools: राजस्थान में स्कूली बच्चों को कानूनी जागरूकता देने के लिए एक नया और महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया है. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के 50 हजार से अधिक स्कूलों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को कानूनी शिक्षा देने का अभियान शुरू किया गया है. 
 

11:01:10
Jaipur News: सहकारिता विभाग में अब अफसरों को बनानी होगी टू डू लिस्ट, सचिव ने दिए सख्त निर्देश

Cooperation Department Rajasthan: सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने सभी अधिकारियों को टू डू लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. अब हर अधिकारी को अपने अनुभाग के कार्यों की सूची बनानी होगी, जिसमें कार्य की प्रगति, भविष्य की कार्ययोजना और पूरा होने का संभावित समय भी लिखना अनिवार्य होगा. 
 

11:01:00
Jaipur Weather: जयपुर में गिरने वाले हैं जबरदस्त ओले! IMD ने अभी एक घंटे पहले जारी किया आंधी-अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट

Jaipur Weather Update: राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौसम विभाग ने तेज आंधी, मेघगर्जन, बारिश और ओलावृष्टि का ताजा अलर्ट जारी किया है. 
 

11:00:31
नेशनल हाईवे पर थार कार की लापरवाही से पलटा ज्वलनशील टैंकर, हाईवे पर 90 मिनट तक रहा दहशत का माहौल

National Highway accident: नेशनल हाईवे पर एक ज्वलनशील पदार्थ से भरा टैंकर पलट जाने से करीब 90 मिनट तक दहशत का माहौल बना रहा. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और स्थानीय ग्रामीण दहशत में आ गए. थार कार चालक की लापरवाही को इस हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है. 
 

11:00:19
ताबड़तोड़ ओले और बारिश से भीगेगा जैसलमेर! गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

Jaisalmer Weather Update: राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित जैसलमेर जिले में मौसम विभाग ने एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी की है.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, अगले कुछ घंटों में जैसलमेर में आकाशीय बिजली चमकने, तेज मेघगर्जन, आंधी और तेज हवा (40-50 किलोमीटर प्रति घंटा) के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. साथ ही कुछ क्षेत्रों में ताबड़तोड़ ओलावृष्टि भी होने की प्रबल संभावना जताई गई है.

11:00:04
डीजीएफटी–आईसीगेट स्क्रिप साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा, 400 करोड़ की ठगी उजागर

Jaipur cyber fraud: जयपुर में निर्यात क्षेत्र से जुड़े एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है. ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (Duty Credit Scrip) के जरिए ठगों ने करीब 400 करोड़ रुपये की ठगी की है. 
 

10:59:52
8 साल से तैनात वनपाल की चौकी में संदिग्ध मौत, परिवार में मचा कोहराम

अलवर जिले की उमरैण रेंज (सरिस्का बफर क्षेत्र) की वन चौकी में वनपाल अखिलेश डूडी का शव फंदे पर लटका मिला है. सुबह चौकी पहुंचे ठेका कर्मचारी ने शव देखा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. कमरे से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं. 
 

10:59:38
Rajasthan Weather

श्रीमाधोपुर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में आज मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली. आसमान में काली घटाएं छा गईं और तेज गर्जना के साथ करीब 20 मिनट तक झमाझम बारिश हुई. बारिश के दौरान ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. मौसम विभाग द्वारा पहले से ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जो सटीक साबित हुआ. हालांकि इस बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में कटी पड़ी फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. बारिश के चलते चारों ओर पानी भर गया. फिलहाल तेज और अधिक बारिश होने की संभावना बनी हुई है. मौसम खराब है.

09:52:04
Rajasthan News Live

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली है, हालांकि पिछले कुछ दिनों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा है. राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.72 प्रति लीटर दर्ज की गई, जिसमें कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं डीजल की कीमत ₹90.21 प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है. पिछले 10 दिनों की बात करें तो पेट्रोल के दाम ₹104.36 से ₹105.21 के बीच रहे हैं, जबकि डीजल की कीमत ₹89.88 से ₹90.65 के दायरे में रही है.
 

