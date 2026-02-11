Zee Rajasthan
Rajasthan Budget 2026 Live: बजट में दिया कुमारी का बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री JJM शहरी योजना में अगले वर्ष जारी किए जाएंगे 3 लाख पानी के कनेक्शन, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट्स

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: आज राजस्थान के लिए अहम दिन है, क्योंकि भजनलाल सरकार अपना तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बजट पेश करने जा रही है. विधानसभा में सुबह 11 बजे उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगी. यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण होगा. बजट को लेकर प्रदेशवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं और माना जा रहा है कि इस बार का बजट पिछले साल से बड़ा हो सकता है, जिसमें आम जनता के लिए कई नई राहतों की घोषणा संभव है.
 

Published: Feb 11, 2026, 11:24 AM IST | Updated: Feb 11, 2026, 11:28 AM IST

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासक साबित होने जा रहा है. आज राजस्थान की भजनलाल सरकार अपना तीसरा और सबसे अहम बजट पेश करने जा रही है. राजस्थान सरकार का यह बजट विधानसभा में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी, जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 का लेखा-जोखा मौजूद होगा. बजट को लेकर प्रदेश वासियों को बड़ी उम्मीदें हैं. हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हैं. सभी जानने के लिए उत्सुक हैं कि डबल इंजन की सरकार इस बार आम जनता के लिए क्या-क्या राहत लेकर आई है.

बता दें कि यह बजट विधानसभा में 11:00 बजे से शुरू होगा. वित्त मंत्री दिया कुमारी का यह लगातार तीसरा बजट भाषण होगा. कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार का बजट बीते साल की तुलना में बड़ा हो सकता है.

11:28:37
Rajasthan Budget 2026-27

हर घर बिजली, हर उद्योग को शक्ति-ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख घोषणाएं हो रही हैं. हर घर बिजली और हर उद्योग को शक्ति उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है. अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश बन गया राजस्थान. ऊर्जा प्रदेश बनाए जाने की दिशा में 2 लाख करोड रुपए के निवेश अक्षय ऊर्जा को विकसित करने के लिए एम ओ यू किया गया. पीएम सूर्य ग्रहण मुक्त बिजली योजना के तहत 518 मेगावाट बिजली के तहत एक लाख से ज्यादा रूफटॉप प्लांट स्थापित किए गए.
 

11:26:38
Rajasthan Budget 2026-27

प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में जल गुणवत्ता के परीक्षण के लिए लैब संचालित की जाएगी. औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी उपलब्ध करवाए जाने के लिए वाटर पॉलिसी लाई जाएगी. जल संरक्षण और सुरक्षा के लिए आईटी का उपयोग करते हुए विभिन्न गतिविधियों के डिजिटल प्रबंधन और रखरखाव के लिए लागू की जाएगी.
 

11:26:12
Rajasthan Budget 2026-27

जयपुर जिले के चाकसू बस्सी टोंक जिले के निवाई तोड़ा राज सिंह कश्मीर तोड़ी तेलांजू अन्य में 1092 गांव की 20 लाख आबादी को बीसलपुर से पर जल आपूर्ति किया जाएगा सूरजपुर से चाकसू तक नवीन पाइपलाइन 650 करोड रुपए की लागत से करवाए जाएंगे. ग्रीष्मकालीन में कंटीन्जेंसी के लिए 1000 करोड रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी. सेंटर फॉर एक्सीलेंसी की स्थापना जयपुर में 10 करोड रुपए की लागत से की जाएगी.
 

11:25:39
Rajasthan Budget 2026-27

देशनोक बीकानेर में 24 घंटे सातों दिन जल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है. इसके लिए 750 करोड रुपए का खर्च किया जाएगा.
 

