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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हुईं. जयपुर की पटाखा गोदाम में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई. राजस्थान में देर रात 141 RPS अधिकारियों का तबादला हुआ. जयपुर कमिश्नरेट में 9 सर्किल में बदले हैं. राजस्थान के 7 जिलों में आंधी-बारिश और 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया.
जयपुर के सांगानेर में आज 2 से 4 बजे तक बिजली गुल रही. मेंटेनेंस की वजह से कटौती की गई. सरकारी टेलीफोन के दुरुपयोग पर सरकार की बड़ी सख्ती सामने आई. ट्रांसफर होते ही राजकीय फोन नंबर नहीं रख सकेंगे. सरकारी फोन शिफ्ट कराने से पहले अनुमति लेनी होगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हुईं. जयपुर की पटाखा गोदाम में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई. राजस्थान में देर रात 141 RPS अधिकारियों का तबादला हुआ. जयपुर कमिश्नरेट में 9 सर्किल में बदले हैं. राजस्थान के 7 जिलों में आंधी-बारिश और 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया.
जयपुर के सांगानेर में आज 2 से 4 बजे तक बिजली गुल रही. मेंटेनेंस की वजह से कटौती की गई. सरकारी टेलीफोन के दुरुपयोग पर सरकार की बड़ी सख्ती सामने आई. ट्रांसफर होते ही राजकीय फोन नंबर नहीं रख सकेंगे. सरकारी फोन शिफ्ट कराने से पहले अनुमति लेनी होगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
प्रदेश और प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना के लिए कल राज्यभर में विशेष पूजा-अर्चना एवं मंगलकामना कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जिला और ब्लॉक स्तर पर नारी चौपाल कार्यक्रम भी होंगे. वहीं आमजन की समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ घर-घर पहुंचाने के लिए 12 जून से 15 जुलाई तक ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर अभियान चलाया जाएगा.
उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना इलाके में धर्मांतरण पर हुई कार्रवाई अब राजनैतिक रंग लेने लगी ही. पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. पूर्व सांसद और कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कार्रवाई को पुलिस की तानाशाही बताया है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र का दौरा कर उन्होंने लोगों से बात की. जिसमे उन्होंने बताया कि यह आयोजन साधारण धर्म सभा का था. किसी पर धर्म परिवर्तन करने दबाव नहीं बनाया गया. कुछ लोगों ने कहा कि गिरिजाघर में जाने से शरीर को पीड़ा दूर हुई और नशाबंदी में सहयोग मिला है. मीणा ने कहा इस तरह की कार्रवाई कर दादागिरी की गई. आपको बता दे कि क्षेत्र के कानूवाड़ा बिखलाई गांव में एक व्यक्ति की शिकायत के बाद पुलिस प्रार्थना सभा के आयोजन स्थल पहुंची थी. वहां से पुलिस ने 11 लोगों को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है.
राजस्थान के पाली जिले में सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के बामनेरा गांव स्थित राजकीय विद्यालय में दो युवकों द्वारा कक्षा का दरवाजा तोड़ने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में आक्रोश देखा गया. वीडियो सामने आने के बाद विद्यालय प्रशासन सक्रिय हुआ और मामले की जांच शुरू कर दी गई.
यहां पढ़ें पूरी खबर- पाली में सरकारी स्कूल का दरवाजा तोड़ने का वीडियो वायरल, छात्रों की हरकत पर मचा बवाल
राजस्थान के जैसलमेर जिले में आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, म्याजलार निवासी महावीर सिंह बाइक पर सवार होकर म्याजलार की ओर जा रहा था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बदमाश दो गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे और उसकी बाइक को टक्कर मारकर रास्ता रोक लिया.
यहां पढ़ें पूरी खबर- जैसलमेर में पहले युवक का अपहरण कर बेरहमी से पीटा, फिर उतारा मौत के घाट
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी सत्तू का शरबत के बारे में बताएंगे.
यहां पढ़ें पूरी खबर- सुबह-सुबह पिएं राजस्थान की ये स्पेशल ड्रिंक, दिनभर रहें ठंडा-ठंडा कूल-कूल!
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने साधा निशाना,
कहा - लाचार सरकार, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और जवाबदेही से भागती भाजपा!
भाजपा राज में इसे ही अग्रणी राजस्थान कहा जाता है,
कोटा में 5 प्रसूताओं की मौत के बाद अब बीकानेर के,
पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं,
की किडनी खराब होने के समाचार पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाले हैं,
महिलाएं आईसीयू, वेंटिलेटर और डायलिसिस पर जीवन और मौत से संघर्ष कर रही हैं,
यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह भाजपा सरकार की विफल स्वास्थ्य नीतियों,
प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही के अभाव का भयावह परिणाम है.