09:51:32
Rajasthan News Live

Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं. जयपुर में 14.2 किलो का सिलेंडर ₹916.50 पर बिना किसी बदलाव के उपलब्ध है, पिछले एक साल में कीमतों में ₹60 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राज्य के अलग-अलग शहरों में घरेलू गैस ₹916 से ₹962 के बीच मिल रही है. वहीं, कॉमर्शियल (19 किलो) सिलेंडर के दाम में ₹193 की बढ़ोतरी हुई है, जिससे जयपुर में इसकी कीमत ₹2,106 तक पहुंच गई है. अन्य शहरों में भी कॉमर्शियल गैस ₹2,058 से ₹2,213 के बीच बनी हुई है.
 

09:35:51
Rajasthan News Live

जोधपुर

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अनूठी पहल. सोशल मीडिया पर जोधपुर का एक वीडियो शेयर किया. शेखावत ने लिखा "पधारो म्हारे देश". जोधपुर अपने मेहमानों का स्वागत परिवार के सदस्य की तरह करता है. आइए मारवाड़ परिवार से जुड़ जाइए. सूर्यनगरी जोधपुर को जिस कोण से देखेंगे नयनाभिराम नजर आएगा. यहां भ्रमण करना स्वतः ही  मारवाड़ की संस्कृति, इतिहास स्थापत्य और जनजीवन का यादगार अनुभव बन जाता है.

09:05:37
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 29 जिलों में आंधी-अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट, इन शहरों में ओले गिरने की चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update:  भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र ने 7 अप्रैल 2026 के लिए राजस्थान के कई जिलों में मौसम को लेकर तात्कालिक चेतावनी जारी की है. विभाग ने कुछ जिलों के लिए ओरेंज अलर्ट (Be Prepared) जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट (Be Updated) जारी किया है.
 

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09:05:09
राजस्थान में धड़ाम से गिरे गोल्ड के रेट, चांदी भी दिखा रही तेवर, जानें लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में 7 अप्रैल 2026 को सोने के भाव में काफी गिरावट दर्ज की गई है. बैंक बाजार वेबसाइट के अनुसार, आज 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम पर ₹1,37,740 पहुंच गया है, जो कल के मुकाबले ₹1,650 प्रति 10 ग्राम सस्ता है. 
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09:04:45
सलूम्बर के 5 बच्चों की रहस्यमयी मौत से राजस्थान में हड़कंप, जांच के लिए सरकार ने भेजी Experts की टीम

Salumber child deaths: सरकार ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम गठित कर सलूम्बर भेजने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रभावित क्षेत्रों में बुखार के लक्षण वाले सभी बच्चों की सघन स्क्रीनिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं. 
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09:04:22
भर्ती में गलत श्रेणी दर्ज होने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- समय सीमा के बाद संशोधन नहीं होगा

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी संशोधन की मांग को खारिज कर दिया है. 
 

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09:03:53
हाईकोर्ट ने पलटा राजस्व विभाग का फैसला, खसरा विवाद में सभी प्रभावित पक्षों को शामिल करना जरूरी

Makrana land dispute: राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर जिले के मकराना क्षेत्र में एक भूमि विवाद के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने निचली राजस्व अदालतों (उपखंड अधिकारी मकराना और राजस्व मंडल अजमेर) के आदेशों को निरस्त कर दिया. 


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09:03:32
अब जज साहब लेंगे स्कूली बच्चों की 'क्लास' हर मंगलवार लीगल राइट्स पढाएंगे न्यायिक अधिकारी

legal awareness Classes in schools: राजस्थान में स्कूली बच्चों को कानूनी जागरूकता देने के लिए एक नया और महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया है. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के 50 हजार से अधिक स्कूलों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को कानूनी शिक्षा देने का अभियान शुरू किया गया है. 
 

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09:03:08
Jaipur News: सहकारिता विभाग में अब अफसरों को बनानी होगी टू डू लिस्ट, सचिव ने दिए सख्त निर्देश

Cooperation Department Rajasthan: सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने सभी अधिकारियों को टू डू लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. अब हर अधिकारी को अपने अनुभाग के कार्यों की सूची बनानी होगी, जिसमें कार्य की प्रगति, भविष्य की कार्ययोजना और पूरा होने का संभावित समय भी लिखना अनिवार्य होगा. 
 

