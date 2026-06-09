उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना इलाके में धर्मांतरण पर हुई कार्रवाई अब राजनैतिक रंग लेने लगी ही. पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. पूर्व सांसद और कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कार्रवाई को पुलिस की तानाशाही बताया है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र का दौरा कर उन्होंने लोगों से बात की. जिसमे उन्होंने बताया कि यह आयोजन साधारण धर्म सभा का था. किसी पर धर्म परिवर्तन करने दबाव नहीं बनाया गया. कुछ लोगों ने कहा कि गिरिजाघर में जाने से शरीर को पीड़ा दूर हुई और नशाबंदी में सहयोग मिला है. मीणा ने कहा इस तरह की कार्रवाई कर दादागिरी की गई. आपको बता दे कि क्षेत्र के कानूवाड़ा बिखलाई गांव में एक व्यक्ति की शिकायत के बाद पुलिस प्रार्थना सभा के आयोजन स्थल पहुंची थी. वहां से पुलिस ने 11 लोगों को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है.