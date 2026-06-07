फर्जी FMGE (फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन) सर्टिफिकेट बनवाकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) में रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने तीन और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक यादव, राजू गुर्जर और नरेश गुर्जर के रूप में हुई है, जो कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर भारत लौटे थे. जांच में सामने आया कि तीनों ने अनिवार्य FMGE परीक्षा पास किए बिना 23 से 27 लाख रुपये खर्च कर फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करवाए और इनके आधार पर RMC में रजिस्ट्रेशन कराया. इसके बाद वे विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप भी कर रहे थे.

SOG की जांच में अब तक 100 से अधिक संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान हो चुकी है. मामले का मुख्य आरोपी भानाराम माली पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. इस प्रकरण में अब तक 17 डॉक्टरों के अलावा RMC के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, यूडीसी अखिलेश माथुर, एलडीसी फरहान हसन और एक दलाल समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जांच एजेंसी पूरे रैकेट के नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हुई है.