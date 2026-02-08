Rajasthan News Live: कोटा में ढई इमारत, मलबे में दबने से 2 की मौत, 12 घायल, डुंगरपुर में घटा क्राइम का ग्राफ

Rajasthan News Today Live Updates: कोटा शहर के तलवंडी इलाके में 7 फरवरी 2026 की रात करीब 9 बजे एक तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई. इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दिल्ली नाम का रेस्टोरेंट चल रहा था, जहां शाम का खाना खाने आए लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे. तभी पूरी इमारत भरभराकर गिर पड़ी. मलबे की भारी परत ने सब कुछ दबा दिया. मलबे से कई लोगों के हाथ-पैर बाहर झांक रहे थे, जैसे वे चुपचाप मदद मांग रहे हों. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं.

