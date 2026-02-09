Rajasthan News Live: करौली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 104 नव पदोन्नत सहायक उप निरीक्षकों के तबादले, जोधपुर में भीषण आग, मकान जलकर खाक, इलाके में फैली अफरा-तफरी

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में मौसम अब तेजी से बदल रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के लिए अगले 3 दिनों में मौसम में बड़े बदलाव का अलर्ट जारी किया है. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर-पश्चिमी भारत में मौसम प्रभावित होगा, जिसका असर राजस्थान पर भी पड़ेगा.
Rajasthan News Today Live Updates: करौली जिले में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है. करौली पुलिस अधीक्षक (एसपी) लोकेश सोनवाल ने 104 नव पदोन्नत सहायक उप निरीक्षकों (ASIs) के तबादले के आदेश जारी किए हैं. ये सभी अधिकारी हाल ही में पदोन्नत हुए हैं और अब जिले के विभिन्न थानों, पुलिस चौकियों और अन्य इकाइयों में नई तैनाती दी गई है.
कोटा शहर के रानपुर क्षेत्र में लगी आग, फैक्ट्री के ट्रांसफार्मर में लगी आग, आसपास के क्षेत्र को लिया आग ने चपेट में,फैक्ट्री में रखे केमिकल ड्रम तक पहुंची आग, मौके पर पहुंची 7 दमकलें, आग बुझाने के प्रयास जारी, CFO राकेश व्यास के नेतृत्व में फायर फाइटिंग जारी.
जयपुर पुलिस ने एक संगठित मोबाइल चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो बाहर से टैक्सी किराए पर लेकर शहर आता था. गिरोह के सदस्य सोडाला इलाके के होटल में कमरा लेते, स्थानीय पहचान से बचते और अच्छे रेस्टोरेंट में 500 रुपये खर्च कर ग्राहक बनकर बैठ जाते. माहौल देखते और जैसे ही कोई ग्राहक मोबाइल टेबल पर लापरवाही से छोड़ता, चुपचाप उठाकर निकल जाते.
Jaipur Local News: जयपुर के भांकरोटा के पास दिल्ली-अजमेर हाईवे पर एक बार फिर बड़ा हादसा टल गया. एक केमिकल से लदा ट्रक चलते-चलते अचानक आग के गोले में बदल गया. आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के वाहन और हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. यह घटना दो साल पहले इसी हाईवे पर हुए 'भांकरोटा अग्निकांड' की याद ताजा कर गई, जहां आग लगने से कई लोगों की जान गई थी.
Rajasthan Weather Update 9 February: राजस्थान का मौसम अब तेजी से करवट ले रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 3 दिनों के लिए राज्य में मौसम बदलने का अलर्ट जारी किया है. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर-पश्चिमी इलाकों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.
Rajasthan Gold Silver Rate Today: राजस्थान के सर्राफा बाजारों में आज 9 फरवरी 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरा दिन तेजी देखने को मिली है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मजबूती, वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू स्तर पर त्योहारों व शादी-विवाह के सीजन की वजह से मांग बढ़ने से भावों में अच्छी उछाल आई है. जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में आज सोने के दामों में 3900 से 4100 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई.