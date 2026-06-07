राज्य चुनें
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में आम लोगों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है. तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. नई दरों के अनुसार जयपुर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 916.50 रुपये से बढ़कर 945.50 रुपये हो गई है. बढ़ी हुई कीमतें कल से लागू होंगी. राजस्थान की सभी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan News Live Blog.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में आम लोगों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है. तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. नई दरों के अनुसार जयपुर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 916.50 रुपये से बढ़कर 945.50 रुपये हो गई है. बढ़ी हुई कीमतें कल से लागू होंगी. राजस्थान की सभी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan News Live Blog.
राजस्थान के चूरू जिले में राजलदेसर क्षेत्र के परसनेऊ फाटा के पास शुक्रवार देर रात एक निजी यात्री बस को जबरन रुकवाकर उसमें तोड़फोड़ करने और कंडक्टर से नकदी छीनकर फरार होने का मामला सामने आया है. घटना के बाद बस कर्मचारियों और यात्रियों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
यहां पढ़ें पूरी खबर- चूरू में यात्रियों से भरी बस पर देर रात हमला, बोलेरो सवारों ने मचाया उत्पात, 22 हजार रुपए छीने
राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. करीब तीन माह से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद कर जब्त कर ली है. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में की गई.
यहां पढ़ें पूरी खबर- ईद की रात घर में घुसकर किया था हमला, 3 महीने बाद पुलिस ने दबोचा आरोपी
कांग्रेस में बदलाव की चर्चाओं के बीच राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर मानेसर कांड का मुद्दा चर्चा में आ गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों लगातार मानेसर प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं. उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर पलटवार करते हुए कहा कि मानेसर कांड में गजेंद्र सिंह शेखावत और अमित शाह भी भागीदार थे. उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में धर्मेंद्र प्रधान के घर पर बैठकें होती थीं.
यहां पढ़ें पूरी खबर- गहलोत का शेखावत पर बड़ा आरोप, बोले- मानेसर कांड में थे भागीदार, ACB को आज तक नहीं दे पाए वॉइस सैंपल
भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा. संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पार्टी के दोनों उम्मीदवार सतीश पूनियां और अल्का गुर्जर भी बैठक में मौजूद रहेंगे. दोनों प्रत्याशी सोमवार सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे. बैठक में संगठन महामंत्री अजेय कुमार का स्वागत भी किया जाएगा. इस बीच उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा संगठन महामंत्री से मुलाकात करने पहुंचे. बैरवा ने कहा कि भाजपा ने राज्यसभा के लिए सक्षम और अनुभवी नेताओं को उम्मीदवार बनाया है. उन्होंने बताया कि सतीश पूनियां वर्तमान में हरियाणा प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जबकि अल्का गुर्जर ने केंद्र स्तर पर महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है.
फर्जी FMGE (फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन) सर्टिफिकेट बनवाकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) में रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने तीन और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक यादव, राजू गुर्जर और नरेश गुर्जर के रूप में हुई है, जो कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर भारत लौटे थे. जांच में सामने आया कि तीनों ने अनिवार्य FMGE परीक्षा पास किए बिना 23 से 27 लाख रुपये खर्च कर फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करवाए और इनके आधार पर RMC में रजिस्ट्रेशन कराया. इसके बाद वे विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप भी कर रहे थे.
SOG की जांच में अब तक 100 से अधिक संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान हो चुकी है. मामले का मुख्य आरोपी भानाराम माली पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. इस प्रकरण में अब तक 17 डॉक्टरों के अलावा RMC के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, यूडीसी अखिलेश माथुर, एलडीसी फरहान हसन और एक दलाल समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जांच एजेंसी पूरे रैकेट के नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हुई है.
चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर 17 जून को उदयपुर में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया. लालबाई फूलबाई चौक पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने पोस्टर जारी कर सर्व समाज को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया. आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहनराव भागवत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस दौरान कार्यकर्ताओं और समाजजनों में खासा उत्साह देखने को मिला. जिला संयोजक लोकेश सुहालका ने बताया कि महाराणा प्रताप जयंती को भव्य रूप से मनाने की तैयारियां चल रही हैं और बड़ी संख्या में लोगों के उदयपुर पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने समाज के सभी वर्गों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की.
करौली सांसद भजनलाल जाटव के बयान पर राज्य वित्त आयोग के अध्य्क्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी का पलटवार किया.
चतुर्वेदी बोले सांसद भजनलाल जाटव ने जो कहा है, वह उनका ही नहीं कांग्रेस का मूल विचार रहा है, लगातार आजादी के बाद काल खंड से कांग्रेस ने समाज को बांटने का काम किया है, कभी जातियों में बांटा कभी भाषा मे बांटा, यह विषय एक समाज के अपमान का नहीं, सम्पूर्ण समाज के अपमान का है,सार्वजिनक जीवन मे इस तरह के बयान कतई बर्दाश्त नहीं है. धौलपुर करौली सांसद ने ब्राह्मण व अग्रवाल समाज के युवाओं की शदियों को लेकर दिया था बयान.
बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के बोदला गांव में रविवार को एक पागल कुत्ते के आतंक से ग्रामीणों में दहशत फैल गई. जानकारी के अनुसार, घर के आंगन में खेल रहे 7 वर्षीय रोहित पुत्र मानजी पर पागल स्वान ने अचानक हमला कर दिया. स्वान ने बच्चे को शरीर के कई हिस्सों में काटकर घायल कर दिया. घटना के बाद परिजन घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है.
