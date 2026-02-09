Rajasthan News Live: करौली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 104 नव पदोन्नत सहायक उप निरीक्षकों के तबादले, जोधपुर में भीषण आग, मकान जलकर खाक, इलाके में फैली अफरा-तफरी

Rajasthan News Today Live Updates: करौली जिले में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है. करौली पुलिस अधीक्षक (एसपी) लोकेश सोनवाल ने 104 नव पदोन्नत सहायक उप निरीक्षकों (ASIs) के तबादले के आदेश जारी किए हैं. ये सभी अधिकारी हाल ही में पदोन्नत हुए हैं और अब जिले के विभिन्न थानों, पुलिस चौकियों और अन्य इकाइयों में नई तैनाती दी गई है.