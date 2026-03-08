Rajasthan News Live: महिला सशक्तिकरण का कदम, 8 मार्च को रोडवेज एक्सप्रेस बसों में नि:शुल्क यात्रा, AC-वोल्वो छूट!

Rajasthan News Live Today: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 पर राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है. आज 8 मार्च को पूरे प्रदेश में राजस्थान रोडवेज (RSRTC) की साधारण और एक्सप्रेस बसों में महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध है. यह छूट सुबह 12 बजे से रात 11:59 बजे तक राज्य की सीमा के भीतर मान्य रहेगी. हालांकि, AC, वोल्वो और लग्जरी बसों में यह सुविधा लागू नहीं होगी.