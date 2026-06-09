Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News Live: 10 जून को प्रदेशभर में विशेष पूजा-अर्चना, महिलाओं के लिए नारी चौपाल का आयोजन
Live Now

Rajasthan News Live: 10 जून को प्रदेशभर में विशेष पूजा-अर्चना, महिलाओं के लिए नारी चौपाल का आयोजन

Rajasthan News Live Today: राजस्थान  में 141 RPS अधिकारियों के तबादले हुए, जयपुर कमिश्नरेट के 9 ACP सर्किलों में बदलाव. 7 जिलों में आंधी-बारिश और 5 जिलों में हीटवेव अलर्ट. राजस्थान की सभी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan News Live Blog.

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 09, 2026, 11:22 PM|Updated: Jun 09, 2026, 11:22 PM
Rajasthan News Live: 10 जून को प्रदेशभर में विशेष पूजा-अर्चना, महिलाओं के लिए नारी चौपाल का आयोजन
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हुईं. जयपुर की पटाखा गोदाम में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई. राजस्थान में देर रात 141 RPS अधिकारियों का तबादला हुआ. जयपुर कमिश्नरेट में 9 सर्किल में बदले हैं. राजस्थान के 7 जिलों में आंधी-बारिश और 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया.

जयपुर के सांगानेर में आज 2 से 4 बजे तक बिजली गुल रही. मेंटेनेंस की वजह से कटौती की गई. सरकारी टेलीफोन के दुरुपयोग पर सरकार की बड़ी सख्ती सामने आई. ट्रांसफर होते ही राजकीय फोन नंबर नहीं रख सकेंगे. सरकारी फोन शिफ्ट कराने से पहले अनुमति लेनी होगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

यह भी पढ़ें:Rajasthan RPS Transfer List: राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल! एक झटके में 141 RPS अधिकारियों के तबादले

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जैसलमेर कलेक्टर की ID हुई हैक, 12वीं पास युवक ने बनाया था करोड़ों की ठगी का प्लान

झुंझुनूं में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, शादी के अगले दिन जेवर-नकदी लेकर फरार

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

पांचना बांध पर बवाल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, देखें फोटोज

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

कोटा में रिश्ते हुए फिर शर्मसार, दादा ने 9 साल की पोती का 5-6 साल तक किया यौन शोषण

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

बाढ़ आए तो कौन बचाएगा जयपुर? सिर्फ 21 वॉलिंटियर्स पर टिकी 80 लाख की जिम्मेदारी!

25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट ने मचाया तहलका

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

बाड़मेर में बुलडोजर कार्रवाई पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

राजस्थान में आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 18 जून से जयपुर-जोधपुर सहित 6 संभागों में 70KM की रफ्तार से चलेगी आंधी

चूरू के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने बढ़ाई खाकी की शान, सड़क पर तड़प रहे शख्स को CPR देकर बचा ली जान

कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

राजस्थान में 18 जून को इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

Barmer: 4 जुलाई को राजस्थान आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे लोकार्पण!

दौसा में गश्त के दौरान पुलिस वाहन हादसे का शिकार, तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से 3 पुलिसकर्मी घायल

फिटनेस जांच को लेकर कड़े नियम लागू, अब 180 दिन में पास नहीं तो कबाड़ घोषित होगी आपकी गाड़ी

कार में मिला दलित युवक का शव, जातिसूचक गालियों के आरोप से मामला गरमाया, बीडीके अस्पताल के बाहर धरना शुरू

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने का मन है? पहले जान लें नया खर्च नियम, सरपंच से पार्षद तक का बदल गया है पूरा गणित

बारिश से 50 मिनट में ही बहने लगा चूरू, 6-7 जगहों पर सड़कें लबालब, मानसून अभी बाकी

Jaipur: 8 दिन से लापता महिला का कुएं में मिला शव, पैर कटे हुए और चांदी के कड़े गायब

'अब और नहीं चलेगा TET का नियम!' दौसा में सड़क पर उतरे सैकड़ों शिक्षक, उठाई बड़ी मांग

Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

झुंझुनूं के चुड़ैला गांव में कार की फ्रंट सीट पर मिला 24 साल के चंदन मेघवाल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

