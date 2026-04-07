Rajasthan News Live Today: राजस्थान के लिए आज का दिन खास है. आज जयपुर में पहली बार पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन होने जा रहा है. कृषि आत्मनिर्भरता, सतत विकास और डिजिटल कृषि विकास पर फोकस रहेगा. भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पदाधिकारियों की बैठक होनी है. इसमें प्रदेश प्रभारी डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल पदाधिकारी से चर्चा करेंगे. जयपुर में 5 राज्यों के कृषि मंत्रियों और सचिवों की जोनल कॉन्फ्रेंस होगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

