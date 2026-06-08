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Rajasthan News Live: डीग पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, पूंछरी लौठा में करेंगे रात्रि विश्राम

Rajasthan News Live Today: जयपुर पुलिस ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए धारा 163 लागू कर दी है. यह आदेश आज शाम से लागू हो गया है और 22 जून 2026 की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान बिना अनुमति किसी भी प्रकार की रैली, प्रदर्शन या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.

Edited byAnsh RajUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 08, 2026, 10:00 PM|Updated: Jun 08, 2026, 11:15 PM
Rajasthan News Live: डीग पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, पूंछरी लौठा में करेंगे रात्रि विश्राम
Image Credit: Rajasthan JDA Bulldozer Action Live Update:

Rajasthan JDA Bulldozer Action Live Update: जयपुर में JDA की ओर से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की पूरी कर ली गई है. नंदपुरी पुलिया से जगतपुरा तक सेक्टर रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अल सुबह से बुलडोजर अभियान शुरू कर दिया गया था.

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07:02:07 Jun 08, 2026, 05:21 PM (IST)

Rajasthan JDA Bulldozer Action Live Update: जयपुर में JDA की ओर से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की पूरी कर ली गई है. नंदपुरी पुलिया से जगतपुरा तक सेक्टर रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अल सुबह से बुलडोजर अभियान शुरू कर दिया गया था.

23:15:30 Jun 08, 2026, 11:15 PM (IST)

Rajasthan News Live

सिरोही के आबूरोड में पति ने पत्नी के साथ मारपीट कर किया घायल,
घायल अवस्था मे महिला को ले जाया गया निजी अस्पताल,
सुचना मिलने पर पीहर पक्ष के लोग पहुंचे मौके पर,
पीहर पक्ष ने महिला के साथ मारपीट पर जताया आक्रोश,
घटना के बाद पति और उसका परिवार घर छोड़कर हुए फरार,
आक्रोषित पीहर पक्ष के लोगो ने महिला के ससुराल पक्ष के घर मे तोड़फोड़ और आगजनी,
घटना मे घर का समान जलकर हुआ ख़ाक,
आबूरोड सदर थाना क्षेत्र के गिरवर स्थित भीलवास की घटना,
सुचना मिलने पर आबूरोड सदर थाना पुलिस पहुंची मौके पर,
तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले 12 लोगो को किया गिरफ्तार,
गिरवर चौकी प्रभारी भगवत सिंह, चौकी स्टॉफ के साथ मौके पर हैं मौजूद.

23:09:56 Jun 08, 2026, 11:09 PM (IST)

राजस्थान के छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले! 35 नहीं अब 43 दिन रहेंगी स्कूलों की छुट्टियां, जारी हुए नए आदेश

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां 35 से बढ़ाकर 43 दिन कर दी हैं. अब ग्रीष्मावकाश 17 मई से 28 जून तक रहेगा. शिक्षक संगठनों की मांग पर लिया गया यह फैसला विद्यार्थियों और शिक्षकों को राहत देगा. संस्था प्रधान के अधिकृत अवकाश भी 1 से बढ़ाकर 2 किए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर…

23:09:39 Jun 08, 2026, 11:09 PM (IST)

बिजली निगमों में IT क्रांति का बिगुल! अब ERP से चलेगी पूरी व्यवस्था, 1.95 करोड़ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

Rajasthan News: प्रदेश के बिजली निगमों में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए ईआरपी प्रणाली लागू होगी. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे बिलिंग, शिकायत निवारण, वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे कार्य एक ही सिस्टम से संचालित हो सकेंगे. पढ़ें पूरी खबर…

23:09:20 Jun 08, 2026, 11:09 PM (IST)

गहलोत के एक बयान से मचा सियासी भूचाल! बीजेपी बोली-विघटन की कगार पर पहुंची कांग्रेस