प्रतापगढ़ में ट्रेन का सफल ट्रायल, जलोदा जागीर से बड़ी सादड़ी तक लगाई दौड़, हजारों लोगों ने किया स्वागत

राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

बाड़मेर में नर्सिंग स्टाफ की गेट मीटिंग शुरू, मांगों पर अब तक नहीं बनी सहमति

झुंझुनूं में 150 अग्निवीरों का सम्मान, गूंजे भारत माता के जयकारे

झुंझुनूं में अन्नपूर्णा रसोई का बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही फोटो से काटे गए कूपन, 3 संस्थाएं ब्लैकलिस्ट

Barmer: पति बना प्रेम कहानी का रोड़ा, तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर डाली हत्या

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Dungarpur: शादी से 2 दिन पहले दूल्हे को बदमाशों ने किया लहूलुहान, कटार, चेन और लग्न पत्रिका लेकर हुए फरार

7वें दिन भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, हिंगलाज माता दर्शन के बाद से गायब

ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

05:47:15 Jun 09, 2026, 11:22 PM (IST)

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हुईं. जयपुर की पटाखा गोदाम में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई. राजस्थान में देर रात 141 RPS अधिकारियों का तबादला हुआ. जयपुर कमिश्नरेट में 9 सर्किल में बदले हैं. राजस्थान के 7 जिलों में आंधी-बारिश और 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया.

जयपुर के सांगानेर में आज 2 से 4 बजे तक बिजली गुल रही. मेंटेनेंस की वजह से कटौती की गई. सरकारी टेलीफोन के दुरुपयोग पर सरकार की बड़ी सख्ती सामने आई. ट्रांसफर होते ही राजकीय फोन नंबर नहीं रख सकेंगे. सरकारी फोन शिफ्ट कराने से पहले अनुमति लेनी होगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

23:06:16 Jun 09, 2026, 11:06 PM (IST)

Rajasthan News Live

प्रदेश और प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना के लिए कल राज्यभर में विशेष पूजा-अर्चना एवं मंगलकामना कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जिला और ब्लॉक स्तर पर नारी चौपाल कार्यक्रम भी होंगे. वहीं आमजन की समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ घर-घर पहुंचाने के लिए 12 जून से 15 जुलाई तक ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर अभियान चलाया जाएगा. 

23:04:14 Jun 09, 2026, 11:04 PM (IST)

Rajasthan News Live

उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना इलाके में धर्मांतरण पर हुई कार्रवाई अब राजनैतिक रंग लेने लगी ही. पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. पूर्व सांसद और कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कार्रवाई को पुलिस की तानाशाही बताया है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र का दौरा कर उन्होंने लोगों से बात की. जिसमे उन्होंने बताया कि यह आयोजन साधारण धर्म सभा का था. किसी पर धर्म परिवर्तन करने दबाव नहीं बनाया गया. कुछ लोगों ने कहा कि गिरिजाघर में जाने से शरीर को पीड़ा दूर हुई और नशाबंदी में सहयोग मिला है. मीणा ने कहा इस तरह की कार्रवाई कर दादागिरी की गई. आपको बता दे कि क्षेत्र के कानूवाड़ा बिखलाई गांव में एक व्यक्ति की शिकायत के बाद पुलिस प्रार्थना सभा के आयोजन स्थल पहुंची थी. वहां से पुलिस ने 11 लोगों को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है.

20:42:31 Jun 09, 2026, 08:42 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान के पाली जिले में सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के बामनेरा गांव स्थित राजकीय विद्यालय में दो युवकों द्वारा कक्षा का दरवाजा तोड़ने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में आक्रोश देखा गया. वीडियो सामने आने के बाद विद्यालय प्रशासन सक्रिय हुआ और मामले की जांच शुरू कर दी गई.

यहां पढ़ें पूरी खबर- पाली में सरकारी स्कूल का दरवाजा तोड़ने का वीडियो वायरल, छात्रों की हरकत पर मचा बवाल

20:41:19 Jun 09, 2026, 08:41 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान के जैसलमेर जिले में आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, म्याजलार निवासी महावीर सिंह बाइक पर सवार होकर म्याजलार की ओर जा रहा था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बदमाश दो गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे और उसकी बाइक को टक्कर मारकर रास्ता रोक लिया.

