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Rajasthan Nagar Nikay Chunav 2026 Live : जयपुर मेयर चुनाव की तस्वीर साफ, सुनीता मेठी-दशरथ अटल ने नामांकन लिया वापस

Deputy Mayor Elections Live Update: राजस्थान निकाय चुनाव में आज डिप्टी मेयर और उपसभापति पद के लिए चुनाव होंगे. अलग-अलग निकायों में पार्षद मतदान के जरिए इन पदों पर अपने प्रतिनिधि चुनेंगे. वहीं जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव 25 सितंबर को होंगे.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 22, 2026, 12:35 PM IST | Updated:Sep 22, 2026, 01:40 PM IST
Rajasthan Nagar Nikay Chunav 2026 Live : जयपुर मेयर चुनाव की तस्वीर साफ, सुनीता मेठी-दशरथ अटल ने नामांकन लिया वापस
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Live: राजस्थान निकाय चुनाव के तहत आज डिप्टी मेयर और उपसभापति पद के चुनाव होंगे. जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का कार्यक्रम तय है, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 25 सितंबर को होना है. वहीं विभिन्न नगर पालिकाओं और निकायों में अध्यक्ष के बाद उपसभापति पद के चुनाव को लेकर भी सियासी गतिविधियां तेज हैं. आज होने वाले चुनावों में पार्षद अपने-अपने निकायों के डिप्टी मेयर और उपसभापति का चुनाव करेंगे.

13:40:47 Sep 22, 2026, 01:40 PM (IST)

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जमवारामगढ़ में नगरपालिका उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर पुलिस की बैरिकेडिंग से मरीजों और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मतदान से करीब चार घंटे पहले ही पुलिस ने कस्बे के मुख्य रास्ते को बंद कर दिया. बस स्टैंड से लेकर अस्पताल तक मुख्य बाजार का रास्ता बंद किए जाने से करीब एक किलोमीटर क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है. इस दौरान मरीज और ग्रामीण पुलिसकर्मियों से रास्ता खोलने की गुहार लगाते नजर आए. स्थानीय लोगों का आरोप है कि मरीजों और उनके परिजनों को भी रास्ता नहीं दिया जा रहा है. इससे लोगों में नाराजगी है. लोगों के मुताबिक, एक दिन पहले अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान भी पुलिस ने करीब 7 घंटे तक रास्ता बंद रखा था. लगातार दो दिनों से रास्ता बंद रहने के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश है. लोगों ने मामले की शिकायत विधायक महेंद्र पाल मीणा से भी की है.

13:40:42 Sep 22, 2026, 01:40 PM (IST)

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बीकानेर नगर निगम में उप महापौर पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी तय कर दिया है. कांग्रेस ने वार्ड नंबर 66 से निर्वाचित पार्षद नशीम बानो को अधिकृत उम्मीदवार बनाया है. पार्टी ने महिला और अल्पसंख्यक पार्षद पर भरोसा जताया है. नशीम बानो के नाम पर कांग्रेस के भीतर सहमति बनने के बाद चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है. बताया जा रहा है कि उप महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले पांच अन्य पार्षद अब अपना नामांकन वापस लेंगे. इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से उप महापौर चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है.
 

13:40:30 Sep 22, 2026, 01:40 PM (IST)

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जैसलमेर नगर परिषद में उपसभापति पद के लिए आज निर्वाचन होगा. सुबह 10 बजे से 11 बजे तक नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई. चुनाव में देवरानी और जेठानी आमने-सामने हैं. कांग्रेस की पार्षद प्रेमलता सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि भाजपा की पार्षद मधुबाला देवीसिंह चौहान ने भी पर्चा भरा है. खास बात यह है कि भाजपा प्रत्याशी मधुबाला चौहान की जेठानी प्रेमलता चौहान हैं. इसके अलावा कांग्रेस पार्षद साहिल सिंह महेचा ने भी नामांकन दाखिल किया है. सुबह 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी और दोपहर 2 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे. इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा.
 