Rajasthan News: अशोक गहलोत के मानेसर प्रकरण पर दिए बयान से राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान फिर चर्चा में आ गई है. बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाए. गजेंद्र सिंह शेखावत और किरोड़ी मीणा समेत कई नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. पढ़ें पूरी खबर…

23:09:03 Jun 08, 2026, 11:09 PM (IST)

किरोड़ी पर डोटासरा का सीधा वार! कहा- करोड़ों किसके लिए लिए गए, जांच में आएगा सच सामने

Rajasthan News: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीज निगम रिश्वत मामले में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि ACB की जांच में सब सामने आ जाएगा. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस जल्द सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी. पढ़ें पूरी खबर…

23:08:39 Jun 08, 2026, 11:08 PM (IST)

जयपुर में इंटरनेट सेवा फिर शुरू! JDA कार्रवाई के बाद धीरे-धीरे सामान्य हुआ हालात

Rajasthan News: जयपुर में 34 थाना क्षेत्रों में बंद की गई इंटरनेट सेवा अब धीरे-धीरे बहाल कर दी गई है. JDA अतिक्रमण हटाने के अभियान के चलते एहतियातन नेटबंदी की गई थी. शाम तक अधिकांश इलाकों में सेवाएं सामान्य होने लगीं और लोगों को राहत मिली. पढ़ें पूरी खबर…

23:08:22 Jun 08, 2026, 11:08 PM (IST)

बीज निगम रिश्वत केस में सियासी भूचाल! किरोड़ी मीणा बोले-“तिल भर भी साबित हुआ तो कुर्सी छोड़ जेल जाऊंगा”

Rajasthan News: राजस्थान में बीज निगम घोटाले के बाद सियासत गरमा गई है. डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा तो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सबूत होने पर इस्तीफे और जेल जाने तक की चुनौती दे दी. पढ़ें पूरी खबर…

23:08:06 Jun 08, 2026, 11:08 PM (IST)

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 8 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई. चांदी 5000 रुपए सस्ती होकर 2,48,000 रु/किलो रही, जबकि सोना 800 रुपए गिरकर 1,54,200 रु/10 ग्राम रहा. बाजार में कारोबार सामान्य रहा, कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी. पढ़ें पूरी खबर…

23:07:43 Jun 08, 2026, 11:07 PM (IST)

राजस्थान में मौसम ने फिर ली करवट, आंधी-बारिश के साथ नया पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा धमाल!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 8 जून को आंधी-बारिश में कमी, कई जिलों में मौसम शुष्क रहा. पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश संभव. पश्चिमी राजस्थान में तापमान बढ़कर 44-46°C तक पहुंच सकता है, हीटवेव का असर रहेगा. 11 जून से फिर आंधी-बारिश बढ़ने की संभावना है. पढ़ें पूरी खबर…

23:07:06 Jun 08, 2026, 11:07 PM (IST)

वोट बैंक की राजनीति या बेटियों का सम्मान? चिड़ावा ट्रायल रूम कांड पर कांग्रेस की चुप्पी पर उठे सवाल

Rajasthan News: चिड़ावा ट्रायल रूम रिकॉर्डिंग मामले को लेकर विरोध-प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं की चुप्पी चर्चा में है. सोशल मीडिया पर विधायक पितराम काला और पूर्व चेयरमैन सुमित्रा सैनी से सवाल पूछे जा रहे हैं. वायरल पोस्टों में महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं देने को लेकर नाराजगी जताई जा रही है. पढ़ें पूरी खबर…

23:06:46 Jun 08, 2026, 11:06 PM (IST)

'लाइन बंद है' कहकर भेजा काम पर, अचानक आया करंट और चली गई जान

Rajasthan News: सवाई माधोपुर के खंडार में बिजली विभाग की कथित लापरवाही से शटडाउन के दौरान लाइन पर काम कर रहे ठेका कर्मी समंदर जाट की करंट लगने से मौत हो गई. आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर 4 घंटे हाईवे जाम किया. 15 लाख सहायता और पत्नी को नौकरी की सहमति के बाद मामला शांत हुआ. पढ़ें पूरी खबर…

