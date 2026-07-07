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Rajasthan News Live: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात: पांचना बांध से जल प्रवाहित, तकनीकी खामी दूर

Rajasthan News Live: करौली के पांचना बांध से पानी छोड़ने के दौरान आई तकनीकी खराबी को रातभर चले अभियान के बाद दूर कर दिया गया. जल संसाधन विभाग, एसडीआरएफ और विशेषज्ञों की टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए तड़के 4:50 बजे प्रभावित गेट को सफलतापूर्वक खोल दिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी की. इसके बाद नहरों और नदी की ओर पानी का प्रवाह शुरू हो गया, जिससे कमांड क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली. साथ ही करीब 20 वर्षों से तकनीकी खामी के कारण बंद पड़े गेट भी खोल दिए गए.