11:22:35
Rajasthan Budget 2026-27

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है.  सतही जल की उपलब्धता कम है. विकसित राजस्थान 2047 तक जल सुरक्षा का लक्ष्य रखा गया है. जल जीवन मिशन को गति देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं 24000 करोड रुपए के लागत से अधिक 400 से अधिक पर जल योजनाओं के कार्य आदेश जारी किए गए हैं. मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी मl योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी शहरों के मास्टर प्लान में आनेवाले 6245 गांव को सम्मिलित किया जाएगा इसके लिए 5000 करोड रुपए का खर्च कर चरणबद्ध रूप से कार्य करवाए जाना प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना में अगले वर्ष 3 लाख पानी के कनेक्शन जारी किए जाएंगे.

11:21:51
Rajasthan Budget 2026-27

प्रदेश की सड़क दुर्घटनाओं में औसतन 1700 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होना चिंतित है. 90% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरों में चरण पद रूप से 2000 कैमरे 100 करोड रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे. ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण रोड सेफ्टी उपकरण सड़क सुदृढ़ीकरण के 100 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे.

11:19:04
Rajasthan Budget 2026-27

प्रदेश की सड़क दुर्घटनाओं में औसतन 1700 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होना चिंतित है. 90% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरों में चरण पद रूप से 2000 कैमरे 100 करोड. रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे. ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण रोड सेफ्टी उपकरण सड़क सुदृढ़ीकरण के 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
 

11:17:06
राजस्थान बजट 2026

प्रदेशमें ROB, RUB के निर्माण पर 920 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे. प्रदेश में 26 ROB आर यू बी फाटक का निर्माण के लिए डीपीआर बनाया जाना प्रस्तावित है. अगले दो वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक लंबाई सड़कों के राजमार्गों, 2000 किलोमीटर से अधिक सड़कों को राष्ट्रीय राज मार्ग की घोषित कर देने की घोषणा हुई.

11:16:27
बजट लाइव

प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई पुलिया और सड़कों का निर्माण पिछले 800 करोड़ रुपये की स्वीकृत किए गए. मानसून के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए ₹500 का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित.

11:15:53
Rajasthan Budget

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम बनाने के लिए कार्य करें. 1800 करोड़ रुपये की लागत से कराए जाने के प्रस्तावित है.

11:14:43
Rajasthan Budget 2026

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा नॉन पेचेबल वर्षों के लिए 1400 करोड़ मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान. 250 अटल प्रगति पथ पर 500 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करने प्रस्तावित है.

11:11:45
Rajasthan Budget 2026 Live

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा- सुगम सआधारित रोड नेटवर्क का शुद्ध अधिकार. बाईपास निर्माण, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण का विकास.

11:11:01
Rajasthan Budget

जयपुर 
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा बजट विकसित राजस्थान को साकार करेगा. बजट संकल्प से सिद्धि नियत से नीति, आकांक्षा से उपलब्धि की ओर अग्रसर करने वाला है.

11:10:31
Rajasthan Budget 2026 Live

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा वर्ष 26_ 27 में वित्तीय व्यय 21 लाख 52100 करोड़ अनुमानित है. प्रति व्यक्ति आय भी 167000 से बढ़कर 2 लाख 2349 रुपए तक पहुंच जाएगी. डबल इंजन सरकार के सजा प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक रफ्तार मिली है. इसका लाभ 8 करोड़ प्रदेशवासियों को सीधा मिल रहा है.
 

11:09:56
Rajasthan Budget 2026

कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, 
लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मझधार हमें. 
फिर भी दिखाया है हमने, और फिर भी दिखा देंगे सबको,
कि इन हालात में भी आता है दरिया करना पार हमें.