23:06:29 Jun 08, 2026, 11:06 PM (IST)

ट्रायल रूम वीडियो कांड पर फूटा गुस्सा! कल चिड़ावा बंद, बाजार से सड़क तक होगा बड़ा विरोध

Rajasthan News: ट्रायल रूम वीडियो मामले को लेकर चिड़ावा में आक्रोश बढ़ गया है. हिंदूवादी संगठनों, व्यापार मंडल और सामाजिक संगठनों ने मंगलवार को चिड़ावा बंद का आह्वान किया है. सुबह 10:30 बजे गांधी चौक पर सभा होगी, जहां आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर…

22:41:36 Jun 08, 2026, 10:41 PM (IST)

Rajasthan News Live

मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र के रामपुरा में युवक पर फायरिंग,
हमले में युवक के पैर में गोली लगें की बात आई सामने,
अस्पताल में कराया गया भर्ती,
जिस गाड़ी में सवार था युवक,
उस पर भी मिले गोलियों के निशान की भी सूचना,
सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर, जांच शुरू,
घायल युवक के पिता ने पुरानी रंजिश का लगाया आरोप,
बताया-आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज हैं मुकदमे,
दो दिन पहले भी युवक पर हमले की कोशिश का आरोप,
पुलिस फायरिंग के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुटी.

22:19:39 Jun 08, 2026, 10:19 PM (IST)

Rajasthan News Live

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पूंछरी के लौठा डीग का दौरा,
रात्रि विश्राम भी पूंछरी लौठा में करेंगे सीएम,
सीएम की धर्म पत्नी गीता शर्मा ने बेटे डॉ कुणाल के साथ दी है दण्डवत गिर्राज गौवर्धन जी की परिक्रमा,
दण्डवत परिक्रमा के बाद साधु संतों को भंडारा प्रसादी का कार्यक्रम,
उस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम,
श्रीनाथ जी के अभिषेक व पूजन का भी कार्य्रकम,
डीग जिला प्रशासन जुटा तैयारियों में, भरतपुर,
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी परिक्रमा,
गिरराज गोवर्धन जी की दी परिक्रमा,
सीएम के साथ  उनकी पत्नी गीता शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढम, विधायक डॉक्टर शैलेश दिगम्बर सिंह, विराट नगर विधायक कुलदीप धनखड़, सीएम सचिव सिदार्थ सिहाग, कलक्टर भरतपुर कमर चौधरी, सीईओ जिला परिषद मृदुल सिंह भी रहे मौजूद.

22:12:50 Jun 08, 2026, 10:12 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान में 2 IPS के तबादले.
जतिन जैन-सहायक पुलिस आयुक्त, चौमू पुलिस आयुक्तालय.
प्रतीक सिंह-सहायक पुलिस आयुक्त, सांगानेर, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर.
कार्मिक विभाग ने जारी किये आदेश.

21:47:41 Jun 08, 2026, 09:47 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान के जोधपुर में सरस दूध को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. पिछले दो दिनों से कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि वे सरस दूध के पैकेट खरीदकर घर ले जा रहे हैं, लेकिन दूध को गर्म करते ही वह फट जा रहा है. इस समस्या के कारण उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है और कई पार्लरों पर विवाद तथा हंगामे की स्थिति बन रही है.

यहां पढ़ें पूरी खबर- जोधपुर में सरस डेयरी पर उठे सवाल, गर्म करते ही फट रहा दूध, उपभोक्ताओं में नाराजगी

21:47:08 Jun 08, 2026, 09:47 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान शिक्षा विभाग में पदोन्नत प्रधानाचार्यों की पदोन्नति तिथि अंकन का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पदोन्नत हुए प्रधानाचार्यों की पदोन्नति तिथि दर्ज करने का कार्य अब तक पूरा नहीं होने से शिक्षकों और अधिकारियों में नाराजगी बढ़ रही है. 