नदबई-हलैना रोड स्थित गांव भौंसिंगा के पास एक देशी शराब ठेका गोदाम में अज्ञात बदमाशों द्वारा आग लगाने का मामला सामने आया है. आग लगने से गोदाम में रखी देशी और अंग्रेजी शराब के साथ सौर ऊर्जा उपकरण भी जलकर राख हो गए, जिससे लाइसेंसी को करीब 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. बताया जा रहा है कि इससे पहले दिन में कुछ अज्ञात लोगों ने ठेका कर्मी के साथ मारपीट कर अंग्रेजी शराब और नगदी लूट ली थी. पीड़ित द्वारा लूट की एफआईआर दर्ज कराने के बाद बदमाशों ने कथित तौर पर गोदाम में आग लगा दी. सूचना मिलने पर नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. शराब ठेका मालिक ओमवीर सिंह की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
हर साल बारिश के साथ जलभराव, ओवरफ्लो नालों और प्रशासनिक दावों की पोल खुलने के बीच इस बार जिला प्रशासन ने नया फॉर्मूला अपनाया है. अब नाले और सीवर साफ होने का दावा सिर्फ फाइलों में नहीं चलेगा. सफाई कराने वाले इंजीनियरों को उसका प्रमाण पत्र देना होगा और उपखंड अधिकारी और तहसीलदार मौके पर जाकर उसकी हकीकत भी जांचेंगे. जिला कलेक्टर संदेश नायक ने मानसून तैयारियों की समीक्षा बैठक में नगर निगम अधिकारियों को शहर के सभी छोटे-बड़े नालों और सीवर लाइनों की तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए.
खो नागोरियान क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में आग का मामला,
सीएम भजनलाल शर्मा ने दुख किया व्यक्त,
सोशल मीडिया एक्स पर लिख,
जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र में हुई दुर्घटना में,
जनहानि का समाचार दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है,
जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों को राहत,
एवं बचाव कार्यों में पूरी तत्परता के साथ जुटने,
घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने,
तथा प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता,
प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं.
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें,
शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति दें,
तथा सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने चंडीगढ प्रवास के दौरान आज मंगलवार को लोक भवन पंजाब में राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने राज्यपाल कटारिया का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा राजस्थान विधानसभा का स्मृति चिह्न भेंट कर अभिवादन किया. देवनानी ने राज्यपाल कटारिया को विधानसभा भवन के विभिन्न द्वारों के नामकरण की अवधारणा के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि विधानसभा के प्रमुख द्वारों को कर्तव्य द्वार, शक्ति द्वार, सुशासन द्वार, संकल्प द्वार एवं शौर्य द्वार नाम देकर लोकतंत्र के मूल आदर्शों और जनप्रतिनिधियों के दायित्वों को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त किया गया है.
जयपुर पीएमश्री स्कूलों की बदलेगी सूरत 226.38 करोड़ का मिला बजट . 649 पीएम श्री स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का होगा विकास . पहली बार स्कूलों में होगी 52 गतिविधियां आयोजित. स्कूलों को निजी संस्थानों की तर्ज पर किया जाएगा अपग्रेड . साइबर सुरक्षा, साइंस इनोवेशन और कॅरियर काउंसलिंग पर खास फोकस रहेगा. छात्रों के लिए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण और एक्सपोजर विजिट भी कराई जाएगी.लर्निंग गैप दूर करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं और ओलिंपियाड गतिविधियां होंगी. स्कूलों में म्यूजिक टीचर और साइबर क्लब शुरू किए जाएंगे. हर साल बढ़ते बजट के साथ पीएम श्री स्कूलों का स्तर तेजी से बदलेगा.
Bikaner News: बीकानेर के PBM अस्पताल में सी-सेक्शन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी खराब होने का मामला सामने आया है. सभी मरीज ICU में भर्ती हैं, जबकि एक महिला की हालत गंभीर है. अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित की है.
नीमराना थाना क्षेत्र में होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल के गार्ड की देर रात हत्या कर दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.
बीकानेर के PBM अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी खराब होने का मामला सामने आया है. सभी महिलाओं का ICU में इलाज चल रहा है और मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई है.
झुंझुनूं के चिड़ावा में ट्रायल रूम में महिला का वीडियो बनाने के मामले के विरोध में आज कस्बा बंद का आह्वान किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद विभिन्न मांगों को लेकर व्यापार संगठनों ने यह निर्णय लिया.
सरकारी टेलीफोन के दुरुपयोग को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. ट्रांसफर या सेवानिवृत्ति पर सरकारी फोन विभाग के कब्जे में रहेगा और बिना अनुमति निजी नंबर का बिल भुगतान नहीं होगा.
आबकारी विभाग ने 2250 करोड़ रुपये के बकाया राजस्व की वसूली के लिए अभियान तेज किया है. बकायादारों से किस्तों में भुगतान कराने और भुगतान नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं.
चित्तौड़गढ़ में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है. अवैध मॉडिफिकेशन, काली फिल्म, हूटर, प्रेशर हॉर्न और नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी.
जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में मेंटेनेंस कार्य के कारण आज बिजली कटौती रहेगी. सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी.
बारां जिले के अटरू क्षेत्र के अनिमेष पाटनी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर चक्र से सम्मानित किया. ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने असाधारण शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तानी विमान को 314 किलोमीटर दूरी से मार गिराया था.
राजस्थान के मौसम ने फिर करवट ली है. 7 जिलों में आंधी-बारिश और 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी है. श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.
जयपुर पुलिस मुख्यालय ने देर रात 141 RPS अधिकारियों के तबादले किए. जयपुर कमिश्नरेट के 9 सर्किलों में ACP बदले गए और कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं.