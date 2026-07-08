/Rajasthan News Live: कोटपूतली में मौत बनकर दौड़ा ट्रेलर, अर्टिगा कार को रौंदा; 2 की मौत, 6 घायल

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Rajasthan News Live, 8 July: राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार रफ्तार पकड़ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर बना डिप्रेशन अब कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर (Well Marked Low Pressure Area) में बदल गया है. हालांकि सिस्टम कमजोर होने के बावजूद इसका असर राजस्थान में अगले तीन से चार दिनों तक बना रहेगा. मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कई जिलों में भारी और कुछ स्थानों पर अतिभारी बारिश दर्ज की जा सकती है.
Rajasthan News Live, 8 July: राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार रफ्तार पकड़ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर बना डिप्रेशन अब कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर (Well Marked Low Pressure Area) में बदल गया है. हालांकि सिस्टम कमजोर होने के बावजूद इसका असर राजस्थान में अगले तीन से चार दिनों तक बना रहेगा. मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कई जिलों में भारी और कुछ स्थानों पर अतिभारी बारिश दर्ज की जा सकती है.