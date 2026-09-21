राजसमंद नगर परिषद के सभापति पद के चुनाव से पहले भाजपा के पार्षदों ने एक वीडियो जारी किया है. वीडियो में भाजपा के सभी पार्षद एक होटल में साथ बैठे नजर आ रहे हैं. पार्षद भारत माता की जय, भाजपा जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं. करीब 4 मिनट के वीडियो में पार्षदों ने कहा कि राजसमंद नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बनेगा और 27 विजेता पार्षद एकजुट होकर आज बोर्ड बनाएंगे. राजसमंद नगर परिषद में सभापति पद के लिए सुबह 10 बजे से मतदान होगा. भाजपा की अनिता पालीवाल और कांग्रेस के मोहन कुमावत के बीच सीधा मुकाबला है. 45 वार्डों में भाजपा के 27, कांग्रेस के 14 और 4 निर्दलीय पार्षद हैं. भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग की आशंका बनी हुई है.