12:37:32 Sep 22, 2026, 12:37 PM (IST)

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फागी नगरपालिका उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने वार्ड 20 के पार्षद विष्णु भाट को प्रत्याशी बनाया है. चुनावी रणनीति को भाजपा मंडल अध्यक्ष रंगलाल गुर्जर की मॉनिटरिंग में आगे बढ़ाया जा रहा है. मंडल अध्यक्ष ने भाजपा प्रत्याशी के उपाध्यक्ष बनने का दावा किया है. अब चुनावी प्रक्रिया के अगले चरण पर नजरें टिकी हैं.
 

12:37:24 Sep 22, 2026, 12:37 PM (IST)

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नसीराबाद नगर पालिका उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है. भाजपा की ओर से निर्मल यादव और कांग्रेस की ओर से धनराज मेहरा ने नामांकन दाखिल किया है. 20 वार्ड वाली नसीराबाद नगर पालिका में अब दोनों दलों के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा.
 

12:36:27 Sep 22, 2026, 12:37 PM (IST)

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महवा नगर पालिका उपचेयरमैन पद के लिए भाजपा और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है. कांग्रेस की ओर से रामबाबू सैनी और भाजपा की ओर से उर्मिला मीणा उम्मीदवार हैं. वहीं, मंडावर में उपचेयरमैन पद के लिए 6 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है. यहां एक बार फिर निर्दलीय पार्षद निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं. दोनों निकायों में चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

12:25:15 Sep 22, 2026, 12:25 PM (IST)

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डग नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है. कांग्रेस की ओर से कृष्णपाल सिंह और भाजपा की ओर से सुरेंद्र सिंह ने पर्चा भरा है. अब चुनाव में दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा.

12:25:07 Sep 22, 2026, 12:25 PM (IST)

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धरियावद नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से अनिल वक्तावत और भाजपा से भुवन प्रताप सिंह राणावत ने नामांकन दाखिल किया है. यहां दोनों प्रमुख दलों के बीच सीधा मुकाबला है. प्रतापगढ़, छोटीसादड़ी और धरियावद में सभापति पद के चुनाव पहले ही पूरे हो चुके हैं. अब तीनों निकायों में उपाध्यक्ष पद के चुनाव पर नजरें टिकी हैं.
 

12:25:02 Sep 22, 2026, 12:25 PM (IST)

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छोटीसादड़ी नगर पालिका उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से रामचंद्र माली और प्रदीप उपाध्याय ने नामांकन दाखिल किया है. कांग्रेस की ओर से भरत खटीक ने पर्चा भरा है. यहां उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा के दो प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस का एक प्रत्याशी मैदान में है.
 

12:24:54 Sep 22, 2026, 12:24 PM (IST)

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प्रतापगढ़ नगर परिषद में उपसभापति पद के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं. भाजपा से विजय जटिया और कांग्रेस से रेखा जैन ने नामांकन दाखिल किया है. वहीं, छोटीसादड़ी और धरियावद नगर निकायों में भी उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं.
 

12:24:45 Sep 22, 2026, 12:24 PM (IST)

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खानपुर नगरपालिका उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है. कांग्रेस की ओर से आमिर खान और भाजपा की ओर से राहुल गौतम ने नामांकन दाखिल किया है. खानपुर नगरपालिका में कांग्रेस के पास बहुमत है. अब उपाध्यक्ष पद के चुनाव में वोटिंग के बाद तस्वीर साफ होगी.
 

12:24:37 Sep 22, 2026, 12:24 PM (IST)

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आबूरोड नगरपालिका में उपाध्यक्ष पद के लिए कुल तीन नामांकन दाखिल हुए हैं. भाजपा की ओर से साधना ढाका, जबकि कांग्रेस से कांतिलाल परिहार और लता कोली ने नामांकन भरा है. उपाध्यक्ष पद के लिए आज दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. मतदान के बाद ही परिणाम घोषित किया जाएगा. निर्वाचन अधिकारी रामस्वरूप जौहर की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है. सुरक्षा के मद्देनजर शहर थानाधिकारी हरचंद देवासी सहित पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है.
 

12:24:29 Sep 22, 2026, 12:24 PM (IST)

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आबूराज में नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया. कांग्रेस की ओर से नासिर खान और भाजपा की ओर से विशाल बंसल ने पर्चा भरा है. एक पार्टी के पास बहुमत है, जबकि दूसरी ओर क्रॉस वोटिंग का खतरा बना हुआ है. ऐसे में नाम वापसी तक सियासी हलचल बढ़ने की संभावना है और सभी की नजरें चुनावी गणित पर टिकी हैं.
 

