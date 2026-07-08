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Rajasthan News Live: कोटपूतली में मौत बनकर दौड़ा ट्रेलर, अर्टिगा कार को रौंदा; 2 की मौत, 6 घायल

Rajasthan News Live: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में मंगलवार को दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. मौलाहेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रेलर ने आगे चल रही अर्टिगा कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर कार के ऊपर चढ़ गया और कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में कार चालक और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिलाओं और बच्चों सहित छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 08, 2026, 08:24 AM|Updated: Jul 08, 2026, 08:24 AM
Rajasthan News Live: कोटपूतली में मौत बनकर दौड़ा ट्रेलर, अर्टिगा कार को रौंदा; 2 की मौत, 6 घायल
Image Credit: Rajasthan News LiveSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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