जयपुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर JDA ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. नंदपुरी अंडरपास से जगतपुरा तक लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबे 80 फीट रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है. अधिकारियों के अनुसार रिकॉर्ड में यह सड़क 80 फीट चौड़ी दर्ज है, लेकिन जमीन पर कई स्थानों पर इसकी चौड़ाई घटकर महज 25 से 30 फीट रह गई है. इसी अंतर को समाप्त करने के लिए प्रशासन ने दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू की है.

इससे पहले 22 मई को 134 अतिक्रमण हटाए गए थे, जबकि अब सड़क सीमा में आ रहे स्थायी और अस्थायी निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है. सड़क चौड़ीकरण की जद में मंदिर, मस्जिद, मजार, भोमियाजी का चबूतरा और एक सत्संग भवन सहित कई संरचनाएं आ रही हैं. निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद अब प्रशासन स्वयं मैदान में उतरकर कार्रवाई को अंजाम दे रहा है.

JDA का दावा है कि सड़क को पुनः 80 फीट चौड़ा बनाए जाने के बाद नंदपुरी अंडरपास और जगतपुरा के बीच यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा. यह मार्ग छह प्रमुख कॉलोनियों के बीच से गुजरता है और करीब 50 से अधिक कॉलोनियों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही हरे कृष्णा मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने में भी यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित होगी. प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के बाद जाम की समस्या में कमी आएगी और लोगों का सफर अधिक सुगम, सुरक्षित और तेज हो सकेगा.