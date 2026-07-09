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Rajasthan News Live: राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 61 इंस्पेक्टरों के तबादले, कई जिलों में बदली जिम्मेदारी

Rajasthan News Live: अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर में देर रात हुई रिमझिम बारिश एक परिवार के लिए आफत बन गई. मदनगंज थाना क्षेत्र के आजाद नगर हरिजन बस्ती में अचानक एक मकान भरभराकर ढह गया. मकान गिरते ही उसमें मौजूद राहुल वाल्मीकि, उनकी पत्नी सपना और उनका करीब डेढ़ साल का मासूम बच्चा मलबे के नीचे दब गए. तेज आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौके पर पहुंच गए.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 09, 2026, 09:15 AM|Updated: Jul 09, 2026, 09:15 AM
Rajasthan News Live: राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 61 इंस्पेक्टरों के तबादले, कई जिलों में बदली जिम्मेदारी
Image Credit: Rajasthan News LiveSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Live, 9 July: राजस्थान मौसम केंद्र ने कोटा और भरतपुर संभाग के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार आज इन क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाओं और भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

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आज संभलकर रहें! IMD ने कोटा-भरतपुर संभाग में जारी किया अति भारी बारिश का अलर्ट

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09:09:37 Jul 09, 2026, 09:09 AM (IST)

करौली में खत्म हुआ पांचना बांध विवाद, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पहल लाई रंग, समझाइश के बाद खुले सभी प्रमुख रास्ते

Karauli News: करौली में पांचना बांध से नहरों में पानी की निकासी को लेकर चल रहा विवाद समझाइश के बाद सुलझ गया है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की पहल से किसानों ने जाम हटाने पर सहमति जताई. इसके बाद करौली, हिंडौन और गंगापुर सहित कई प्रमुख मार्गों पर यातायात सुचारू हो गया. रोडवेज और निजी बसों का संचालन भी जल्द शुरू होने की तैयारी है, जबकि एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद रखी गई है.
 

09:09:27 Jul 09, 2026, 09:09 AM (IST)

सस्पेंशन के 18 घंटे 27 मिनट बाद पिलानी को मिला नया CBEO, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

Jhunjhunu News: राजस्थान शिक्षा विभाग की 138 अधिकारियों की तबादला सूची में झुंझुनूं जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पिलानी की सीबीईओ सुमन को निलंबित किए जाने के महज 18 घंटे 27 मिनट बाद ही राधेश्याम जिनागल को नया सीबीईओ नियुक्त कर दिया गया. वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) समेत कई अन्य अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं. सुमन के खिलाफ वाहन किराया निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोप में विभागीय कार्रवाई की गई है.
 

09:09:16 Jul 09, 2026, 09:09 AM (IST)

आज संभलकर रहें! IMD ने कोटा-भरतपुर संभाग में जारी किया अति भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान मौसम केंद्र ने कोटा और भरतपुर संभाग के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार आज इन क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाओं और भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.
 

09:09:05 Jul 09, 2026, 09:09 AM (IST)

किशनगढ़ की बारिश ने परिवार पर बरपाया कहर, भरभराकर गिरा मकान, टॉर्च की रोशनी डेढ़ घंटे चला रेस्क्यू, मलबे से जिंदा निकला पूरा परिवार

Kishangarh House Collapse: किशनगढ़ के मदनगंज थाना क्षेत्र स्थित आजाद नगर हरिजन बस्ती में देर रात रिमझिम बारिश के दौरान एक कच्चा मकान भरभराकर गिर गया. हादसे में राहुल वाल्मीकि, उनकी पत्नी सपना और उनका डेढ़ साल का मासूम मलबे में दब गए. स्थानीय लोगों और पुलिस ने करीब डेढ़ घंटे तक मोबाइल टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला. प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को अजमेर रेफर किया गया.
 

09:08:55 Jul 09, 2026, 09:08 AM (IST)

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Jaipur Accident: जयपुर-अजमेर रोड पर 200 फीट बाइपास के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक टैक्सी को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक पर पीछे बैठी 19 वर्षीय भारती सैनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया. गौरतलब है कि इसी स्थान पर एक दिन पहले भी ट्रेलर की चपेट में आने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हुई थी.
 

09:08:45 Jul 09, 2026, 09:08 AM (IST)

पांचना बांध विवाद ने पकड़ा तूल, 48 घंटे से 3 हाईवे पर किसानों का चक्काजाम, ADG बीजू जॉर्ज जोसेफ ने संभाला मोर्चा

Karauli Protest: करौली जिले में पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़े जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़े किसान आंदोलन में बदल गया है. 48 घंटे से अधिक समय से तीन प्रमुख हाईवे और कई सड़कें जाम हैं, जिससे जयपुर, हिंडौन, गंगापुर, धौलपुर और मध्यप्रदेश जाने वाला यातायात बुरी तरह प्रभावित है. हालात की गंभीरता को देखते हुए एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ करौली पहुंचे और अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा की.
 

09:08:34 Jul 09, 2026, 09:08 AM (IST)

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. जयपुर, अजमेर, नागौर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर समेत 17 जिलों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन की संभावना जताई गई है. लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.
 

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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