राजस्थान में बीते कुछ दिनों से लगातार आंधी- बारिश देखी जा रही है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 7 मई को भी कुछ जिलों में बारिश दर्ज की जा सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. पढ़ें पूरी खबर
राजस्थान के नागौर जिले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली. 5 जून को एक अज्ञात कॉल आया और कहा कि जयपुर आने पर गोली मार दूंगा. पढ़ें पूरी खबर
राजस्थान के कोटपूतली में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट में बढ़ोतरी हो गई है. पिछले तीन महीनों में घरेलू सिलेंडर कुल 89 रुपये महंगा हो चुका है. पढ़ें पूरी खबर
सीकर जिले के रींगस रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित कॉटेक्स सर्जिकल कॉर्पोरेशन में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग ने देखते ही देखते रुई और अन्य ज्वलनशील सामग्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे फैक्ट्री परिसर में धुएं का गुबार फैल गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. आग बुझाने के लिए रींगस नगर पालिका, चौमू नगर पालिका तथा एसकेएस रीको की दो दमकलों सहित कुल चार दमकलों को लगाया गया. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया और उसे आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोक लिया.
जयपुर ग्रामीण के चंदवाजी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर. घर से लापता युवक का नदी में दबा मिला शव. परिजनों का आरोप युवक की हत्या कर दबाया गया शव. हरचन्दपुरा निवासी 27 वर्षीय राकेश जाट के रूप में हुई मृतक की पहचान. घटना की सूचना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण हुए एकत्रित. ग्रामीणों द्वारा अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे चंदवाजी थाना पुलिसकर्मी. अब पुलिस के आला अधिकारी व एफएसएल टीम आ रही मौके पर. घटना से 500 मीटर दूर मिले खून के निशान. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर कर रही जांच.
जमवारामगढ़(जयपुर) आमेर थाना इलाके में प्राचीन मूर्ति चोरी का मामला, तीन दिन पहले 1100 साल पुरानी मूर्ति हुई थी चोरी मूर्ति चोरी के तीन दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, साईवाड स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर से मूर्ति चोरी हुई थी, मूर्ति चोरी के विरोध में लोगों का धरना जारी, स्थानीय लोग मूर्ति बरामदगी की कर रहे मांग, जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल मीणा, पंचायत प्रशासक राजेंद्र बुनकर, भाजपा ST मोर्चा प्रदेशमंत्री रामस्वरूप मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद.
भरतपुर
राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ का त्रैवार्षिक प्रदेश अधिवेशन,
बीडीए ऑडोटोरियम में हो रहा है कार्यक्रम का आयोजन,
आरएसएस के जयपुर प्रान्त संचालक महेंद्र सिंह मग्गो, गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढम,राज्य वित्त आयोग के अध्य्क्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी, डीग-कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश दिगम्बर सिंह कर रहे हैं शिरकत.
जयपुर- जयपुर में भारत टैक्सी का ट्रायल हुआ शुरू, अब तक 13 हजार सारथी भारत टैक्सी से जुडे, इससे परिवहन व्यवस्था को मिलेगा नया विस्तार, यात्रियों को उपलब्ध होगी विश्वसनीय, किफायती सुविधा,
झुंझुनूं: 5-10 दिन में चमत्कार दिखाऊंगा की धमकी! चौथे दिन ही शिक्षक दंपत्ति की कार फूंकी. झुंझुनूं शहर के बसंत विहार में बदमाशों का आतंक. पहले फोड़े शीशे, फिर पेट्रोल डालकर कार में लगाई आग. CCTV में कैद हुई पूरी वारदात, दो युवक दिखे एक युवक ने पेट्रोल डाला तो दूसरे ने लाठी से तोड़े शीशे. शराबियों के जमावड़े की शिकायत के बाद मिली थी धमकी. पड़ोसियों ने पानी डालकर बुझाई आग. तब तक काफी जल चुकी थी शिक्षक की कार.
Rajasthan News: अजमेर जिले में अवैध गैस भंडारण और रिफिलिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 कॉमर्शियल और 3 घरेलू गैस सिलेंडर, गैस रिफिलिंग के 8 नोजल, एक पिकअप वाहन तथा 1.22 लाख रुपये से अधिक की नकदी बरामद की है.
Rajasthan Weather Update: भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग, मेटियोरोलॉजिकल सेंटर जयपुर ने आज रविवार को राजस्थान के कई जिलों के लिए नाउकास्ट मौसम चेतावनी जारी की है.
Domestic LPG Cylinder: राजस्थान की जनता को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है. घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है. पिछले तीन महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर कुल 89 रुपये महंगा हो चुका है, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.
Mount Abu temperatur: राजस्थान में रविवार की सुबह मौसम ने लोगों को राहत और ताजगी का एहसास कराया. कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने से सुबह का मौसम सुहाना रहा. माउंट आबू राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि वनस्थली और अलवर में भी हल्की ठंडक महसूस की गई.
Rajasthan Scholarship Registration 2025-26: राजस्थान सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (PMS) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित इस योजना का लाभ SC, ST, OBC, EBC और DNT वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा. आवेदन केवल राजस्थान के मूल निवासी और कक्षा 11 से ऊपर की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए मान्य हैं.
Trial Room Video Controversy: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में शनिवार शाम को एक कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम में महिला का कथित रूप से वीडियो बनाने के आरोप को लेकर माहौल गरमा गया. घटना की सूचना मिलते ही विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और दुकान के बाहर धरना देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा. जानकारी के अनुसार एक महिला पुरानी तहसील रोड स्थित “जैम-जैम कलेक्शन” नामक कपड़ों की दुकान पर खरीदारी करने गई थी.