11:08:39
Rajasthan Budget 2026 Live Updates

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, लाडो प्रोत्साहन मुख्यमंत्री नारी शक्ति  प्रशिक्षण मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से सशक्त करते हुए हाथ में निर्भर बनाया है. हमने उद्योग शिक्षा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों को महत्व देते हुए सशक्त और आत्मनिर्भर बनाते हुए विकसित राजस्थान की परिकल्पना की है. राज्य के पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से उभरने के साथ निवेश को प्रोत्साहन दिया है. पिछले साल राज्य का पहला हरित बजट पेश किया था
 

11:07:59
Rajasthan Budget Live Updates

युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शिता से आयोजन कराकर रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं. किसान सम्मान निधि के योजना के तहत 76 लाख 18000 किसानों को 10900 करोड रुपए से अधिक की सहायता दी है. गेहूं के समर्थन मूल्य पर 205000 से अधिक कृषि कनेक्शन देकर किसान भाइयों को समृद्ध एवं कुशल बनाने का कार्य किया. 

11:07:25
Rajasthan Budget 2026-27

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा पीएम मोदी की प्रेरणा से सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात प्रदेश को ले जाने के लिए निरंतर प्रयास रत हैं. नारी शक्ति की भूमिका को प्रमुख रखते हुए हमारी सरकार सेवा समर्पण सुशासन को प्राथमिकता दिए. हमने अल्प समय में सामाजिक सुरक्षा के तहत 91 लाख लाभार्थियों को 28400 करोड़ रुपए की पेंशन देने के साथ-साथ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचा कर सशक्त किया है.
 

11:04:23
राजस्थान बजट 2026

विधानसभा की कार्यवाही शुरू. मुख्यमंत्री के पहुंचने पर सत्ता पक्ष सदस्यों ने मेज थपथपा कर किया स्वागत
विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे आसन पर. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शुरू किया बजट भाषण पढ़ना. सत्ता पक्ष ने किया स्वागत.

10:57:38
Rajasthan Budget 2026 Live Updates

बजट शुरू होने वाला है. सीएम विधानसभा पहुंच गये हैं .

10:52:02
Rajasthan budget 2026: राजस्थान का आगामी बजट 2026-27 पूरी तरह से चुनावी चाशनी से लबरेज़ हो सकता है, क्योंकि राज्य में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव अप्रैल 2026 तक पूरे होने हैं. भजनलाल शर्मा सरकार ने 11 फरवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी के माध्यम से बजट पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है. यह बजट ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक-लुभावन घोषणाओं से भरा होने की संभावना है, ताकि पंचायत चुनावों में भाजपा को मजबूत आधार मिल सके.

10:50:57
Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी. इस दौरान दो से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने पर लगी रोक को हटाने का बिल पेश करने की घोषणा की जा सकती है. 

10:49:36
सोने और चांदी की कीमतों पर सबसे ज्यादा असर केंद्रीय बजट में होने वाले इंपोर्ट ड्यूटी के बदलावों से पड़ता है. वहीं, राजस्थान का बजट मुख्य रूप से राज्य स्तर के टैक्स जैसे VAT या ज्वेलरी सेक्टर के लिए विशेष योजनाओं पर केंद्रित होता है.

10:21:13
Rajasthan Budget 2026: आज 11 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है. सुबह 11 बजे उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में बजट भाषण देंगी. बजट के महत्वपूर्ण दस्तावेज एक सरकारी वाहन में दो बैग भरकर विधानसभा पहुंचाए गए हैं. यह परंपरा हर साल नजर आती है, लेकिन इस बार बजट के आकार और घोषणाओं को लेकर प्रदेशवासियों में जबरदस्त उत्सुकता है. बजट का आकार अनुमानित 5.70 से 6 लाख करोड़ रुपये तक रहने की संभावना है, जिसमें विकास, युवा, किसान, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहने वाला है.

08:34:48
Rajasthan Budget 2026-27

जयपुर-बजट में मिल सकती है बड़ी सौगात, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हो सकती है बढ़ोतरी. 15% पेंशन में बढ़ोतरी की हो सकती घोषणा. बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, किसानो को मिल सकती राहत.

