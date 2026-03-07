Rajasthan News Live Today: राजस्थान के लिए आज का दिन खास है. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से सुरक्षित नारी-सशक्त नारी कार्यक्रम उत्सव मैरिज गार्डन में किया जाएगा. केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर आएंगे. सरकारी शिक्षकों की नई चिंता हो गई. ग्रीष्मकालीन अवकाश घटकर 36 दिन का हुआ है. घरेलू गैस सिलेंडर 60 और कॉमर्शियल सिलेंडर 114 रुपये महंगा हो गया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन कई अहम खबरों के साथ खास रहने वाला है. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से जोधपुर के त्सव मैरिज गार्डन में “सुरक्षित नारी–सशक्त नारी” कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री Gajendra Singh Shekhawat भी शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंचेंगे.
इधर, प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए नई चिंता सामने आई है. शिक्षा विभाग के फैसले के बाद अब ग्रीष्मकालीन अवकाश घटाकर केवल 36 दिन कर दिया गया है, जिससे शिक्षकों में असंतोष देखा जा रहा है.
वहीं आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है. घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर में 114 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है.
जयपुर: ईरान-इजरायल युद्ध के चलते आज जयपुर से जुड़ी 3 फ्लाइट्स रद्द.। एतिहाद एयरवेज की अबूधाबी की फ्लाइट EY-329 रही रद्द. जयपुर से रात 3:15 बजे फ्लाइट जाती है अबूधाबी. एयर अरबिया की अलसुबह 4:10 बजे की फ्लाइट रही रद्द. एयर अरबिया की फ्लाइट G9-436 शारजाह के लिए रही रद्द. एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई की फ्लाइट IX-195 भी रद्द. जयपुर से सुबह 8:45 बजे फ्लाइट जाती है दुबई.
बारां: अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या पेड़ से बाधंकर पीट-पीट कर हत्या, शव को घर के बाहर फेंक कर हो गये थे हत्यारे. पुलिस ने हत्या के आरोप में तीन भाईयों को किया गिरफ्तार. छबड़ा थाना क्षेत्र के तेलनी गांव का मामला.
दातारामगढ़, सीकर: जिले के कई इलाकों में भूकंप के झटके. कुछ सेकेंड के लिए महसूस हुए भूकंप के झटके. सुबह 6.33 मिनट पर महसूस हुआ भूकंप. पलसाना खाटूश्यामजी सहित कई इलाकों में हुए महसूस भूकंप के झटके.
लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला आज आएंगे जयपुर. दिल्ली से विशेष विमान से सुबह 11 बजे पहुंचेंगे जयपुर. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी साथ में आएंगे जयपुर. बाद में दोपहर 12:50 बजे जयपुर से होंगे कोटा के लिए रवाना. बिरला और नायडू विशेष विमान से होंगे कोटा के लिए रवाना.
अंतरराष्ट्रीय IVR कॉल से डिजिटल अरेस्ट का नया जाल. राजस्थान पुलिस की चेतावनी. साइबर अपराधियों ने ठगी का नया और खतरनाक तरीका अपनाया. साइबर क्राइम एसपी शांतनु कुमार सिंह की लोगों से अपील. ठग विदेशी नंबरों से करते है ऑटोमेटेड. IVR कॉल कॉल रिसीव होते ही रिकॉर्डेड आवाज खुद को पुलिस, TRAI, FedEx या दूरसंचार विभाग का बताते है अधिकारी पीड़ित को किसी गंभीर अपराध में फंसने या पार्सल में अवैध सामान मिलने की देते है झूठी जानकारी इसके बाद शुरु होता है डिजिटल अरेस्ट का नाटक जबकि किसी भी एजेंसी की जांच में डिजिटल अरेस्ट जैसा नहीं होता कोई प्रोसेज ठग +870 (इनमारसैट सैटेलाइट) जैसे अंतरराष्ट्रीय नंबरों के साथ पाकिस्तान (+92), बांग्लादेश (+880), नेपाल (+977), यूके (+44), ऑस्ट्रेलिया (+61) समेत कई देशों के कोड का कर रहे इस्तेमाल.
होमगार्ड मुख्यालय से बड़ी खबर. मुख्य सचिव के दौरे को लेकर छुट्टी के दिन भी शनिवार और रविवार को खुलेंगे. होमगार्ड निदेशालय कार्यालय मुख्य सचिव वी श्रीनिवास रविवार को होमगार्ड निदेशालय का दौरा करेंगे. मुख्य सचिव कल सुबह 10 बजे बजे गृह रक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे. महानिदेशक होमगार्ड के निर्देश पर निदेशालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को शनिवार और रविवार कार्यालय बुलाया है.
रींगस-खाटूश्याम जी मार्ग पर हादसा, तेज़ रफ़्तार बोलेरो की टक्कर से महिला पदयात्री की मौत, यूपी के अलीगढ़ निवासी 27 वर्षीय रेखा देवी की हुई मौत, अपने परिजनों के साथ खाटू श्याम जी की कर रही थी पदयात्रा, पुलिस ने शव को रखवाया उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में, रात्रि करीब 11 बजे लाखनी टोल प्लाजा के समीप हुआ हादसा, सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने दी जानकारी.