यहां पढ़ें पूरी खबर- जैसलमेर में पहले युवक का अपहरण कर बेरहमी से पीटा, फिर उतारा मौत के घाट

20:40:41 Jun 09, 2026, 08:40 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी सत्तू का शरबत के बारे में बताएंगे.

यहां पढ़ें पूरी खबर- सुबह-सुबह पिएं राजस्थान की ये स्पेशल ड्रिंक, दिनभर रहें ठंडा-ठंडा कूल-कूल!

20:25:59 Jun 09, 2026, 08:25 PM (IST)

Rajasthan News Live

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने साधा निशाना,
कहा - लाचार सरकार, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और जवाबदेही से भागती भाजपा!
भाजपा राज में इसे ही अग्रणी राजस्थान कहा जाता है,
कोटा में 5 प्रसूताओं की मौत के बाद अब बीकानेर के,
पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं,
की किडनी खराब होने के समाचार पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाले हैं,
महिलाएं आईसीयू, वेंटिलेटर और डायलिसिस पर जीवन और मौत से संघर्ष कर रही हैं,
यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह भाजपा सरकार की विफल स्वास्थ्य नीतियों,
प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही के अभाव का भयावह परिणाम है.

19:21:01 Jun 09, 2026, 07:21 PM (IST)

Bharatpur news

नदबई-हलैना रोड स्थित गांव भौंसिंगा के पास एक देशी शराब ठेका गोदाम में अज्ञात बदमाशों द्वारा आग लगाने का मामला सामने आया है. आग लगने से गोदाम में रखी देशी और अंग्रेजी शराब के साथ सौर ऊर्जा उपकरण भी जलकर राख हो गए, जिससे लाइसेंसी को करीब 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. बताया जा रहा है कि इससे पहले दिन में कुछ अज्ञात लोगों ने ठेका कर्मी के साथ मारपीट कर अंग्रेजी शराब और नगदी लूट ली थी. पीड़ित द्वारा लूट की एफआईआर दर्ज कराने के बाद बदमाशों ने कथित तौर पर गोदाम में आग लगा दी. सूचना मिलने पर नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. शराब ठेका मालिक ओमवीर सिंह की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

17:42:44 Jun 09, 2026, 05:42 PM (IST)

Jaipur news

हर साल बारिश के साथ जलभराव, ओवरफ्लो नालों और प्रशासनिक दावों की पोल खुलने के बीच इस बार जिला प्रशासन ने नया फॉर्मूला अपनाया है. अब नाले और सीवर साफ होने का दावा सिर्फ फाइलों में नहीं चलेगा. सफाई कराने वाले इंजीनियरों को उसका प्रमाण पत्र देना होगा और उपखंड अधिकारी और तहसीलदार मौके पर जाकर उसकी हकीकत भी जांचेंगे. जिला कलेक्टर संदेश नायक ने मानसून तैयारियों की समीक्षा बैठक में नगर निगम अधिकारियों को शहर के सभी छोटे-बड़े नालों और सीवर लाइनों की तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए.  

16:39:55 Jun 09, 2026, 04:39 PM (IST)

Rajasthan News Live

खो नागोरियान क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में आग का मामला,
सीएम भजनलाल शर्मा ने दुख किया व्यक्त,
सोशल मीडिया एक्स पर लिख,
जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र में हुई दुर्घटना में,
जनहानि का समाचार दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है,
जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों को राहत,
एवं बचाव कार्यों में पूरी तत्परता के साथ जुटने,
घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने,
तथा प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता,
प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं.
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें,
शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति दें,
तथा सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.

16:38:48 Jun 09, 2026, 04:38 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने चंडीगढ प्रवास के दौरान आज मंगलवार को लोक भवन पंजाब में राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने राज्यपाल कटारिया का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा राजस्थान विधानसभा का स्मृति चिह्न भेंट कर अभिवादन किया. देवनानी ने राज्यपाल कटारिया को विधानसभा भवन के विभिन्न द्वारों के नामकरण की अवधारणा के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि विधानसभा के प्रमुख द्वारों को कर्तव्य द्वार, शक्ति द्वार, सुशासन द्वार, संकल्प द्वार एवं शौर्य द्वार नाम देकर लोकतंत्र के मूल आदर्शों और जनप्रतिनिधियों के दायित्वों को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त किया गया है. 