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09:02:47
Jaipur Weather: जयपुर में गिरने वाले हैं जबरदस्त ओले! IMD ने अभी एक घंटे पहले जारी किया आंधी-अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट

Jaipur Weather Update: राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौसम विभाग ने तेज आंधी, मेघगर्जन, बारिश और ओलावृष्टि का ताजा अलर्ट जारी किया है. 
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09:02:19
नेशनल हाईवे पर थार कार की लापरवाही से पलटा ज्वलनशील टैंकर, हाईवे पर 90 मिनट तक रहा दहशत का माहौल

National Highway accident: नेशनल हाईवे पर एक ज्वलनशील पदार्थ से भरा टैंकर पलट जाने से करीब 90 मिनट तक दहशत का माहौल बना रहा. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और स्थानीय ग्रामीण दहशत में आ गए. थार कार चालक की लापरवाही को इस हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है. 
 

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09:01:53
ताबड़तोड़ ओले और बारिश से भीगेगा जैसलमेर! गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

Jaisalmer Weather Update: राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित जैसलमेर जिले में मौसम विभाग ने एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी की है. 
 

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08:16:42
Rajasthan News Live

अजमेर: मौसम के मिजाज में आया बदलाव. सुबह हल्की बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहावना. तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट. गर्मी से मिली लोगों को राहत. किसान के माथे पर खींची चिंता की लकीरें.

08:15:02
Rajasthan News Live

प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद चल रही है. इस बार केंद्र सरकार के सख्त नियमों के चलते अधिकतर किसानों की गेहूं की उपज मौसम की मार से प्रभावित होने के कारण मापदंडों पर खरी नहीं उतर पा रही है. इसको लेकर के एफसीआई के अधिकारियों ने सरकार को मापदंडों में रियायत देने के लिए पत्र भी लिखा है जिससे किसानों को राहत मिल सके.
 

08:14:51
Rajasthan News Live

डूंगरपुर शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित श्री भोगीलाल पंड्या (एसबीपी) राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है. करीब 6 दशकों के लंबे इंतजार के बाद कॉलेज के नए भवन का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है. 10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस आधुनिक भवन से कॉलेज के करीब 8 हजार विद्यार्थियों को जर्जर हो चुकी इमारतों से मुक्ति मिलेगी.
 

08:14:40
Rajasthan News Live

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने प्रदेश में एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल जमीनों की डीएलसी (डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी) दरों में 10 प्रतिशत का इजाफा कर दिया है. अब मकान, दुकान, फ्लैट या खेती की जमीन की रजिस्ट्री करवाना महंगा हो जाएगा. इस बार दरों की गणना एनआई से करवाई गई है.
 

08:14:29
Rajasthan News Live

CBSE मैं पाठ्यक्रम में किया बड़ा बदलाव. अब नवीं कक्षा से AI पढ़ना बच्चों के लिए होगा अनिवार्य. कक्षा 6 से 3 भाषाएं. मैथ साइंस के दो दो स्तर.

08:13:55
Rajasthan News Live

 जयपुर में होगी 5 राज्यों के कृषि मंत्रियों और सचिवों की जोनल कॉन्फ्रेंस, सुबह 10 बजे से होटल मैरियट में आयोजन. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे अध्यक्षता, वहीं सीएम भजनलाल शर्मा होंगे मुख्य अतिथि. शाम 4:30 बजे केन्द्रीय कृषि मंत्री होंगे मीडिया से रूबरू.
 

08:13:33
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बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, भाजपा प्रदेश कार्यालय में सुबह 11:00 होगी बैठक. प्रदेश प्रभारी डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल पदाधिकारी से करेंगे चर्चा. बैठक में में निकाय पंचायत चुनाव को लेकर मंथन होगी साथ ही पार्टी के आगामी अभियानों पर भी होगी चर्चा.

08:13:14
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जयपुर में पहली बार पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन. कृषि आत्मनिर्भरता, सतत विकास और डिजिटल कृषि विकास पर फोकस. जवाहर सर्किल स्थित एक होटल में  आज  सुबह 10 बजे से आयोजन. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे अध्यक्षता. सीएम भजनलाल शर्मा होंगे सम्मेलन के मुख्य अतिथि. राजस्थान में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने और बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी रणनीति तैयार करने पर चर्चा. कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया, सम्मेलन में पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति को दी जाएगी प्रमुखता.

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