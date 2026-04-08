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Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा के ताबड़तोड़ दौरे आज, नारी शक्ति वंदन के खिलाफ कांग्रेस कसेगी कमर

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज कई बड़ी हैप्पेनिंग्स देखने को मिल सकती हैं. रामजल सेतु परियोजना की प्रगति में आज सीएम भजनलाल शर्मा एक्वाडक्ट का निरीक्षण करेंगे. निर्माण स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बूंदी दौरा प्रस्तावित है. लाखेरी उपखंड के गुहाटा गांव में निरीक्षण करेंगे. मौसम विभाग ने आज भरतपुर और जयपुर में बारिश की संभावना जताई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 08, 2026, 06:39 AM IST | Updated:Apr 08, 2026, 10:21 AM IST

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Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा के ताबड़तोड़ दौरे आज, नारी शक्ति वंदन के खिलाफ कांग्रेस कसेगी कमर
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Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जहां कई बड़ी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma आज रामजल सेतु परियोजना के तहत एक्वाडक्ट का निरीक्षण करेंगे और निर्माण स्थल पर पूजा-अर्चना भी करेंगे. इसके साथ ही उनका बूंदी दौरा भी प्रस्तावित है, जहां वे लाखेरी उपखंड के गुहाटा गांव में विभिन्न कार्यों का जायजा लेंगे.

इधर मौसम विभाग ने भी आज के लिए अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार भरतपुर और जयपुर में बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

राज्यभर में विकास कार्यों, प्रशासनिक गतिविधियों और मौसम से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए रखने के लिए जुड़े रहें ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग के साथ, जहां आपको दिनभर की सभी बड़ी खबरें लगातार मिलती रहेंगी.

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10:21:20
Rajasthan News Live

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में अचानक बदले मौसम ने भारी तबाही मचा दी. तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से नवलगढ़ और गुढ़ागौड़जी क्षेत्र के कई गांवों में गेहूं, चना और प्याज की फसलें बर्बाद हो गईं. बड़े आकार के ओलों ने मिनटों में खेतों को नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है. प्रभावित किसानों ने प्रशासन से सर्वे कराकर जल्द मुआवजा देने की मांग की है.
 

09:45:58
Rajasthan News Live

Pratapgarh Weather: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट लेते हुए तेज आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. कई इलाकों में पेड़ गिर गए, कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा और सड़कों पर पानी भर गया. अरनोद, चूपना और मूंगाणा क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ. बेमौसम बारिश से गेहूं और चना फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.
 

08:25:00
Rajasthan News Live

जयपुर: शादी का पहला कार्ड भगवान गणेशजी के नाम. प्रथम पूज्य को न्योता देकर शुरू होती है शादियों की रस्म. मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें. शादी के सावों शुरू होने के साथ निमंत्रण पत्र भगवान को अर्पित. आस्था के साथ निभाई जा रही सदियों पुरानी परंपरा. निमंत्रण के बाद रिद्धि-सिद्धि के साथ स्वयं पधारते हैं गणपति. हर मंगल कार्य निर्विघ्न हो, यही कामना. मंदिर से मिलता है ‘स्वीकृति प्रसाद’. सिंदूर लगी सुपारी देकर स्वीकार होता है निमंत्रण. 6 महीने तक मंदिर में सुरक्षित रखे जाते हैं कार्ड डिजिटल युग में भी कायम परंपरा की मजबूती. ऑनलाइन जमाने में भी पहले भगवान को निमंत्रण. हर शुभ कार्य की शुरुआत का प्रतीक बना मंदिर. जयपुर के हर बड़े आयोजन का पहला न्योता गणेशजी को.
 

08:24:29
Rajasthan News Live

Jaipur: संकट में ‘स्मॉल सिलेंडर गेम’. LPG किल्लत के बीच महंगा पड़ा राहत का रास्ता. किल्लत से जूझ रहे लोगों को राहत के नाम पर महंगी गैस. LPG संकट से मजदूर और प्रवासी सबसे ज्यादा प्रभावित. इसी LPG संकट के बीच “छोटू सिलेंडर” पर बड़ा सवाल. राहत या मुनाफा,5KG सिलेंडर बना सबसे महंगा. गरीबों के लिए आसान विकल्प, लेकिन जेब पर भारी. छोटा 5KG सिलेंडर सबसे महंगा-123 रुपये प्रति किलो गैस. घरेलू सिलेंडर 64.50 रुपये प्रतिकिलो, कॉमर्शियल 111 रुपये किलो. सस्ती सुविधा का दावा, लेकिन महंगी हकीकत.

08:23:03
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करौली: सीएम भजनलाल शर्मा आज रहेंगे करौली दौरे पर, टोडाभीम के नागल शेरपुर में किसान सभा को करेंगे संबोधित, मुख्यमंत्री के 12:30 बजे नांगल शेरपुर पहुंचने का कार्यक्रम, कलेक्टर ने हेलीपैड, मुख्य सभा स्थल, मंच और रूट व्यवस्था के लिए अलग-अलग अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी, सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को समय से अपने निर्धारित पॉइंट पर पहुंचने के आदेश, सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को बनाया गया समग्र प्रभारी.

08:22:45
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सलूंबर जिले में बच्चों की मौत से जुड़ा मामला, झल्लारा इलाके में दो बच्चों की हुई मौत, दो माह और साढे चार साल के बच्चे की हुई है मौत, उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित थे दोनों बच्चे, बीमार होने के बाद परिजनों ने दिखाया था स्थानीय क्लीनिक पर, हालत बिगड़ने पर देर शाम लेकर पहुंचे जिला चिकित्सालय, जहां डॉक्टर ने दोनों बच्चों को मृत किया गया घोषित, जिले में बीते 1 सप्ताह में 7 बच्चों की हो चुकी है मौत.

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