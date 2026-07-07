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Rajasthan News Live: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात: पांचना बांध से जल प्रवाहित, तकनीकी खामी दूर

Rajasthan News Live: करौली के पांचना बांध से पानी छोड़ने के दौरान आई तकनीकी खराबी को रातभर चले अभियान के बाद दूर कर दिया गया. जल संसाधन विभाग, एसडीआरएफ और विशेषज्ञों की टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए तड़के 4:50 बजे प्रभावित गेट को सफलतापूर्वक खोल दिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी की. इसके बाद नहरों और नदी की ओर पानी का प्रवाह शुरू हो गया, जिससे कमांड क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली. साथ ही करीब 20 वर्षों से तकनीकी खामी के कारण बंद पड़े गेट भी खोल दिए गए.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 07, 2026, 08:56 AM|Updated: Jul 07, 2026, 10:03 AM
Rajasthan News Live: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात: पांचना बांध से जल प्रवाहित, तकनीकी खामी दूर
Image Credit: Rajasthan News Live:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Live, 7 July: राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ी प्रशासनिक जानकारी सामने आई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में 31 जुलाई तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराना संभव नहीं दिखाई दे रहा है. आयोग के अनुसार आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी चुनाव संपन्न कराने में करीब 90 दिनों का समय लगेगा. ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से तय की गई 31 जुलाई की समय-सीमा का पालन करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है.

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जयपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रॉले ने परिवार को कुचला, तीन बच्चों की मौत

Jaipur Accident: जयपुर के अजमेर रोड पर कमला नेहरू नगर और 200 फीट पुलिया के बीच हुए दर्दनाक हिट एंड रन हादसे में सड़क किनारे सामान बेच रहे एक परिवार को तेज रफ्तार ट्रॉले ने कुचल दिया. हादसे में तीन बच्चों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ट्रॉला रेलिंग तोड़ते हुए परिवार में जा घुसा और मौके से फरार हो गया. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
 

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42 घंटे बाद मेडिकल बोर्ड से हुआ पोस्टमार्टम, आज होगा जितेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार

Salodariya Case: पाली जिले के सुमेरपुर के सलोदरिया गांव में खेत में मिले जितेंद्र सिंह के शव मामले में नया मोड़ आ गया है. मृतक की बहन ने तीन लोगों पर हत्या का संदेह जताते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है. करीब 42 घंटे बाद मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया गया. पुलिस, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा.
 

08:59:38 Jul 07, 2026, 08:59 AM (IST)

भरतपुर, अलवर और सीकर का जिक्र कर जूली ने उठाए सरकार पर गंभीर सवाल, बोले- राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई

Tikaram Jully: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार वास्तविक आंकड़े छिपा रही है. उन्होंने भरतपुर, अलवर और सीकर की घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि कई मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं.
 

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Rajasthan Panchayat chunav: राजस्थान में 31 जुलाई तक पंचायत-निकाय चुनाव मुश्किल, आयोग ने सरकार को लिखा पत्र

Rajasthan Panchayat chunav: राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराना मुश्किल नजर आ रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया में लगने वाले समय की जानकारी दी है. OBC आयोग की रिपोर्ट 14 अगस्त तक आने और आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी होने की संभावना है. इसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा. ऐसे में सरकार को हाईकोर्ट से समय बढ़ाने की मांग करनी पड़ सकती है.
 

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करौली में किसानों को मिली राहत, तड़के 5 बजे नहरों में पहुंचा पांचना बांध का पानी

Panchna Dam: करौली के पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने का कार्य तकनीकी खराबी के कारण बाधित हो गया था. किसानों के विरोध और कई स्थानों पर जाम के बाद प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने पूरी रात प्रयास किए. तड़के करीब पांच बजे तकनीकी खराबी दूर होने पर नहरों में पानी छोड़ा गया, जिससे कमांड क्षेत्र के किसानों को राहत मिली.
 

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पश्चिमी राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Rajasthan Mausam Update: मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों के लिए अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 7 और 8 जुलाई को कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.
 

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राजस्थान में UCC Bill 2026 की तैयारी तेज, 19 सवालों के जरिए जनता की राय ले रही राजस्थान सरकार, आप भी दे सकते हैं सुझाव

Rajasthan UCC: राजस्थान सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर जनभागीदारी बढ़ाने के लिए आम नागरिकों से राय मांगी है. सरकार ने 19 महत्वपूर्ण सवालों के जरिए सुझाव आमंत्रित किए हैं. इन सुझावों के आधार पर गठित समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद आगामी विधानसभा सत्र में राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक (RUCC Bill 2026) का आधिकारिक ड्राफ्ट पेश किया जाएगा.
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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