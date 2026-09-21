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Rajasthan Live Update News: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के तहत 273 निकायों यानी 5 नगर निगम(अजमेर,बीकानेर,उदयपुर,अलवर,पाली) 24 नगर परिषद और 244 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष,सभापति और मेयर पद के लिए सुबह 10:00 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है,वोटिंग के बाद वोटों की गिनती की जाएगी,प्रदेश के कुल 309 नगरीय निकायों में 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में वार्ड पार्षदों के चुनाव हुए थे.
इससे पहले 32 निकायों में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है. 309 में से 32 निकायों (2 नगर निगम सहित)में प्रमुख पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं,इनमें बीजेपी के 28,कांग्रेस के 2 और बीजेपी-समर्थित 2 निर्दलीय शामिल हैं.
चार निकायों में चुनाव स्थगित हुए थे. जयपुर,जोधपुर और कोटा नगर निगम और सुकेत नगर पालिका में ईवीएम की तकनीकी खामियों और पुनर्मतदान के चलते अध्यक्ष/महापौर चुनाव 25 सितंबर तक के लिए स्थगित किए गए हैं, बाकी 273 निकायों में आज वोटिंग जारी है.जिनमें उदयपुर,अजमेर,बीकानेर समेत 5 नगर निगमों के मेयर पद के चुनाव भी शामिल हैं.
नीमकाथाना नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस, BJP और निर्दलीयों के बीच मुकाबला है. कांग्रेस के 20, BJP के 17 और दो निर्दलीय पार्षदों ने नामांकन दाखिल किया है. कांग्रेस से महेश मेगोतिया और BJP से रणजीत सिंह चुनाव मैदान में हैं. मतदान दोपहर 2 बजे तक होगा और इसके बाद परिणाम जारी किया जाएगा.
सीकर के श्रीमाधोपुर में नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए मतदान शुरू हो गया है. BJP पार्षद बाड़बंदी से तीन गाड़ियों में नगरपालिका पहुंचे और एक-एक कर मतदान कर रहे हैं. तीन निर्दलीय पार्षद भी BJP पार्षदों के साथ पहुंचे हैं. मतदान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.
डीडवाना-नावा नगरपालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की कविता कुमावत निर्वाचित हुईं. उन्हें 16 वोट मिले और उन्होंने BJP की पूजा कुमावत को 7 मतों से हराया. निर्वाचन अधिकारी हुकमीचंद रुलानिया ने कविता कुमावत के निर्वाचित होने की घोषणा की.
जैसलमेर नगर परिषद सभापति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा. कुल 44 पार्षद सभापति का चुनाव करेंगे. BJP और निर्दलीय पार्षद मंजू मोहन परिहार व गणपत भार्गव समेत अन्य पार्षद मतदान के लिए पहुंच रहे हैं.
झालावाड़ के पिड़ावा में नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है. कांग्रेस के 8 पार्षद मतदान के लिए पहुंचे हैं. यहां कांग्रेस, BJP और निर्दलीय के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है. 20 वार्डों में कांग्रेस के 8, BJP के 6, AAP के 5 और एक निर्दलीय पार्षद हैं.
अलवर में मेयर पद के लिए मतदान जारी है. कांग्रेस के 23 सहित कुल 25 पार्षद मतदान के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि BJP ने अपने 40 पार्षद होने का दावा किया है. मेयर पद के लिए BJP की सुमन अग्रवाल और कांग्रेस की कमलेश शर्मा आमने-सामने हैं. मतदान दोपहर 2 बजे तक होगा, इसके बाद मतगणना की जाएगी.
अलवर के कठूमर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हाईवोल्टेज माहौल बना हुआ है. पालिका कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण और समर्थक जुटे हैं, जबकि अंदर मतदान प्रक्रिया जारी है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पार्षदों को सीधे वाहनों से उतारकर परिसर में प्रवेश कराया जा रहा है. प्रत्याशी के अलावा अन्य लोगों की एंट्री पर रोक है. पुलिस उपाधीक्षक जोगेंद्र सिंह राजावत मौके पर मौजूद हैं. सांसद संजना जाटव भी समर्थकों के साथ पहुंचीं. कांग्रेस समर्थित पार्षदों के मतदान के बाद भाजपा पार्षद भी पालिका पहुंचे.
