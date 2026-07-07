/Rajasthan News Live: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात: पांचना बांध से जल प्रवाहित, तकनीकी खामी दूर

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Rajasthan News Live, 7 July: राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ी प्रशासनिक जानकारी सामने आई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में 31 जुलाई तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराना संभव नहीं दिखाई दे रहा है. आयोग के अनुसार आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी चुनाव संपन्न कराने में करीब 90 दिनों का समय लगेगा. ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से तय की गई 31 जुलाई की समय-सीमा का पालन करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है.
Rajasthan News Live, 7 July: राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ी प्रशासनिक जानकारी सामने आई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में 31 जुलाई तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराना संभव नहीं दिखाई दे रहा है. आयोग के अनुसार आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी चुनाव संपन्न कराने में करीब 90 दिनों का समय लगेगा. ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से तय की गई 31 जुलाई की समय-सीमा का पालन करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है.
Jaipur Accident: जयपुर के अजमेर रोड पर कमला नेहरू नगर और 200 फीट पुलिया के बीच हुए दर्दनाक हिट एंड रन हादसे में सड़क किनारे सामान बेच रहे एक परिवार को तेज रफ्तार ट्रॉले ने कुचल दिया. हादसे में तीन बच्चों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ट्रॉला रेलिंग तोड़ते हुए परिवार में जा घुसा और मौके से फरार हो गया. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
Salodariya Case: पाली जिले के सुमेरपुर के सलोदरिया गांव में खेत में मिले जितेंद्र सिंह के शव मामले में नया मोड़ आ गया है. मृतक की बहन ने तीन लोगों पर हत्या का संदेह जताते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है. करीब 42 घंटे बाद मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया गया. पुलिस, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा.
Tikaram Jully: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार वास्तविक आंकड़े छिपा रही है. उन्होंने भरतपुर, अलवर और सीकर की घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि कई मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं.
Rajasthan Panchayat chunav: राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराना मुश्किल नजर आ रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया में लगने वाले समय की जानकारी दी है. OBC आयोग की रिपोर्ट 14 अगस्त तक आने और आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी होने की संभावना है. इसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा. ऐसे में सरकार को हाईकोर्ट से समय बढ़ाने की मांग करनी पड़ सकती है.
Panchna Dam: करौली के पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने का कार्य तकनीकी खराबी के कारण बाधित हो गया था. किसानों के विरोध और कई स्थानों पर जाम के बाद प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने पूरी रात प्रयास किए. तड़के करीब पांच बजे तकनीकी खराबी दूर होने पर नहरों में पानी छोड़ा गया, जिससे कमांड क्षेत्र के किसानों को राहत मिली.
Rajasthan Mausam Update: मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों के लिए अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 7 और 8 जुलाई को कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.
Rajasthan UCC: राजस्थान सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर जनभागीदारी बढ़ाने के लिए आम नागरिकों से राय मांगी है. सरकार ने 19 महत्वपूर्ण सवालों के जरिए सुझाव आमंत्रित किए हैं. इन सुझावों के आधार पर गठित समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद आगामी विधानसभा सत्र में राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक (RUCC Bill 2026) का आधिकारिक ड्राफ्ट पेश किया जाएगा.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान इन जिलों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी, मेघगर्जन, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.