Rajasthan News Live: महिला सशक्तिकरण का कदम, 8 मार्च को रोडवेज एक्सप्रेस बसों में नि:शुल्क यात्रा, AC-वोल्वो छूट!

Rajasthan News Live Today: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 पर राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है. आज 8 मार्च को पूरे प्रदेश में राजस्थान रोडवेज (RSRTC) की साधारण और एक्सप्रेस बसों में महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध है. यह छूट सुबह 12 बजे से रात 11:59 बजे तक राज्य की सीमा के भीतर मान्य रहेगी. हालांकि, AC, वोल्वो और लग्जरी बसों में यह सुविधा लागू नहीं होगी.
Rajasthan News Today Live Updates: चूरू में आज 8 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा होगा, जहां वे गौरव सेनानी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. यह समारोह सप्त शक्ति कमान (साउथ वेस्टर्न कमांड) की रणबांकुरा डिवीजन द्वारा जिला खेल स्टेडियम (SAI स्टेडियम) में आयोजित किया जा रहा है. कार्यक्रम में हजारों पूर्व सैनिक, वीर नारियां, भूतपूर्व सैनिकों के परिवार और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे.
Bassi Road Accident: जयपुर ग्रामीण के बस्सी क्षेत्र में भात जुलूस के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. राहोरी से दामोदरपुरा NTPC के पास मालियों की ढाणी के निकट भात की रस्म के लिए निकला जुलूस डीजे की धुन पर नाचते-गाते आगे बढ़ रहा था.
Rajasthan News: नागौर जिले के मूण्डवा कस्बे में वेंकटेश मंदिर से हुई 50 लाख रुपये की चोरी का मामला पुलिस की असाधारण मेहनत और समर्पण से मात्र 17 दिनों में सुलझ गया. चोरी की सूचना मिलते ही मूण्डवा थानाधिकारी सुरेश कुमार ने भगवान वेंकटेश के सामने प्रण लिया कि "या तो चोरी का पूरा माल बरामद कर लाऊंगा, नहीं तो मूण्डवा छोड़ दूंगा." इसी दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपनी टीम के साथ जांच शुरू की.
Rishina Sharma: राजस्थान के बारां जिले के अंता क्षेत्र के छोटे से गांव अलीपुरा की ऋषिना शर्मा ने 8 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एक सुनहरा इतिहास रच दिया है. वे बारां जिले की पहली महिला हैं, जो भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर (Flying Officer) के पद पर नियुक्त हुई हैं.
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है. राजस्थान की वसुंधरा राजे, रूमा देवी और कालीबाई जैसी महान विभूतियों ने राजनीति, कला और बलिदान के जरिए महिला सशक्तिकरण की नई परिभाषा लिखी है. आइए, उनके संघर्ष को नमन करें.
नागौर, पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल के बेटे प्रतीक बेनीवाल सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं. पहले ही प्रयास में CDS परीक्षा पास करने वाले प्रतीक ने चेन्नई में पासिंग आउट परेड के बाद अपनी दादी का सेना में अफसर देखने का सपना पूरा किया.
श्रीमाधोपुर शहर से UGC कानून के विरोध में देर रात को सवर्ण समाज के सैकड़ों लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। सभी लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली विरोध रैली में भाग लेने के लिए कूच कर गए। रवाना होने से पहले लोगों ने UGC कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. मार्च महीने की शुरुआत में ही राज्य के कई हिस्सों में तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जो सामान्य से 4 से 9 डिग्री तक अधिक है.
PM-Kisan Samman Nidhi 22nd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता कार्यक्रम है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की मदद तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है, यानी हर चार महीने में 2,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं. योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादन में सुधार लाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है. अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं, और किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज 8 मार्च 2026 को सोने और चांदी के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में स्थिरता और घरेलू मांग के कारण राजस्थान में सोने के दाम बढ़े हुए हैं. जयपुर, जोधपुर, बीकानेर समेत राज्य के प्रमुख शहरों में सोने की खरीद-फरोख्त तेज हो रही है, खासकर शादी-विवाह के सीजन और निवेश के लिहाज से.

India vs New Zealand Final: टी-20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. इस ऐतिहासिक मैच को स्टेडियम में लाइव देखने के लिए क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है. जयपुर से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स पूरी तरह बुक हो चुकी हैं, और इंडिगो एयरलाइंस ने किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी है.
Rajasthan Aviation News: राजस्थान में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की 'डबल इंजन' साझेदारी तेज हो गई है. 7 मार्च 2026 को जयपुर एयरपोर्ट पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने भाग लिया.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज 8 मार्च 2026 को पेट्रोल और डीजल के दामों में स्थिरता बनी हुई है. गोल्ड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार राज्य के प्रमुख शहरों में ईंधन की कीमतें मामूली अंतर के साथ बनी हुई हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है.