निकाय चुनाव में वोटिंग के दौरान सूरतगढ़ पालिका कार्यालय में हंगामा हो गया. वार्ड 42 की पार्षद रेखा धुआ को रोके जाने पर विवाद हुआ. पुलिस के हस्तक्षेप पर विधायक डूंगर राम गेदर ने नाराजगी जताई और डीएसपी व सिटी सीआई को खरी-खोटी सुनाई. जद्दोजहद के बाद रेखा धुआ ने अपना वोट डाला. विधायक ने आरोप लगाया कि “भाजपा की तरफ से पुलिस चुनाव लड़ रही है.”
जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा नगर परिषद में सभापति पद के लिए मतदान जारी है. भाजपा और कांग्रेस के पार्षद नगर परिषद पहुंच चुके हैं और सभापति पद के लिए वोट डाल रहे हैं. भाजपा की ओर से रविश खटाणा और कांग्रेस की ओर से मेघा चौधरी मैदान में हैं. कांग्रेस विधायक मनीष यादव भी कांग्रेस पार्षदों के साथ बस से शाहपुरा पहुंचे. नगर परिषद के बाहर सुरक्षा के लिए भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है.
बारां नगर परिषद में सभापति पद के लिए मतदान हो रहा है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मतदान के लिए पहुंचे हैं, जबकि भाजपा ने चुनाव में मतदान नहीं करने का फैसला किया है. भाजपा के इस निर्णय के बाद सभापति पद के लिए मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच है.
डीडवाना जिले की लाडनूं नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा. अध्यक्ष पद की दौड़ में भाजपा से निर्मला देवी जांगिड़, कांग्रेस से परवीन और निर्दलीय सुमन कंवर मैदान में हैं. नगरपालिका के 45 वार्डों के निर्वाचित पार्षद अध्यक्ष का चुनाव करेंगे. चुनाव को लेकर आरओ ममता लहुआ के निर्देश पर तैयारियां पूरी की गई हैं. वहीं डिप्टी जितेंद्र चारण और थानाधिकारी शिंभूदयाल के नेतृत्व में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.
कुचामन नगर परिषद के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक और राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की. सभापति चुनाव के बीच नगर परिषद के बाहर कांग्रेसियों के प्रदर्शन से माहौल गरमा गया. कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया.
दौसा नगर परिषद में सभापति पद के लिए मतदान शुरू हो गया है. भाजपा खेमे के 25 पार्षदों का दल नगर परिषद पहुंचा और मतदान प्रक्रिया में शामिल हुआ. इसके बाद कांग्रेस खेमे के पार्षद मतदान के लिए पहुंचेंगे. 55 पार्षदों वाले बोर्ड में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है. मतदान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. एएसपी शंकर लाल मीणा ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी है.
हनुमानगढ़ नगरपरिषद सभापति चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. निर्दलीय सभापति उम्मीदवार मंजू हाईकोर्ट के आदेश की प्रति लेकर मतदान केंद्र पहुंचीं. उनके साथ पार्षद मनजिंदर लेघा भी मौजूद रहे. मंजू ने मतदान से रोके जाने की आशंका को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उन्हें मतदान से नहीं रोकने के आदेश दिए थे.
जयपुर जिले की फागी नगरपालिका में चेयरमैन पद के लिए मतदान शुरू हो गया है. मतदान के लिए भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद नगरपालिका पहुंचे हैं. चुनाव को देखते हुए पालिका क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. फागी में चेयरमैन पद के लिए भाजपा के कजोड़ तिवारी और कांग्रेस के सुरेश जांगिड़ के बीच मुकाबला है. दोनों दलों के साथ निर्दलीय पार्षदों की भूमिका भी चुनावी गणित में अहम मानी जा रही है.
