Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: कोटा में ढई इमारत, मलबे में दबने से 2 की मौत, 12 घायल, डुंगरपुर में घटा क्राइम का ग्राफ

Rajasthan News Live Today: डूंगरपुर जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार दिख रहा है. वर्ष 2025 में अपराधों के कुल मामलों में 2024 के मुकाबले 17 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. पुलिस की सख्ती, बेहतर गश्त, त्वरित कार्रवाई और समुदाय के सहयोग से यह गिरावट आई है. खासकर चोरी, लूट, दुष्कर्म और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 08, 2026, 08:21 AM IST | Updated: Feb 08, 2026, 09:08 AM IST

Trending Photos

Kota Bilding Collapse: कोटा में मलबे के नीचे दबकर खामोश हो गई चीख-पुकार, दम तोड़ गई 2 जिंदगियां, हादसे की डरावनी तस्वीरें देखें कांप जाएगी रूह
11 Photos
Kota building collapse

Kota Bilding Collapse: कोटा में मलबे के नीचे दबकर खामोश हो गई चीख-पुकार, दम तोड़ गई 2 जिंदगियां, हादसे की डरावनी तस्वीरें देखें कांप जाएगी रूह

Gold Silver Price Today: राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर ने फिर पकड़ी रफ्तार, बढ़ी चांदी के भाव की चमक,सोने के रेट के भी तीखे हुए तेवर, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस
8 Photos
Jaipur gold silver rate today

Gold Silver Price Today: राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर ने फिर पकड़ी रफ्तार, बढ़ी चांदी के भाव की चमक,सोने के रेट के भी तीखे हुए तेवर, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी आ गई है, सूरज की तपिश बढ़ने से हो रही महसूस, सुबह-शाम की बची ठंड, जानें अपने शहर का हाल
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी आ गई है, सूरज की तपिश बढ़ने से हो रही महसूस, सुबह-शाम की बची ठंड, जानें अपने शहर का हाल

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं दही मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Dahi mirchi

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं दही मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthan News Live: कोटा में ढई इमारत, मलबे में दबने से 2 की मौत, 12 घायल, डुंगरपुर में घटा क्राइम का ग्राफ
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: कोटा शहर के तलवंडी इलाके में 7 फरवरी 2026 की रात करीब 9 बजे एक तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई. इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दिल्ली नाम का रेस्टोरेंट चल रहा था, जहां शाम का खाना खाने आए लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे. तभी पूरी इमारत भरभराकर गिर पड़ी. मलबे की भारी परत ने सब कुछ दबा दिया. मलबे से कई लोगों के हाथ-पैर बाहर झांक रहे थे, जैसे वे चुपचाप मदद मांग रहे हों. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं.

09:08:11
राजस्थान आदिवासी संघ की बैठक

डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पंचायत समिति के गांव बरौठी में आदिवासी संघ की बैठक आयोजित हुई. प्रदेश सचिव नारायणलाल की मौजूदगी में आयोजित बैठक में आदिवासी समाज के हित व शादी में फिजूल खर्ची रोकने के लिए कई निर्णय लिए गए. बैठक में शादी में डीजे व साफा प्रथा बंद करने , 50 तोला चांदी की पायल ,सुनी काटा रखने का ही निर्णय लिया गया. बैठक में  जिला उपाध्यक नारायण लाल भराड़ा ,ब्लाक उपाध्यक धनपाल वरहात ,व अन्य पदाधिकारी ग्रामीण जन उपस्थित रहे.
 

09:07:13
चिखली में कांग्रेस की ब्लॉक स्तरीय बैठक

डूंगरपुर जिले के चौरासी विधानसभा क्षेत्र के चिखली में कांग्रेस के चिखली ब्लॉक की बैठक आयोजित हुई. कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार चिखली आने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक गणेश घोगरा का स्वागत किया. इधर बैठक में कार्यकताओं की संख्या कम होने पर जिला अध्यक्ष व विधायक गणेश घोगरा ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि ये ब्लॉक की नहीं बल्कि किसी वार्ड की बैठक लग रही है इससे अच्छा तो बैठक किसी के घर पर रख लेते. उन्होंने कार्यकताओं से पार्टी के लिए समय निकालकर उसे मजबूत करने का आव्हान किया.

 

08:41:16
"चाकू से मार दूंगा, चोटी पकड़कर निकाल दूंगा" ऑफिस में घुसकर महिला अधिकारी को जान से मारने की धमकी

Rajasthan News: टोंक पंचायत समिति में तैनात ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) सरिता राठौड़ को एक कर्मचारी ने ऑफिस में ही जान से मारने की गंभीर धमकी दे डाली. आरोपी अरविन्द कुमार मेहरा, जो जयपुर की संस्था अरावली द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ब्लॉक कॉर्डिनेटर के पद पर तैनात है, ने बीडीओ को "चोटी पकड़कर बाहर निकाल दूंगा" और "चाकू से मार दूंगा" जैसी खौफनाक धमकियां दीं.
 

पढ़ें पूरी खबर

08:40:08
Kota Bilding Collapse: कोटा में मलबे के नीचे दबकर खामोश हो गई चीख-पुकार, दम तोड़ गई 2 जिंदगियां, हादसे की डरावनी तस्वीरें देखें कांप जाएगी रूह

Rajasthan Kota Indravihar building collapse: 7 फरवरी 2026 की रात करीब 9 बजे कोटा के तलवंडी इलाके में एक तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई. इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दिल्ली नाम का रेस्टोरेंट चल रहा था, जहां लोग शाम का खाना खा रहे थे, दोस्तों के साथ हंसी-मजाक कर रहे थे. तभी पूरी इमारत भरभराकर गिर पड़ी. मलबे की भारी परत ने सब कुछ दबा दिया. कई लोगों के हाथ-पैर मलबे से बाहर निकले हुए थे, जैसे वे चुपचाप मदद की गुहार लगा रहे हों. यह दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई.
 

पढ़ें पूरी खबर

Tags

Trending news