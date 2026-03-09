Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: अजमेर वर्ल्ड कप जश्न में आतिशबाजी ने ली आग की शक्ल, मोबाइल दुकान जलकर खाक

Rajasthan News Live Today: भारतीय क्रिकेट टीम की टी-20 विश्व कप जीत की खुशी अजमेर में आतिशबाजी के साथ मनाई जा रही थी, लेकिन यह जश्न एक दुकानदार के लिए भारी पड़ गया. केसरगंज इलाके में स्थित गणपति मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में आतिशबाजी की चिंगारी से भीषण आग लग गई. आग मुख्य रूप से दुकान की तीसरी मंजिल पर फैली, जबकि दुकान संचालक ग्राउंड फ्लोर पर एलईडी स्क्रीन पर मैच का लाइव प्रसारण देख रहा था.

Mar 09, 2026

Rajasthan News Today Live Updates: जयपुर के झोटवाड़ा निवासी आरएफसी (राजस्थान वित्त निगम) के एक रिटायर्ड अधिकारी को साइबर ठगों ने क्रूरता से "डिजिटल अरेस्ट" में फंसाकर 1.06 करोड़ रुपये की ठगी कर ली. ठगों ने खुद को TRAI (ट्राई) अधिकारियों के रूप में पेश किया और पीड़ित को उनकी सिम से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कथित संबंध तथा सुप्रीम कोर्ट के फर्जी अरेस्ट वारंट का डर दिखाकर कई दिनों तक वीडियो कॉल पर बंधक बनाए रखा.

09:56:59
जयपुर से दिल्ली की ओर अपनी BMW कार से जा रहे वल्लभ माहेश्वरी की कार अचानक अनियंत्रित हो गई। एक्सप्रेसवे पर कार ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए मीडियन में घुसकर पुलिया की दीवार से भीषण टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में वल्लभ माहेश्वरी और उनके चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।  
 

08:52:44
Rajasthan News

जालोर जिले के शिक्षा विभाग में संदिग्ध नियुक्तियों का बड़ा मामला सामने आया है. विभागीय जांच के दौरान करीब 600 कार्मिकों (250 माध्यमिक और 350 प्राथमिक स्तर के) की नियुक्तियां संदिग्ध पाई गईं. इनकी सूची विशेष जांच दल (एसओजी) को भेज दी गई है. अब मंडल स्तर पर 10 प्रमुख बिंदुओं के आधार पर इनकी डिग्री, दस्तावेजों और अन्य प्रमाण-पत्रों की गहन जांच की जाएगी.

 

08:37:15
Udaipur Road Rage News: उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में डोली घाटी रोड पर देर रात एक छोटे से सड़क विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया. कार सवार दो युवकों ने बाइक सवार बदमाशों को साइड न देने पर बहस की, जिसके बाद बदमाशों ने चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया. हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गए.
 

07:40:51
राजस्थान में बस कुछ देर में पलटने वाला है मौसम! अगले 48 घंटे भारी गर्मी का टॉर्चर, IMD ने जारी की हीटवेव चेतावनी

Rajasthan weather news,Rajasthan weather 8 March weather,Heatwave alert,IMD Jaipur forecast,Rajasthan temperature today,Summer weather Rajasthan,Rajasthan weather 9 March,weather news Rajasthan,राजस्थान मौसम,राजस्थान मौसम अपडेट,9 मार्च मौसम,IMD जयपुर,राजस्थान तापमान,आज का मौसम राजस्थान,मौसम विभाग चेतावनी
07:40:28
Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज 9 मार्च 2026 को सोने और चांदी के भाव में स्थिरता के साथ मामूली तेजी देखी गई है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में डॉलर की कमजोरी और भू-राजनीतिक तनाव (मिडिल ईस्ट संकट) के कारण राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में सोने के दाम बढ़े हुए हैं. शादी-विवाह के सीजन और निवेशकों की मांग से बाजार में सक्रियता बनी हुई है, लेकिन चांदी के भाव स्थिर हैं.
07:40:04
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज 9 मार्च 2026 को पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया है. गोल्ड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार राज्य के प्रमुख शहरों में ईंधन की कीमतें स्थिर से थोड़ी ऊपर हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. 
 