बारां नगरपरिषद में सभापति पद के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सभापति पद के उम्मीदवार मतदान के लिए नगरपरिषद पहुंचे हैं. वहीं भाजपा ने सभापति चुनाव के मतदान में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है. भाजपा के इस निर्णय के बाद अब मुकाबला कांग्रेस और आप पार्टी के उम्मीदवारों के बीच है.
करौली जिले की टोडाभीम नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा. नगरपालिका के 35 वार्डों से निर्वाचित पार्षद अध्यक्ष का चुनाव करेंगे. बोर्ड में भाजपा के 6, कांग्रेस के 14 और 15 निर्दलीय पार्षद हैं. अध्यक्ष पद के लिए बहुमत का आंकड़ा 18 है. ऐसे में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है. मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा. अध्यक्ष पद हासिल करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खेमे निर्दलीय पार्षदों को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं. मतदान के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
बारां नगर परिषद में सभापति पद के लिए आज मतदान होना है. भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार ने घोषणा की है कि भाजपा सभापति के चुनाव में मतदान नहीं करेगी. भाजपा की ओर से कहा गया है कि नगर परिषद चुनाव में मतदाताओं का जनादेश भाजपा के पक्ष में नहीं आया, इसलिए पार्टी विपक्ष में बैठकर जनता की आवाज उठाएगी. भाजपा पार्षद सभापति चुनाव में वोट नहीं करेंगे. अब सभापति पद के लिए कांग्रेस की मीनाक्षी भारद्वाज और आम आदमी पार्टी की शीतल राठौर के बीच मुकाबला है. बारां नगर परिषद में AAP के 31 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के 18 और भाजपा के 9 पार्षद हैं.
बीकानेर नगर निगम के मेयर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कल्ला मतदान प्रक्रिया को लेकर नगर निगम पहुंचे. जी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह आश्वस्त हैं. परिवारवाद के सवाल पर कल्ला ने कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है और वह पिछले 20-25 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नोटिस से कुछ होने वाला नहीं है. कल्ला के मुताबिक कांग्रेस पार्षदों को मतदान से वंचित न रखा जाए, इसलिए कोर्ट का रुख करना पड़ा. उन्होंने मेयर चुनाव में अपनी जीत को लेकर भी भरोसा जताया है. बीकानेर में कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी के सामने बागी उम्मीदवार नवरतन डागा के नामांकन वापस लेने के बाद मुकाबले की तस्वीर बदली है.
टोंक नगर परिषद में सभापति पद के लिए आज मतदान होगा. कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी और MBA मयंक गोयल को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने रिटायर्ड तहसीलदार प्रहलाद सिंह पर दांव लगाया है. टोंक नगर परिषद में कुल 59 निर्वाचित वार्डों में कांग्रेस के पास 32 और भाजपा के पास 19 पार्षद हैं. ऐसे में कांग्रेस के पास बहुमत से अधिक संख्या बताई जा रही है. मयंक गोयल मतदान केंद्र पहुंचकर अपनी जीत का दावा कर चुके हैं. टोंक में सभापति पद के चुनाव को स्थानीय राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
भरतपुर जिले की भुसावर नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा. कुल 25 पार्षद अध्यक्ष का चुनाव करेंगे. अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के मुकेश तिवारी और निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति पांडे के बीच मुकाबला है. मतदान उपखंड अधिकारी कार्यालय, भुसावर में होगा. चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मतदान के बाद मतगणना की जाएगी और अध्यक्ष पद का परिणाम सामने आएगा.
भरतपुर जिले की वैर नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा. नगरपालिका के 25 पार्षद शहरी सरकार के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे. अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ललतेश धाकड़ और कांग्रेस की इंद्रा देवी के बीच मुकाबला है. बोर्ड में भाजपा के 3, कांग्रेस के 2 और 20 निर्दलीय पार्षद हैं. ऐसे में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका चुनाव में अहम रहने वाली है. मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा.
