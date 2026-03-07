Rajasthan News Live Today: राजस्थान के लिए आज का दिन खास है. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से सुरक्षित नारी-सशक्त नारी कार्यक्रम उत्सव मैरिज गार्डन में किया जाएगा. केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर आएंगे. सरकारी शिक्षकों की नई चिंता हो गई. ग्रीष्मकालीन अवकाश घटकर 36 दिन का हुआ है. घरेलू गैस सिलेंडर 60 और कॉमर्शियल सिलेंडर 114 रुपये महंगा हो गया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

