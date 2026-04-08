Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा के ताबड़तोड़ दौरे आज, नारी शक्ति वंदन के खिलाफ कांग्रेस कसेगी कमर

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज कई बड़ी हैप्पेनिंग्स देखने को मिल सकती हैं. रामजल सेतु परियोजना की प्रगति में आज सीएम भजनलाल शर्मा एक्वाडक्ट का निरीक्षण करेंगे. निर्माण स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बूंदी दौरा प्रस्तावित है. लाखेरी उपखंड के गुहाटा गांव में निरीक्षण करेंगे. मौसम विभाग ने आज भरतपुर और जयपुर में बारिश की संभावना जताई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