07:55:03
आर्थिक पैकेज मिलना भी संभव

बजट में राजस्थान रोडवेज से जुड़ी उम्मीदें. बजट में रोडवेज को नई बस खरीद का मिल सकता तोहफा. करीब 500 नई बसें मिल सकती हैं रोडवेज को. चालक और तकनीकी संवर्ग के करीब 1000 नए पदों पर भर्ती संभव. रोडवेज को RTIDF फंड से आर्थिक पैकेज मिलना भी संभव. चालकों के प्रमोशन चैनल से जुड़ी घोषणा भी बजट में संभव.

07:32:09
शहरी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश

स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा बजट आवंटित किया जा सकता है. नए पार्क, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का विस्तार, सफाई व्यवस्था में मशीनीकरण, रिंग रोड, मेट्रो विस्तार और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसी घोषणाएं शहरी वोटरों को आकर्षित करेंगी. जयपुर, जोधपुर जैसे शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने वाली योजनाएं प्रमुख रहेंगी.

06:47:18
किसानों के लिए बड़ी सौगातें की उम्मीद

किसान वोट बैंक को साधने के लिए बजट में मुफ्त बिजली योजना का दायरा बढ़ाने, किसान सम्मान निधि में राज्य की ओर से अतिरिक्त टॉप-अप (वर्तमान में ₹9,000 सालाना) या कर्ज माफी की नई स्कीम की घोषणा हो सकती है. गेहूं पर MSP बोनस बढ़ाने या फसल बीमा में सुधार जैसे कदम किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को मजबूत करेंगे. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलने की संभावना है.

06:46:32
ग्रामीण विकास और पंचायत फोकस

पंचायत चुनाव नजदीक होने से बजट में ग्रामीण क्षेत्रों पर खास जोर रहेगा. पंचायतों के लिए फंड में बड़ी बढ़ोतरी, गांवों में नई सड़कों का निर्माण, ग्राम सेवा केंद्रों का विस्तार और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को और मजबूत करने की घोषणा संभव है. ग्रामीण मतदाताओं को खुश करने के लिए मनरेगा में अधिक दिनों की गारंटी या ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त आवंटन की उम्मीद है. इससे 'छोटी सरकार' (पंचायत स्तर) में भाजपा की पकड़ मजबूत हो सकती है.

06:42:39
Rajasthan budget 2026

राजस्थान का आगामी बजट 2026-27 पूरी तरह से चुनावी चाशनी से लबरेज़ हो सकता है, क्योंकि राज्य में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव अप्रैल 2026 तक पूरे होने हैं. भजनलाल शर्मा सरकार ने 11 फरवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी के माध्यम से बजट पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है. यह बजट ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक-लुभावन घोषणाओं से भरा होने की संभावना है, ताकि पंचायत चुनावों में भाजपा को मजबूत आधार मिल सके.

06:24:59
Rajasthan Budget 2026-27

पेट्रोल-डीजल की कीमतों, बिजली बिल में राहत और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर भी लोगों को सरकार से उम्मीदें हैं. बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार भी नजर आ रहे हैं.

06:24:35
Rajasthan Budget 2026-27

बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम जनता को राहत देने पर विशेष फोकस रहने की संभावना है. माना जा रहा है कि सरकार कृषि, सिंचाई, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों के लिए बड़े प्रावधान कर सकती है. वहीं युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी भर्तियों से जुड़ी अहम घोषणाएं भी बजट का हिस्सा हो सकती हैं.
 

06:15:52
Rajasthan Budget 2026 Live

वहीं, राजस्थान विधानसभा के आधिकारिक YouTube चैनल और प्रमुख न्यूज चैनलों के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी बजट से जुड़े लाइव अपडेट्स उपलब्ध रहेंगे. बजट भाषण समाप्त होने के बाद इसकी पूरी कॉपी finance.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, जहां से बजट से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए जा सकेंगे.
 

06:15:23
Rajasthan Budget 2026 Live

यदि आप राजस्थान बजट की सभी अहम घोषणाएं सीधे देखना चाहते हैं, तो इसके लिए कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं. बजट भाषण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन राजस्थान (DD Rajasthan) पर किया जाएगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी के आधिकारिक Facebook और X (Twitter) हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकेगी.