दौसा नगर परिषद में सभापति पद के लिए आज मतदान हो रहा है. भाजपा खेमे के 25 पार्षदों का दल नगर परिषद पहुंच चुका है और मतदान प्रक्रिया में शामिल हो रहा है. इसके बाद कांग्रेस खेमे के पार्षद भी वोट डालने पहुंचेंगे. 55 पार्षदों वाले बोर्ड में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है. मतदान को लेकर नगर परिषद परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. एएसपी शंकर लाल मीणा ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी है. मतदान के बाद सभापति पद को लेकर तस्वीर साफ होगी.
सरदारशहर नगरपरिषद में सभापति पद के लिए आज मतदान और मतगणना होगी. 55 पार्षदों वाली नगरपरिषद में भाजपा के 25 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के पास 22 पार्षद हैं. निर्दलीय पार्षदों की संख्या भी चुनावी गणित में महत्वपूर्ण है. भाजपा खेमे में बागी पार्षदों को लेकर चल रही खींचतान के बीच सहमति बनाने के प्रयास किए गए. चुनाव से पहले भाजपा की बाड़ेबंदी में भी हलचल देखने को मिली. सभापति पद के लिए भाजपा की अनिता वर्मा सहित अन्य प्रत्याशी मैदान में हैं. मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग और निर्दलीय पार्षदों के रुख पर सभी की नजर रहेगी.
जैसलमेर नगरपरिषद सभापति चुनाव को लेकर आज सुबह से ही हलचल तेज है. मतदान से पहले भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद नगरपरिषद सभागार पहुंच गए हैं. सभागार में मतदान से पहले पार्षदों को शपथ दिलाई जा रही है. भाजपा विधायक छोटूसिंह भाटी, जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा और जिला संगठन प्रभारी भोपालसिंह बड़ला भी भाजपा पार्षदों के साथ सभागार पहुंचे. सुरक्षा को देखते हुए नगरपरिषद के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है. शपथ प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभापति पद के लिए मतदान होगा. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी. जैसलमेर में सभापति पद के लिए भाजपा के विजय डांगरा और कांग्रेस के निर्मल रैयानी मैदान में हैं.
कांग्रेस संगठन महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे हैं. वे कांग्रेस PAC की दो दिवसीय बैठक में शामिल होंगे. बैठक में पार्टी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी.
बांसवाड़ा जिले की तीन नगर निकायों में आज अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला होगा. बांसवाड़ा नगर परिषद में भाजपा के मुकेश रावत और कांग्रेस के गौतम मईडा मैदान में हैं. यहां भाजपा के पास अधिक बहुमत है. कुशलगढ़ नगरपालिका में भाजपा के हितेश पड़ियार और कांग्रेस की सुशीला प्रजापत के बीच मुकाबला है, जहां क्रॉस वोटिंग का खतरा बताया जा रहा है. परतापुर-गढ़ी नगरपालिका में भाजपा के सुनील आचार्य और कांग्रेस के सुदीप पंचोरी आमने-सामने हैं. यहां निर्दलीय पार्षदों का समर्थन अध्यक्ष पद के चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकता है. सभी जगह सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा.
दूदू क्षेत्र की फागी नगरपालिका में आज अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला होगा. भाजपा के कजोड़ तिवारी और कांग्रेस के सुरेश जांगिड़ के बीच सीधा मुकाबला है. 20 वार्डों में कांग्रेस ने 8, भाजपा ने 7 सीटें जीती हैं. निर्दलीयों के खाते में 4 सीटें हैं, जबकि आरएलपी ने 1 सीट जीती है. बहुमत का आंकड़ा 11 है, ऐसे में निर्दलीय और आरएलपी पार्षदों की भूमिका अहम हो गई है. एक-एक वोट और क्रॉस वोटिंग की संभावना पर भी नजर रहेगी.
