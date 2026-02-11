Rajasthan Budget 2026 Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासक साबित होने जा रहा है. आज राजस्थान की भजनलाल सरकार अपना तीसरा और सबसे अहम बजट पेश करने जा रही है. राजस्थान सरकार का यह बजट विधानसभा में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी, जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 का लेखा-जोखा मौजूद होगा. बजट को लेकर प्रदेश वासियों को बड़ी उम्मीदें हैं. हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हैं. सभी जानने के लिए उत्सुक हैं कि डबल इंजन की सरकार इस बार आम जनता के लिए क्या-क्या राहत लेकर आई है.