11:55:10 Jun 09, 2026, 11:55 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर  पीएमश्री स्कूलों की बदलेगी सूरत 226.38 करोड़ का मिला बजट . 649 पीएम श्री स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का होगा विकास . पहली बार स्कूलों में होगी 52 गतिविधियां आयोजित.   स्कूलों को निजी संस्थानों की तर्ज पर किया जाएगा अपग्रेड . साइबर सुरक्षा, साइंस इनोवेशन और कॅरियर काउंसलिंग पर खास फोकस रहेगा. छात्रों के लिए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण और एक्सपोजर विजिट भी कराई जाएगी.लर्निंग गैप दूर करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं और ओलिंपियाड गतिविधियां होंगी. स्कूलों में म्यूजिक टीचर और साइबर क्लब शुरू किए जाएंगे. हर साल बढ़ते बजट के साथ पीएम श्री स्कूलों का स्तर तेजी से बदलेगा.
 

11:54:33 Jun 09, 2026, 11:54 AM (IST)

Rajasthan News Live

Bikaner News: बीकानेर  के PBM अस्पताल में सी-सेक्शन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी खराब होने का मामला सामने आया है. सभी मरीज ICU में भर्ती हैं, जबकि एक महिला की हालत गंभीर है. अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित की है.
 

10:03:08 Jun 09, 2026, 10:03 AM (IST)

Rajasthan News Live

नीमराना थाना क्षेत्र में होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल के गार्ड की देर रात हत्या कर दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.
 

10:02:54 Jun 09, 2026, 10:02 AM (IST)

Rajasthan News Live

बीकानेर के PBM अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी खराब होने का मामला सामने आया है. सभी महिलाओं का ICU में इलाज चल रहा है और मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई है.

10:02:44 Jun 09, 2026, 10:02 AM (IST)

Rajasthan News Live

झुंझुनूं के चिड़ावा में ट्रायल रूम में महिला का वीडियो बनाने के मामले के विरोध में आज कस्बा बंद का आह्वान किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद विभिन्न मांगों को लेकर व्यापार संगठनों ने यह निर्णय लिया.

10:02:27 Jun 09, 2026, 10:02 AM (IST)

Rajasthan News Live

सरकारी टेलीफोन के दुरुपयोग को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. ट्रांसफर या सेवानिवृत्ति पर सरकारी फोन विभाग के कब्जे में रहेगा और बिना अनुमति निजी नंबर का बिल भुगतान नहीं होगा.

10:02:20 Jun 09, 2026, 10:02 AM (IST)

Rajasthan News Live

आबकारी विभाग ने 2250 करोड़ रुपये के बकाया राजस्व की वसूली के लिए अभियान तेज किया है. बकायादारों से किस्तों में भुगतान कराने और भुगतान नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं.

10:02:07 Jun 09, 2026, 10:02 AM (IST)

Rajasthan News Live

चित्तौड़गढ़ में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है. अवैध मॉडिफिकेशन, काली फिल्म, हूटर, प्रेशर हॉर्न और नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी.

10:01:57 Jun 09, 2026, 10:01 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में मेंटेनेंस कार्य के कारण आज बिजली कटौती रहेगी. सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी.

10:01:45 Jun 09, 2026, 10:01 AM (IST)

Rajasthan News Live

बारां जिले के अटरू क्षेत्र के अनिमेष पाटनी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर चक्र से सम्मानित किया. ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने असाधारण शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तानी विमान को 314 किलोमीटर दूरी से मार गिराया था.

10:01:35 Jun 09, 2026, 10:01 AM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान के मौसम ने फिर करवट ली है. 7 जिलों में आंधी-बारिश और 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी है. श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

10:01:24 Jun 09, 2026, 10:01 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर पुलिस मुख्यालय ने देर रात 141 RPS अधिकारियों के तबादले किए. जयपुर कमिश्नरेट के 9 सर्किलों में ACP बदले गए और कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Rajasthan News Live

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारिश ने खोल दी पोल, झुंझुनूं की सड़कें बनीं दरिया, गांधी चौक में बाढ़ जैसे हालात!
Jhunjhunu News
2
Jodhpur News
3
Jodhpur News
4
Jaipur News
5
Rajasthan News