नापासर नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा. सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी और इसके बाद परिणाम घोषित किया जाएगा. अध्यक्ष पद की दौड़ में भाजपा की संगीता नायक, कांग्रेस की पूजा गोयल और निर्दलीय माया ईणखिया हैं. 25 वार्डों में भाजपा के 10, कांग्रेस के 7, आरएलपी के 2 और निर्दलीय के 6 पार्षद हैं. किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम मानी जा रही है. तीनों प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है.
बीकानेर में मेयर चुनाव के लिए सुबह 10 बजे मतदान शुरू होगा. कांग्रेस के अनिल कल्ला और भाजपा के सुरेंद्र सिंह शेखावत आमने-सामने हैं. 80 पार्षदों के गणित में कांग्रेस के 42, भाजपा के 27 और 11 अन्य पार्षद हैं. कुछ समय पहले कांग्रेस खेमे में खींचतान की तस्वीरें सामने आई थीं, जिसके बाद कांग्रेस ने एकजुटता की तस्वीरें जारी कर ‘ऑल इज वेल’ का संदेश दिया. वहीं भाजपा निर्दलीय पार्षदों के समर्थन का दावा कर रही है. मतदान के बाद मतगणना होगी और इसके साथ ही मेयर पद का सियासी फैसला साफ हो जाएगा.
बीकानेर नगर निगम में आज मेयर पद के लिए चुनाव होगा. कांग्रेस ने बी.डी. कल्ला के भतीजे अनिल कल्ला को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा की ओर से सुरेंद्र सिंह शेखावत मैदान में हैं. चुनाव के दौरान मदन गोपाल मेघवाल, बिशनाराम सियाग और यशपाल गहलोत कांग्रेस खेमे में सक्रिय रहे. वहीं भाजपा खेमे में विधायक जेठानंद व्यास लगातार सक्रिय नजर आए. गोपाल गहलोत सहित भाजपा के कई बड़े पदाधिकारियों और नेताओं ने भी मोर्चा संभाला. दोनों दलों की ओर से अपने-अपने दावे किए जा रहे हैं और अब चुनावी रणनीति व पार्षदों के वोट से मेयर पद का फैसला होगा.
बीकानेर में आज नगर निकायों के अध्यक्षीय पदों के लिए मतदान होगा. सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी और मतदान खत्म होते ही मतगणना शुरू की जाएगी. बीकानेर नगर निगम में महापौर पद के लिए निर्वाचन होगा और पूरी प्रक्रिया नगर निगम में ही होगी. जिले की छह नगर पालिकाओं में भी अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा. संबंधित नगर पालिका क्षेत्रों में ही मतदान और मतगणना की जाएगी. निर्वाचन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं.
डूंगरपुर जिले में आज निकाय अध्यक्षों का चुनाव होगा. डूंगरपुर नगर परिषद में सभापति और सागवाड़ा नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा. दोनों जगह सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा. डूंगरपुर में भाजपा की सुशीला गुप्ता और कांग्रेस के भरत नागदा के बीच मुकाबला है. 40 पार्षदों में भाजपा के 24, कांग्रेस के 12, बीएपी के 3 और भाजपा से बागी एक निर्दलीय पार्षद हैं. वहीं सागवाड़ा में भाजपा की आशा पाटीदार और कांग्रेस की भूमिका पंचाल के बीच मुकाबला है. 35 पार्षदों में भाजपा के 23, कांग्रेस के 8 और बीएपी के 4 पार्षद हैं.
सीकर में आज निकायों के अध्यक्ष और सभापति पद के लिए मतदान और मतगणना होगी. जिले की 2 नगर परिषद और 11 नगरपालिकाओं के अध्यक्षीय पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया होगी. फतेहपुर और सीकर नगर परिषद के सभापति पद के लिए मतदान होगा, जबकि नीम का थाना, खंडेला, अजीतगढ़, श्रीमाधोपुर, रींगस, खाटूश्यामजी, दाता, लोसल, धोद, लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़ शेखावाटी नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा. भाजपा के नरेश कुमार पलसाना में निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा चुके हैं. सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी और इसके बाद मतगणना होगी.