यहां पढ़ें पूरी खबर- राजस्थान शिक्षा विभाग में पदोन्नति विवाद, 5 साल से लंबित मामलों पर भड़का शिक्षकों का गुस्सा

21:46:02 Jun 08, 2026, 09:46 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में पिलानी से एक ऐसी खबर सामने आई है. जिसने हर इंसान को झकझोर कर रख दिया है. एक मासूम की मासूमियत के साथ कथित तौर पर ऐसा खिलवाड़ किया गया. जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध है. मिली जानकारी के अनुसार, पिलानी थाना क्षेत्र के एक 9 वर्षीय बालक को एक युवक कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने अपने साथ ले गया. 

यहां पढ़ें पूरी खबर- झुंझुनूं के पिलानी में 9 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

21:45:27 Jun 08, 2026, 09:45 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में नगरपरिषद पहुंचकर सांसद राहुल कस्वां सिवरेज, ड्रेनेज के अधिकारियों की मीटिंग ली. इस दौरान सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि इस बार की बारिश सीजन में अगर सुजानगढ़ में पानी भरा, तो बात खराब हो जाएगी. 

यहां पढ़ें पूरी खबर- सांसद राहुल कस्वां ने ली सिवरेज अधिकारियों की मीटिंग, बोले- सरकार सुजानगढ़ के साथ कर रही भेदभाव

21:44:45 Jun 08, 2026, 09:44 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. वहीं कलेक्टर व जिला परिषद सीईओ को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांगे पुरानी होने पर 10 जून से 16 जून तक आधे दिन के कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है.

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21:11:16 Jun 08, 2026, 09:11 PM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला मामले में दस हजार का इनामी फरार सहायक लेखाधिकारी गिरफ्तार,
एसओजी राजस्थान की कार्रवाई,
सहायक लेखाधिकारी नागेश कुमार यादव हुआ गिरफ्तार,
नागेश कुमार यादव ने सब इंस्पेक्टर एग्जाम देने वाले अपने भाई सुरजीत सिंह यादव के लिए खरीदा था पेपर,
7.50 लाख रुपये में सौदा कर पुरुषोत्तम दाधीच से खरीदा था पेपर,
पेपर पढ़कर ही सुरजीत मेरिट में रहा 18वें स्थान पर,
मामले में सुरजीत सिंह यादव और पुरुषोत्तम दाधीच हो चुके है पूर्व में गिरफ़्तार,
पूरे मामले में अब तक हुई कुल 144 गिरफ्तारी.

19:52:58 Jun 08, 2026, 07:52 PM (IST)

Bikaner News

बीकानेर जिले के छतरगढ़ क्षेत्र से सोमवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां भीषण गर्मी के बीच एक युवक 160 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक की पहचान रमेश कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मोबाइल टावर के आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. 

19:37:01 Jun 08, 2026, 07:37 PM (IST)

Alwar news

अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र के भणकपुरा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक किसान हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया. जानकारी के अनुसार, भणकपुरा निवासी 41 वर्षीय रतनलाल के घर की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी. इसी दौरान वह खुद ही बिजली के खंभे पर चढ़कर तार जोड़ने का प्रयास करने लगा. तार बांधते समय जिस प्लास का वह उपयोग कर रहा था,  उसमें कट होने के कारण अचानक 11 केवी विद्युत लाइन का करंट उसके शरीर में प्रवाहित हो गया. 