12:24:23 Sep 22, 2026, 12:24 PM (IST)

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बाड़मेर नगर परिषद उपसभापति चुनाव के लिए नामांकन की तस्वीर साफ हो गई है. उपसभापति पद के लिए कुल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है. भाजपा की ओर से कन्या देवी ने पर्चा भरा है, जबकि कांग्रेस से अर्जुन राम, कैलावती और दयवंती ने दावेदारी पेश की है. ऐसे में भाजपा के सामने कांग्रेस के तीन प्रत्याशी मैदान में हैं. प्रत्याशियों की सूची 22 सितंबर को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल की गई.

11:26:41 Sep 22, 2026, 11:26 AM (IST)

सीकर में उपसभापति पद पर कांग्रेस का पलड़ा भारी

सीकर नगर परिषद में आज उपसभापति पद के लिए चुनाव होगा. कांग्रेस ने अशोक चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा की ओर से रेखा ने नामांकन दाखिल किया है. परिषद में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है. एक दिन पहले हुए सभापति चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को 41 वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 24 वोट हासिल हुए थे. ऐसे में उपसभापति पद के चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी अशोक चौधरी की स्थिति मजबूत है. अशोक चौधरी पिछले 10 साल से सीकर नगर परिषद में उपसभापति पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. अब आज होने वाले चुनाव के बाद उपसभापति पद को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी.

11:26:33 Sep 22, 2026, 11:26 AM (IST)

अजमेर में डिप्टी मेयर पद के लिए भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

अजमेर नगर निगम में डिप्टी मेयर पद को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है. भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं. कांग्रेस की ओर से नौरत गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि भाजपा ने हेमंत सांखला पर दांव लगाया है. सांखला विधायक अनिता भदेल खेमे से जुड़े बताए जा रहे हैं. अजमेर नगर निगम में कुल 80 पार्षद हैं, जिनमें कांग्रेस के 37, भाजपा के 32 और 11 निर्दलीय पार्षद हैं. ऐसे में डिप्टी मेयर चुनाव में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
 

11:26:22 Sep 22, 2026, 11:26 AM (IST)

बगरू में आज होगा नगर पालिका उपाध्यक्ष का चुनाव

जयपुर के बगरू में नगर पालिका उपाध्यक्ष पद को लेकर आज चुनाव होगा. मंगलवार को उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद आवश्यक हुआ तो मतदान कराया जाएगा. निर्वाचन प्रक्रिया रिटर्निंग ऑफिसर (RO) मुकेश कुमार अग्रवाल की निगरानी में चल रही है. भाजपा की ओर से शंकर चौधरी ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, जबकि कांग्रेस खेमे से कन्हैया लाल खींची प्रत्याशी होंगे. आज पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किए जाएंगे. मतदान नगर पालिका सभागार स्थित निर्वाचन कार्यालय में होगा. सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) नवनीत पांडे भी निर्वाचन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहे हैं. चुनाव को देखते हुए निर्वाचन कार्यालय के बाहर एहतियातन पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है. गौरतलब है कि एक दिन पहले बगरू नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा ने जीत हासिल की थी.
 

10:55:38 Sep 22, 2026, 10:55 AM (IST)

जयपुर मेयर चुनाव: आज नाम वापसी के बाद साफ होगी तस्वीर, कोठारी-मावर आमने-सामने

जयपुर नगर निगम मेयर पद के चुनाव को लेकर आज नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी. दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे. इसके बाद मेयर चुनाव की अंतिम तस्वीर साफ हो जाएगी. भाजपा ने सुनील कोठारी और कांग्रेस ने सुनीता मावर को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है. वहीं सुनीता मेठी और दशरथ अटल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं. यदि दोनों निर्दलीय प्रत्याशी नाम वापस लेते हैं तो चुनाव में कोठारी और मावर के बीच सीधा मुकाबला होगा. वहीं दोनों मैदान में रहते हैं तो मेयर चुनाव में चार प्रत्याशी रहेंगे. जयपुर मेयर पद के लिए 25 सितंबर को 150 पार्षद मतदान करेंगे. मतदान समाप्त होते ही मतगणना कराई जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित होगा.

