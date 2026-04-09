Rajasthan News Live Today: आज राजस्थान में कई बड़ी हैप्पनिंग्स हो सकती हैं. आज NSUI का स्थापना दिवस है. ऐसे में अलग-अलग जगहों पर विशेष कार्यक्रम होने हैं. आज से बच्चों के बेहतर विकास के लिए देशव्यापी अभियान पोषण पखवाड़ा शुरू होगा. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज मेड़ता सिटी दौरे पर ऱहेंगी और सड़क और ओवरब्रिज का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने टोंक और सवाई माधोपुर में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

