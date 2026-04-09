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Rajasthan News Live: जयपुर के जमवारामगढ़ के पापड़ में बम मिलने की सूचना से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस

Rajasthan News Live Today: आज राजस्थान में कई बड़ी हैप्पनिंग्स हो सकती हैं. आज NSUI का स्थापना दिवस है. ऐसे में अलग-अलग जगहों पर विशेष कार्यक्रम होने हैं. आज से बच्चों के बेहतर विकास के लिए देशव्यापी अभियान पोषण पखवाड़ा शुरू होगा. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज मेड़ता सिटी दौरे पर ऱहेंगी और सड़क और ओवरब्रिज का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने टोंक और सवाई माधोपुर में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग. 
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 09, 2026, 09:31 AM IST | Updated:Apr 09, 2026, 09:37 AM IST

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Rajasthan News Live: जयपुर के जमवारामगढ़ के पापड़ में बम मिलने की सूचना से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस
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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में आज कई अहम गतिविधियां होने जा रही हैं. आज NSUI का स्थापना दिवस है, जिसके तहत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. वहीं, बच्चों के समग्र विकास के लिए आज से देशव्यापी 'पोषण पखवाड़ा' अभियान भी शुरू हो रहा है.

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज मेड़ता सिटी के दौरे पर रहेंगी, जहां वे सड़क और ओवरब्रिज परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी. इधर मौसम को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है.

राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग पर नजर बनाए रखें.

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान के टोक, सवाई माधोपुर जिले तथा आसपास के कई क्षेत्रों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है. इस अलर्ट के अनुसार, इन इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की वृष्टि या आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चलने की आशंका जताई गई है, जिनकी रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है.
 

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Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज April 9, 2026 को सोने और चांदी के भावों में तेजी दर्ज की गई है. यह बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मजबूत मांग और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण हुई है. निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में देख रहे हैं. 
 

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हाल ही में झल्लारा ब्लॉक के मांडली गांव में एक और छोटे बच्चे ने इस अज्ञात बीमारी से दम तोड़ दिया है. खांसी, दस्त और बुखार जैसे सामान्य लक्षण दिखते ही बच्चे की हालत तेजी से बिगड़ गई और चंद घंटों में मौत हो गई. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत और हड़कंप मचा दिया है.
 

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बेरहमी से मारपीट कर की हत्या, शव खेत में फेंका, कोटपूतली अपहरण-हत्या कांड का सुलझा राज

Jaipur News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के थाना कोटपूतली क्षेत्र में हुए अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की है. 
 

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मेंटेनेबिलिटी विवाद पर हाईकोर्ट का समाधान,75 अपीलें अब रिट याचिकाओं के रूप में सुनी जाएंगी

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने पारिवारिक मामलों में न्याय की देरी को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने चार साल से लंबित ७५ डिवीजन बेंच अपीलों को सिंगल बेंच की रिट याचिकाओं में बदलने का आदेश दिया है. 
 

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श्रीगंगानगर में आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही, खड़ी गेहूं की फसल को कर डाला नाश, किसानों की मेहनत हुई बर्बाद

श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर उपखंड के LNP क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मौसम विभाग के अलर्ट के बाद देर रात हुई तेज बारिश के साथ भयंकर ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. 41LNP, 53LNP, 54LNP और 55LNP गांवों में गेहूं की पकी हुई फसल को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. खेतों में गिरी ओलों की परत और पानी के जमाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है.
 

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उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की सख्ती, PWD विभाग में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर नाराजगी

Rajasthan News: राजस्थान में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने के लिए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सख्त रुख अपनाया है. पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि अब सिर्फ कागजों पर प्रगति रिपोर्ट नहीं चलेगी, काम जमीन पर दिखना चाहिए.
 

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कांग्रेस कार्यालय मामला गहराया, बाड़मेर में धरना प्रदर्शन शुरू, जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा

Barmer Congress land dispute: बाड़मेर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है. पार्टी ने 2023 में नगर परिषद को 24 लाख रुपये जमा कर 1999 वर्ग फीट जमीन का पट्टा लिया था, लेकिन चारदीवारी बनाने की अनुमति नहीं मिल रही है. 
 

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जयपुर के जमवारामगढ़ से बड़ी खबर. पापड़ में बम मिलने की सूचना से मचा हड़कंप. पापड़ गांव के सुरेरी डूंगरी पर बम जैसी वस्तु देखी गई. लोगों को नजर आई बम जैसी वस्तु, सूचना के बाद जमवारामगढ़ थाना पुलिस पहुंची मौके पर. पुलिस को मौके पर मिला मोलटार सैल(स्मॉक सैक). पुलिस ने मोलटार सैल को लिया कब्जे में, देर रात से ही पुलिस कर रही है डूंगरी पर गश्त. थाना प्रभारी मोलटार सैल की आधा फीट बताई लंबाई. पुलिस ने कंट्रोल रूम को दी सूचना. मामले की जांच कर रही है पुलिस.

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जयपुर: आज  से शुरू होगा पोषण पखवाड़ा. बच्चों के बेहतर विकास के लिए देशव्यापी अभियान. 9 से 23 अप्रैल तक मनाया जाएगा अष्टम पोषण पखवाड़ा. भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करवाता कार्यक्रम. इस बार जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास की थीम पर कार्यक्रम. 

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जयपुर: मुख्य सचिव श्रीनिवास करेंगे आज विजिट. जयपुर डेयरी में लेंगे अधिकारियो की बैठक. जयपुर डेयरी प्लांट का भी करेंगे विजिट. RCDF और जयपुर डेयरी के अधिकारी रहेंगे मौजूद.
 

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उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज रहेगी मेड़ता के दौरे पर. रेण ओवरब्रिज सहित कई सड़कों का करेंगी लोकार्पण. मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख सड़कों का करेंगी शिलान्यास. रेण विद्यालय परिसर में धन्यवाद सभा को करेंगी संबोधित. 11 बजे सड़क मार्ग से पहुंचेगी मेड़ता के रेण गांव. मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरु ने दी जानकारी.

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