10:55:30 Sep 22, 2026, 10:55 AM (IST)

धौलपुर में आज उपसभापति-उपाध्यक्ष पदों के चुनाव, 7 निकायों में होगी निर्वाचन प्रक्रिया

धौलपुर जिले की सात नगरीय निकायों में आज उपसभापति और उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन होगा. इनमें एक नगर परिषद और छह नगर पालिकाएं शामिल हैं. धौलपुर नगर परिषद के अलावा बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, मनिया, राजाखेड़ा और सैंपऊ नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे. आज ही नामांकन दाखिल किए जाएंगे और नाम वापसी की प्रक्रिया भी पूरी होगी. यदि किसी पद के लिए एक से अधिक प्रत्याशी मैदान में रहते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर मतदान कराया जाएगा. वहीं एकल नामांकन की स्थिति में प्रत्याशी का निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा. इसके साथ ही आज सभी सात निकायों में उपसभापति और उपाध्यक्ष पद की तस्वीर साफ हो जाएगी.
 

10:55:20 Sep 22, 2026, 10:55 AM (IST)

देवली नगरपालिका में उपाध्यक्ष चुनाव आज, भाजपा से नेमीचंद जैन और कांग्रेस से सौरभ जिंदल मैदान में

टोंक जिले की देवली नगरपालिका में आज उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा. भाजपा की ओर से पूर्व अध्यक्ष नेमीचंद जैन को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है, जबकि कांग्रेस ने सौरभ जिंदल को अपना उम्मीदवार बनाया है. देवली नगरपालिका के 35 वार्डों के पार्षद उपाध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान करेंगे. दोनों दलों के प्रत्याशियों के बीच मुकाबले में पार्षदों के समर्थन का गणित अहम रहेगा. मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा.
 

10:55:15 Sep 22, 2026, 10:55 AM (IST)

छबड़ा नगरपालिका उपाध्यक्ष चुनाव आज, भाजपा के दीपक भार्गव और कांग्रेस के देवेंद्र भार्गव ने भरा नामांकन

बारां जिले की छबड़ा नगरपालिका में आज उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा. भाजपा की ओर से दीपक भार्गव और कांग्रेस की ओर से देवेंद्र भार्गव ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है. नामांकन के दौरान दोनों दलों के नेता और समर्थक मौजूद रहे. रिटर्निंग अधिकारी सपना कुमारी की देखरेख में नगरपालिका भवन में उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया होगी. अब दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबले पर नजर है.
 

10:55:02 Sep 22, 2026, 10:55 AM (IST)

बांसवाड़ा में उपसभापति पद के लिए भाजपा ने भरा नामांकन, चंकी शाह उम्मीदवार

बांसवाड़ा नगर परिषद में उपसभापति पद के लिए भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है. पार्टी की ओर से चंकी शाह ने नामांकन दाखिल किया है. चंकी शाह लगातार तीन बार से पार्षद हैं. भाजपा ने इस बार उपसभापति पद के लिए युवा चेहरे को मौका दिया है. अब चुनाव प्रक्रिया के दौरान अन्य प्रत्याशियों की स्थिति और पार्षदों के समर्थन को लेकर तस्वीर साफ होगी. उपसभापति पद के चुनाव परिणाम पर सभी की नजरें बनी हुई हैं.
 

10:54:49 Sep 22, 2026, 10:54 AM (IST)

डीडवाना में उपसभापति चुनाव आज

डीडवाना नगर परिषद में आज उपसभापति पद के लिए चुनाव होगा. भाजपा ने हरीश मोदी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से मूलचंद भाटी चुनाव मैदान में हैं. प्रत्याशी दोपहर 2 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे. इसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा. मतदान समाप्त होते ही मतगणना शुरू होगी और इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा. उपसभापति पद के चुनाव में दोनों दलों के पार्षदों के रुख पर निगाहें टिकी हैं.
 

