Rajasthan News Live: अजमेर वर्ल्ड कप जश्न में आतिशबाजी ने ली आग की शक्ल, मोबाइल दुकान जलकर खाक

Rajasthan News Live Today: भारतीय क्रिकेट टीम की टी-20 विश्व कप जीत की खुशी अजमेर में आतिशबाजी के साथ मनाई जा रही थी, लेकिन यह जश्न एक दुकानदार के लिए भारी पड़ गया. केसरगंज इलाके में स्थित गणपति मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में आतिशबाजी की चिंगारी से भीषण आग लग गई. आग मुख्य रूप से दुकान की तीसरी मंजिल पर फैली, जबकि दुकान संचालक ग्राउंड फ्लोर पर एलईडी स्क्रीन पर मैच का लाइव प्रसारण देख रहा था.