बाड़मेर नगर परिषद में सभापति पद के लिए आज मतदान होगा. भाजपा के गौतम जैन ‘बॉबी’ और कांग्रेस के जयमल सिंह आमने-सामने हैं. नगर परिषद में भाजपा के 29, कांग्रेस के 21 और निर्दलीयों के 5 पार्षद हैं. सभापति चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 28 है, ऐसे में भाजपा के पास 29 पार्षदों के साथ बहुमत का आंकड़ा है. मतगणना के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस के पार्षद बाड़ेबंदी में हैं और आज कड़ी सुरक्षा के बीच अज्ञातवास से लौटेंगे. सभापति चुनाव को लेकर भाजपा खेमे के मैनेजमेंट और मंत्री केके विश्नोई की रणनीति पर भी नजर है. बाड़मेर-बालोतरा की सभी निकायों में भाजपा की जीत के बाद अब सभापति पद पर सबकी निगाहें हैं.
बगरू नगरपालिका में आज अध्यक्ष पद का फैसला होगा. भाजपा की संतोष चौहान और कांग्रेस की अनु पाटनी के बीच सीधा मुकाबला है. 35 सदस्यीय बोर्ड में बहुमत का आंकड़ा 18 वोट है. भाजपा बहुमत से दो कदम दूर है, जबकि कांग्रेस को बहुमत के लिए 7 वोट जुटाने होंगे. 7 निर्दलीय और 1 आरएलपी पार्षद के समर्थन पर दोनों पक्षों की नजर है. सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा. चुनाव प्रक्रिया आरओ मुकेश कुमार अग्रवाल की देखरेख में होगी.
नाथद्वारा नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के परेश सोनी और कांग्रेस के अजय कुमार गुर्जर के बीच मुकाबला है. 40 वार्डों वाली नगरपालिका में भाजपा के 20, कांग्रेस के 19 और एक निर्दलीय पार्षद हैं. बहुमत का आंकड़ा 21 है, इसलिए एक-एक वोट और क्रॉस वोटिंग की संभावना पर नजरें टिकी हैं. चुनाव सम्पन्न होने के बाद से ही नाथद्वारा में सियासी बवाल और पार्षदों की बाड़ेबंदी को लेकर हंगामा जारी था. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बोर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं.
आमेट नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के दिनेश सरणोत और कांग्रेस के शौर्य मेवाड़ा के बीच सीधा मुकाबला है. यहां कुल 25 वार्डों में भाजपा के 14 और कांग्रेस के 11 पार्षद हैं. दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला तय है.
देवगढ़ नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की तारा कुमारी कंसारा और भाजपा की तारा देवी कंसारा आमने-सामने हैं. 25 वार्डों वाली नगरपालिका में कांग्रेस के 16, भाजपा के 7 और 2 निर्दलीय पार्षद हैं.
राजसमंद नगर परिषद के सभापति पद के चुनाव से पहले भाजपा के पार्षदों ने एक वीडियो जारी किया है. वीडियो में भाजपा के सभी पार्षद एक होटल में साथ बैठे नजर आ रहे हैं. पार्षद भारत माता की जय, भाजपा जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं. करीब 4 मिनट के वीडियो में पार्षदों ने कहा कि राजसमंद नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बनेगा और 27 विजेता पार्षद एकजुट होकर आज बोर्ड बनाएंगे. राजसमंद नगर परिषद में सभापति पद के लिए सुबह 10 बजे से मतदान होगा. भाजपा की अनिता पालीवाल और कांग्रेस के मोहन कुमावत के बीच सीधा मुकाबला है. 45 वार्डों में भाजपा के 27, कांग्रेस के 14 और 4 निर्दलीय पार्षद हैं. भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग की आशंका बनी हुई है.