10:54:39 Sep 22, 2026, 10:54 AM (IST)

बांदीकुई में उपाध्यक्ष चुनाव आज, कांग्रेस ने अशोक काठ को बनाया प्रत्याशी

दौसा जिले की बांदीकुई नगर पालिका में आज उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा. कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद के लिए नवनिर्वाचित पार्षद अशोक काठ पर भरोसा जताया है. अशोक काठ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. अशोक काठ शहर मंडल अध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और उन्हें पूर्व विधायक जीआर खटाना का करीबी माना जाता है. पालिका अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब सभी की नजरें उपाध्यक्ष पद के परिणाम पर टिकी हैं. वहीं बसवा नगरपालिका में भी उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की शकुंतला सोडिया ने नामांकन दाखिल किया है. आज बांदीकुई और बसवा दोनों पालिकाओं में उपाध्यक्ष पद के चेहरे तय होंगे.
 

10:54:27 Sep 22, 2026, 10:54 AM (IST)

बीकानेर में उपमहापौर चुनाव से पहले कांग्रेस में खींचतान, अनिल कल्ला के सामने पहली सियासी चुनौती

बीकानेर में महापौर चुनाव के बाद अब उपमहापौर पद को लेकर कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है. महापौर बनने के बाद अनिल कल्ला के सामने अब पहली बड़ी चुनौती उपमहापौर के नाम पर पार्टी के भीतर सहमति बनाने की है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने अनिल कल्ला से कहा है कि अब आप महापौर हैं और उपमहापौर के नाम पर फैसला आपके सामने है. इसी बीच एक होटल में करीब 15 से 20 पार्षदों के जुटने की भी चर्चा है. उपमहापौर पद के लिए एक नाम पर सहमति बनने की चर्चा है, लेकिन कई पार्षदों की उस नाम पर सहमति नहीं होने की सूचना है. पार्षदों के बीच अलग-अलग राय सामने आने की बात भी कही जा रही है. ऐसे में वरिष्ठ नेता और संगठन पदाधिकारी डैमेज कंट्रोल के साथ सभी पार्षदों के बीच सहमति बनाने में जुटे हैं. अब देखना होगा कि कांग्रेस उपमहापौर के नाम पर सहमति कैसे बनाती है.
 

10:53:25 Sep 22, 2026, 10:53 AM (IST)

डूंगरपुर नगर परिषद उपसभापति चुनाव आज, कांग्रेस की फरीदा बेगम ने दाखिल किया नामांकन

डूंगरपुर नगर परिषद में आज उपसभापति पद के लिए चुनाव होगा. कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर 9 की पार्षद फरीदा बेगम ने उपसभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया है. उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पेश किया. डूंगरपुर नगर परिषद में कुल 40 पार्षद हैं. इनमें भाजपा के 24, कांग्रेस के 12, बीएपी के 3 और एक निर्दलीय पार्षद हैं. ऐसे में उपसभापति चुनाव में पार्षदों के समर्थन और सियासी समीकरणों पर नजर बनी हुई है. मतदान की स्थिति बनने पर आज ही चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा.
 

09:55:32 Sep 22, 2026, 09:55 AM (IST)

मालपुरा से खाटूश्यामजी के लिए पैदल डाक निशान यात्रा रवाना, श्याम भजनों से गूंजा माहौल

टोंक जिले के मालपुरा से खाटूश्यामजी के लिए अष्टम पैदल डाक निशान यात्रा आज रवाना हुई. ख्वास जी का कटला स्थित सीताराम मंदिर से 24 घंटे में खाटूश्यामजी पहुंचने वाली इस पैदल यात्रा को शाही निशान और बैंड-बाजों के साथ रवाना किया गया. यात्रा के दौरान श्याम भजनों से माहौल भक्तिमय हो गया. नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष जिनेंद्र जैन, उत्तम जैन, विनोद जैन और मोनू जैन देसाई ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया. इस दौरान ओम सोनी, लड्डू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. श्रद्धालु शाही निशान के साथ खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए रवाना हुए. यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला.

