/Rajasthan News Live: राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 61 इंस्पेक्टरों के तबादले, कई जिलों में बदली जिम्मेदारी

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Rajasthan News Live, 9 July: राजस्थान मौसम केंद्र ने कोटा और भरतपुर संभाग के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार आज इन क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाओं और भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.
Rajasthan News Live, 9 July: राजस्थान मौसम केंद्र ने कोटा और भरतपुर संभाग के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार आज इन क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाओं और भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.
Karauli News: करौली में पांचना बांध से नहरों में पानी की निकासी को लेकर चल रहा विवाद समझाइश के बाद सुलझ गया है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की पहल से किसानों ने जाम हटाने पर सहमति जताई. इसके बाद करौली, हिंडौन और गंगापुर सहित कई प्रमुख मार्गों पर यातायात सुचारू हो गया. रोडवेज और निजी बसों का संचालन भी जल्द शुरू होने की तैयारी है, जबकि एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद रखी गई है.
Jhunjhunu News: राजस्थान शिक्षा विभाग की 138 अधिकारियों की तबादला सूची में झुंझुनूं जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पिलानी की सीबीईओ सुमन को निलंबित किए जाने के महज 18 घंटे 27 मिनट बाद ही राधेश्याम जिनागल को नया सीबीईओ नियुक्त कर दिया गया. वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) समेत कई अन्य अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं. सुमन के खिलाफ वाहन किराया निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोप में विभागीय कार्रवाई की गई है.
Rajasthan Weather: राजस्थान मौसम केंद्र ने कोटा और भरतपुर संभाग के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार आज इन क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाओं और भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.
Kishangarh House Collapse: किशनगढ़ के मदनगंज थाना क्षेत्र स्थित आजाद नगर हरिजन बस्ती में देर रात रिमझिम बारिश के दौरान एक कच्चा मकान भरभराकर गिर गया. हादसे में राहुल वाल्मीकि, उनकी पत्नी सपना और उनका डेढ़ साल का मासूम मलबे में दब गए. स्थानीय लोगों और पुलिस ने करीब डेढ़ घंटे तक मोबाइल टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला. प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को अजमेर रेफर किया गया.
Jaipur Accident: जयपुर-अजमेर रोड पर 200 फीट बाइपास के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक टैक्सी को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक पर पीछे बैठी 19 वर्षीय भारती सैनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया. गौरतलब है कि इसी स्थान पर एक दिन पहले भी ट्रेलर की चपेट में आने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हुई थी.
Karauli Protest: करौली जिले में पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़े जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़े किसान आंदोलन में बदल गया है. 48 घंटे से अधिक समय से तीन प्रमुख हाईवे और कई सड़कें जाम हैं, जिससे जयपुर, हिंडौन, गंगापुर, धौलपुर और मध्यप्रदेश जाने वाला यातायात बुरी तरह प्रभावित है. हालात की गंभीरता को देखते हुए एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ करौली पहुंचे और अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा की.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. जयपुर, अजमेर, नागौर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर समेत 17 जिलों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन की संभावना जताई गई है. लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.