19:35:27 Jun 08, 2026, 07:35 PM (IST)

Jaipur news

आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने विभागीय अनियमितताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. सीकर स्थित राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स (RSGSM) के डिपो में पाई गई अनियमितताओं के मामले में प्रभारी आबकारी निरीक्षक नवीन कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी नाहर सिंह और सिपाही दुर्गाप्रसाद गुर्जर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान तीनों का मुख्यालय उदयपुर निर्धारित किया गया है. यह कार्रवाई RSGSM के महाप्रबंधक की अनुशंसा और जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है. इसके अलावा एक अन्य मामले में सलूंबर आबकारी निरोधक दल में कार्यरत सिपाही विक्रम सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए 16 सीसीए नियमों के तहत चार्जशीट जारी की गई है. विक्रम सिंह पर आदतन और स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने का आरोप है. आबकारी आयुक्त की इस कार्रवाई को विभाग में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. 
 

19:14:49 Jun 08, 2026, 07:14 PM (IST)

Beawar News

 सर्विस रेगुलेटर की मरम्मत के दौरान लगी आग, दमकलकर्मियों की तत्परता से टला बड़ा हादसा. अभिषेक नगर क्षेत्र में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सांवरिया सेठ मंदिर के सामने स्थित इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के सर्विस रेगुलेटर की मरम्मत के दौरान अचानक आग लग गई. आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची.

19:13:19 Jun 08, 2026, 07:13 PM (IST)

Jaisalmer News

जैसलमेर की दी जैसलमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने ऋण डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. बैंक प्रबंधन ने घोषणा की है कि लंबे समय से बकाया ऋण का भुगतान नहीं करने वाले डिफॉल्टरों के नाम अब सार्वजनिक किए जाएंगे. 

17:21:46 Jun 08, 2026, 05:21 PM (IST)

Rajasthan JDA Bulldozer Action

राजधानी में जयपुर विकास प्राधिकरण ने सोमवार को मालवीय नगर के नंदपुरी रोड पर सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत सड़क की कानूनी सीमा के भीतर आने वाले पांच धार्मिक ढांचों-एक मस्जिद, एक मंदिर, एक सत्संग हॉल और एक मजार समेत अन्य संरचनाओं को हटाया गया. पढ़ें पूरी खबर 

17:21:09 Jun 08, 2026, 05:21 PM (IST)

Jaipur news

जयपुर के नंदपुरी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण किसी भी मजबूत या जटिल निर्माण को हटाने के लिए विशेष 'लोखंडा मशीन' को भी बैकअप के तौर पर जयपुर लाया गया था. पढ़ें पूरी खबर 

15:22:25 Jun 08, 2026, 03:23 PM (IST)

Jaipur news

बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार अलका गुर्जर के नामांकन के बाद उनके आवास पर खुशी का माहौल देखने को मिला. गुर्जर समाज की बड़ी संख्या में महिलाएं उन्हें बधाई देने पहुंचीं. इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए, ढोल की थाप पर नृत्य किया और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया. महिलाओं ने अलका गुर्जर को समाज और महिलाओं का गौरव बताते हुए कहा कि उनका राज्यसभा पहुंचना पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है. अलका गुर्जर ने भी सभी का आभार जताते हुए कहा कि यह सम्मान उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज और कार्यकर्ताओं के विश्वास का परिणाम है.

13:42:13 Jun 08, 2026, 01:42 PM (IST)

Rajasthan Weather Update

राजस्थान में आंधी-बारिश के बाद अब फिर से तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 8 जून को भी कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में पारा 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी बढ़ेगी. पढ़ें पूरी खबर

13:41:44 Jun 08, 2026, 01:41 PM (IST)

Jaipur news

जयपुर विकास प्राधिकरण ने सोमवार को मालवीय नगर के नंदपुरी रोड पर सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत सड़क की कानूनी सीमा के भीतर आने वाले पांच धार्मिक ढांचों-एक मस्जिद, एक मंदिर, एक सत्संग हॉल और एक मजार समेत अन्य संरचनाओं को हटाया गया. पढ़ें पूरी खबर 

12:24:48 Jun 08, 2026, 12:24 PM (IST)

राज्यसभा की जंग में जाट और गुर्जर समीकरण साधने पर फोकस, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने किया नामांकन

Rajya Sabha Election 2026: राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दोनों उम्मीदवार डॉ. सतीश पूनिया और डॉ. अलका सिंह गुर्जर आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है.

 


 

11:22:35 Jun 08, 2026, 11:22 AM (IST)

गिरिराज परिक्रमा के बाद साधु-संतों के भंडारे में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा

Poonchari Ka Lotha: भरतपुर जिले के डीग स्थित पूंछरी का लौठा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मुख्यमंत्री आज शाम यहां पहुंच सकते हैं और रात्रि विश्राम भी यहीं करेंगे.
 

11:06:23 Jun 08, 2026, 11:06 AM (IST)

Rajasthan News

शहर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन ने व्यापक स्तर पर सुरक्षा प्रबंध किए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ एसटीएफ की अतिरिक्त तैनाती की गई है, जबकि पुरानी शहर समेत प्रमुख इलाकों में लगातार गश्त और निगरानी रखी जा रही है. प्रशासन हालात पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क है. 

10:42:00 Jun 08, 2026, 10:42 AM (IST)

Rajasthan News

जयपुर के नंदपुरी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत प्रशासन का बड़ा अतिक्रमण हटाओ ऑपरेशन जारी है. कार्रवाई के दौरान पांच धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर बुलडोजर चलाया गया. इनमें मंदिर, भौमिया जी का चबूतरा, सत्संग भवन, मजार और मस्जिद शामिल हैं.

प्रशासनिक कार्रवाई में पांच में से चार धार्मिक स्थलों को पूरी तरह हटाया जा चुका है. वहीं मस्जिद पर ध्वस्तीकरण की अंतिम कार्रवाई जारी है. अधिकारियों के अनुसार मस्जिद के करीब 50 प्रतिशत हिस्से को हटाया जा चुका है और शेष हिस्से को भी जल्द हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है. भारी पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है.

10:24:22 Jun 08, 2026, 10:24 AM (IST)

Rajasthan News

कोटा में रेलवे ट्रैक पर मिला युवती का शव, शिनाख्त के प्रयास जारी दिल्ली-मुंबई रेलवे मार्ग पर रावठा स्टेशन के पास करीब 18-20 वर्षीय युवती का क्षत-विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई. प्रथम दृष्टया ट्रेन की चपेट में आने से मौत का मामला लग रहा है. मृतका ने सफेद शर्ट और काली पजामी पहनी है. पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाकर आमजन से पहचान में सहयोग की अपील की है.

10:08:00 Jun 08, 2026, 10:08 AM (IST)

जयपुर की नूरानी मस्जिद की दीवार ढहा दी गयी, नंदपुरी में JDA का चल रहा बुलडोजर

Jaipur Noorani Masjid wall collapses: जयपुर के नंदपुरी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए नूरानी मस्जिद को सील कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर पूरे इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर भी अस्थायी रोक लगा दी है, जबकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.
 

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09:52:37 Jun 08, 2026, 09:52 AM (IST)

Rajasthan JDA Bulldozer Action

07:35:02 Jun 08, 2026, 07:35 AM (IST)

Rajasthan JDA Bulldozer Action Live Update

नंदपुरी में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है. पांच धार्मिक स्थलों पर एक साथ अभियान चलाया जा रहा है. कार्रवाई में करीब दो दर्जन जेसीबी और एलएनटी मशीनों के साथ एक दर्जन से अधिक डंपर लगाए गए हैं. पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जहां चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है. आसपास की हाईराइज इमारतों पर भी पुलिस जवानों की निगरानी रखी गई है. एडिशनल कमिश्नर राजीव पचार और डीआईजी आनंद शर्मा की निगरानी में कार्रवाई लगातार जारी है.

07:23:30 Jun 08, 2026, 07:23 AM (IST)

Rajasthan JDA Bulldozer Action

जयपुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर JDA ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. नंदपुरी अंडरपास से जगतपुरा तक लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबे 80 फीट रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है. अधिकारियों के अनुसार रिकॉर्ड में यह सड़क 80 फीट चौड़ी दर्ज है, लेकिन जमीन पर कई स्थानों पर इसकी चौड़ाई घटकर महज 25 से 30 फीट रह गई है. इसी अंतर को समाप्त करने के लिए प्रशासन ने दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू की है.

इससे पहले 22 मई को 134 अतिक्रमण हटाए गए थे, जबकि अब सड़क सीमा में आ रहे स्थायी और अस्थायी निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है. सड़क चौड़ीकरण की जद में मंदिर, मस्जिद, मजार, भोमियाजी का चबूतरा और एक सत्संग भवन सहित कई संरचनाएं आ रही हैं. निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद अब प्रशासन स्वयं मैदान में उतरकर कार्रवाई को अंजाम दे रहा है.

JDA का दावा है कि सड़क को पुनः 80 फीट चौड़ा बनाए जाने के बाद नंदपुरी अंडरपास और जगतपुरा के बीच यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा. यह मार्ग छह प्रमुख कॉलोनियों के बीच से गुजरता है और करीब 50 से अधिक कॉलोनियों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही हरे कृष्णा मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने में भी यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित होगी. प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के बाद जाम की समस्या में कमी आएगी और लोगों का सफर अधिक सुगम, सुरक्षित और तेज हो सकेगा.

07:21:18 Jun 08, 2026, 07:21 AM (IST)

Rajasthan JDA Bulldozer Action

JDA की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के तहत बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है. कार्रवाई के दौरान एक मस्जिद की एक तरफ की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया. प्रशासन ने चिन्हित धार्मिक स्थलों पर एक साथ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. JDA की टीम निर्धारित योजना के अनुसार विभिन्न स्थलों पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है.

07:10:22 Jun 08, 2026, 07:10 AM (IST)

Rajasthan JDA Bulldozer Action

जयपुर में JDA की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को देखते हुए प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों तथा भ्रामक संदेशों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है. इंटरनेट सेवाएं रात 12 बजे तक बंद रहेंगी, जबकि आवश्यक सेवाएं और वॉयस कॉल सामान्य रूप से जारी रहेंगी.

इस प्रतिबंध का असर जयपुर शहर के साथ-साथ जयपुर उत्तर और जयपुर पूर्व जिले के कई थाना क्षेत्रों में रहेगा. रामगंज, गलता गेट, माणकचौक, सुभाषचौक, आमेर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जालुपुरा, शास्त्रीनगर, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, प्रतापनगर, जवाहर सर्किल समेत अनेक थाना क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

07:08:50 Jun 08, 2026, 07:08 AM (IST)

अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू

जयपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है. प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं. हाईराइज इमारतों और आसपास के मकानों की छतों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो पूरे क्षेत्र पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है. जानकारी के अनुसार, कार्रवाई की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल कर सकती है. पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच JDA की टीम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दे रही है.

07:05:40 Jun 08, 2026, 07:05 AM (IST)

जयपुर अलर्ट, आज से अगले 15 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम, धारा 163 लागू, सोशल मीडिया पर जरा सी चूक और….

Jaipur on High Alert: जयपुर पुलिस ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए धारा 163 लागू कर दी है. यह आदेश आज शाम से लागू हो गया है और 22 जून 2026 की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान बिना अनुमति किसी भी प्रकार की रैली, प्रदर्शन या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.
 

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07:05:11 Jun 08, 2026, 07:05 AM (IST)

भारी पुलिस बल के साथ JDA का बुलडोजर एक्शन, गेटोर रोड मालवीय नगर मस्जिद से शुरु होगी कार्रवाई

Jaipur JDA Bulldozer Action: जयपुर में JDA की ओर से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है. नंदपुरी पुलिया से जगतपुरा तक सेक्टर रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अल सुबह बुलडोजर अभियान शुरू किया जाएगा.
 

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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