09:54:08 Sep 22, 2026, 09:54 AM (IST)

बीकानेर: उपमहापौर चुनाव के लिए बीजेपी ने खोले पत्ते, पंकज गहलोत के नाम पर सहमति

बीकानेर में उपमहापौर चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशी के नाम पर सहमति बना ली है. भाजपा में पंकज गहलोत के नाम पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है. पार्टी मुख्यालय में पार्षदों और पदाधिकारियों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया. बैठक में उपमहापौर पद के प्रत्याशी के तौर पर पंकज गहलोत के नाम पर सहमति बनी. इसके बाद अब वह कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे. भाजपा के इस फैसले के साथ ही उपमहापौर चुनाव को लेकर पार्टी ने अपना पत्ता साफ कर दिया है. अब सभी की निगाहें कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम पर टिकी हैं. कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने के बाद बीकानेर में उपमहापौर चुनाव का मुकाबला पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा.

09:53:33 Sep 22, 2026, 09:53 AM (IST)

करौली: जिले की 6 निकायों में आज उपसभापति और उपाध्यक्ष पद के चुनाव

करौली जिले की छह नगरीय निकायों में आज उपसभापति और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे. करौली और हिंडौन नगर परिषद में उपसभापति पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया होगी. वहीं टोडाभीम, सपोटरा, मंडरायल और सूरौठ नगर पालिकाओं में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जाएगा.

चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे और निर्धारित समय में नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी. यदि किसी निकाय में एक से अधिक प्रत्याशी मैदान में रहते हैं तो आवश्यकता के अनुसार मतदान कराया जा सकता है.

चुनाव परिणाम के बाद जिले की सभी छह निकायों में उपसभापति और उपाध्यक्ष पद की तस्वीर साफ हो जाएगी. स्थानीय स्तर पर इन पदों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासी समीकरणों पर भी नजर बनी हुई है.

09:53:01 Sep 22, 2026, 09:53 AM (IST)

उपसभापति पद के लिए आज चुनाव, निर्विरोध निर्वाचन की संभावना

नगर निकाय में आज उपसभापति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया होगी. सुबह 10 बजे से 11 बजे तक प्रत्याशी आवेदन दाखिल कर सकेंगे. इसके बाद सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक आवेदनों की जांच की जाएगी. दोपहर 2 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. सभापति पद का चुनाव निर्विरोध होने के बाद अब उपसभापति का चुनाव भी निर्विरोध कराने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस के पार्षदों ने सभापति पद के लिए पुष्कर विकास के नाम पर समर्थन दिया था. अब भाजपा उपसभापति पद पर भी सहमति बनाने में जुटी है. यदि एक से अधिक प्रत्याशी मैदान में रहते हैं तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदान कराया जाएगा. ऐसे में आज उपसभापति पद के चुनाव को लेकर अंतिम तस्वीर साफ हो जाएगी.

09:51:29 Sep 22, 2026, 09:51 AM (IST)

जातीय समीकरणों पर भी नजर

इन चुनावों में दोनों प्रमुख दल जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर सकते हैं. निकाय चुनाव के दौरान सामने आए विरोध और स्थानीय स्तर के समीकरणों को देखते हुए उपसभापति और वाइस चेयरमैन के चुनाव भी अहम माने जा रहे हैं.

राजसमंद नगर परिषद में भाजपा के नौ कुमावत समाज के पार्षदों को साधने की रणनीति पर भी चर्चा है. सभापति पद की मांग को लेकर कुमावत समाज की ओर से चुनाव से पहले विरोध प्रदर्शन किया गया था. अब भाजपा के पार्षद मोहन कुमावत, हरीश कुमावत और चैतन्य कुमावत के नाम संभावित दावेदारों के तौर पर चर्चा में बताए जा रहे हैं. हालांकि अंतिम प्रत्याशी के नाम पर पार्टी का फैसला महत्वपूर्ण होगा.

09:51:12 Sep 22, 2026, 09:51 AM (IST)

पांचों निकायों में आज उपसभापति-वाइस चेयरमैन का चुनाव

राजसमंद जिले के पांचों नगरीय निकायों में आज उपसभापति और वाइस चेयरमैन पद के लिए चुनाव होंगे. राजसमंद नगर परिषद में उपसभापति पद के लिए चुनाव होगा, जबकि नाथद्वारा, आमेट, देवगढ़ और भीम नगरपालिकाओं में वाइस चेयरमैन चुना जाएगा.

निर्वाचन प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी. सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे. 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी और दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा. एक से अधिक प्रत्याशी होने की स्थिति में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा. मतदान खत्म होते ही मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा.

