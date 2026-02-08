Rajasthan News Live: कोटा में ढई इमारत, मलबे में दबने से 2 की मौत, 12 घायल, डुंगरपुर में घटा क्राइम का ग्राफ

Rajasthan News Live Today: डूंगरपुर जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार दिख रहा है. वर्ष 2025 में अपराधों के कुल मामलों में 2024 के मुकाबले 17 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. पुलिस की सख्ती, बेहतर गश्त, त्वरित कार्रवाई और समुदाय के सहयोग से यह गिरावट आई है. खासकर चोरी, लूट, दुष्कर्म और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है.
Rajasthan News Today Live Updates: कोटा शहर के तलवंडी इलाके में 7 फरवरी 2026 की रात करीब 9 बजे एक तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई. इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दिल्ली नाम का रेस्टोरेंट चल रहा था, जहां शाम का खाना खाने आए लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे. तभी पूरी इमारत भरभराकर गिर पड़ी. मलबे की भारी परत ने सब कुछ दबा दिया. मलबे से कई लोगों के हाथ-पैर बाहर झांक रहे थे, जैसे वे चुपचाप मदद मांग रहे हों. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं.
डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पंचायत समिति के गांव बरौठी में आदिवासी संघ की बैठक आयोजित हुई. प्रदेश सचिव नारायणलाल की मौजूदगी में आयोजित बैठक में आदिवासी समाज के हित व शादी में फिजूल खर्ची रोकने के लिए कई निर्णय लिए गए. बैठक में शादी में डीजे व साफा प्रथा बंद करने , 50 तोला चांदी की पायल ,सुनी काटा रखने का ही निर्णय लिया गया. बैठक में जिला उपाध्यक नारायण लाल भराड़ा ,ब्लाक उपाध्यक धनपाल वरहात ,व अन्य पदाधिकारी ग्रामीण जन उपस्थित रहे.
डूंगरपुर जिले के चौरासी विधानसभा क्षेत्र के चिखली में कांग्रेस के चिखली ब्लॉक की बैठक आयोजित हुई. कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार चिखली आने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक गणेश घोगरा का स्वागत किया. इधर बैठक में कार्यकताओं की संख्या कम होने पर जिला अध्यक्ष व विधायक गणेश घोगरा ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि ये ब्लॉक की नहीं बल्कि किसी वार्ड की बैठक लग रही है इससे अच्छा तो बैठक किसी के घर पर रख लेते. उन्होंने कार्यकताओं से पार्टी के लिए समय निकालकर उसे मजबूत करने का आव्हान किया.
Rajasthan News: टोंक पंचायत समिति में तैनात ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) सरिता राठौड़ को एक कर्मचारी ने ऑफिस में ही जान से मारने की गंभीर धमकी दे डाली. आरोपी अरविन्द कुमार मेहरा, जो जयपुर की संस्था अरावली द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ब्लॉक कॉर्डिनेटर के पद पर तैनात है, ने बीडीओ को "चोटी पकड़कर बाहर निकाल दूंगा" और "चाकू से मार दूंगा" जैसी खौफनाक धमकियां दीं.