09:50:41 Sep 22, 2026, 09:50 AM (IST)

आज उपसभापति और उपाध्यक्ष पद के चुनाव

डूंगरपुर नगर परिषद में उपसभापति और सागवाड़ा नगरपालिका में उपाध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होगा. दोनों निकायों में निर्वाचन प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी. सुबह 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जबकि दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा. यदि एक से अधिक प्रत्याशी मैदान में रहते हैं तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा. मतदान समाप्त होते ही मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा. फिलहाल दोनों निकायों में भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए हैं. हालांकि उपलब्ध पार्षदों के गणित के आधार पर दोनों निकायों में भाजपा के उपसभापति और उपाध्यक्ष बनने की स्थिति मजबूत बताई जा रही है.

09:50:20 Sep 22, 2026, 09:50 AM (IST)

खाटूश्यामजी पालिका अध्यक्ष चुनाव में देर रात तक गतिरोध, पार्षद के नहीं पहुंचने से बढ़ा सस्पेंस

सीकर जिले की खाटूश्यामजी नगरपालिका में पालिका अध्यक्ष के चुनाव को लेकर देर रात तक गतिरोध बना रहा. कांग्रेस की पार्षद लक्ष्मी देवी मतदान के लिए नहीं पहुंचीं. प्रशासन की ओर से मतदान का समय चार बार बढ़ाया गया और रात 11:30 बजे तक मतदान का समय किया गया. इसके बाद रात करीब 12:30 बजे मतपेटी को स्ट्रांग रूम में रखवाया गया. पार्षद के मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचने को लेकर उनके परिजनों और भाजपा की ओर से कांग्रेस पर पार्षद के अपहरण का आरोप लगाया गया. यह आरोप क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच लगाए गए. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी रात में धरना दिया और मतदान का परिणाम जारी करने की मांग की. कांग्रेस नेताओं ने बार-बार मतदान का समय बढ़ाए जाने को गलत बताते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात भी की. मामले में देर रात तक सियासी खींचतान बनी रही.

09:49:39 Sep 22, 2026, 09:49 AM (IST)

सभापति के बाद अब उपसभापति पद की बारी, कांग्रेस ने फरजाना सईद को बनाया प्रत्याशी

टोंक नगर परिषद में सभापति पद का चुनाव पूरा होने के बाद अब उपसभापति पद को लेकर सियासी हलचल तेज है. मयंक गोयल के सभापति चुने जाने के बाद कांग्रेस ने वार्ड नंबर 39 से निर्वाचित पार्षद फरजाना सईद को उपसभापति पद के लिए प्रत्याशी बनाया है. फरजाना सईद आज सुबह 10 बजे उपसभापति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगी. कांग्रेस की ओर से इस चुनाव के लिए महिला और मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर सियासी समीकरण साधने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है. अब निगाहें उपसभापति चुनाव के दौरान पार्षदों के रुख और अंतिम परिणाम पर टिकी हैं.

09:49:13 Sep 22, 2026, 09:49 AM (IST)

उपमहापौर-उपाध्यक्ष पदों के चुनाव आज, 10 बजे शुरू होगी प्रक्रिया

अलवर में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब उपमहापौर और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव की प्रक्रिया आज, 22 सितंबर को होगी. इसके लिए नगर निगम सहित संबंधित नगरीय निकायों में निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी. उपमहापौर और उपाध्यक्ष पद के लिए सुबह 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. इसके बाद 11:30 बजे नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी. प्रत्याशिता वापस लेने का समय दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है. यदि एक से अधिक प्रत्याशी मैदान में रहते हैं और मतदान की जरूरत पड़ती है तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा. मतदान समाप्त होते ही मतगणना शुरू होगी और इसके बाद परिणाम घोषित किया जाएगा.

09:48:50 Sep 22, 2026, 09:48 AM (IST)

तीन निकायों में भाजपा का बोर्ड, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

राजसमंद जिले के नगर परिषद राजसमंद, नगरपालिका आमेट और नाथद्वारा में भाजपा का बोर्ड बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. बोर्ड बनने के बाद भाजपा जिला कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया. कार्यालय के बाहर 'वंदे मातरम्' के नारे भी गूंजे. भाजपा जिलाध्यक्ष ने जीत के लिए जनता का आभार जताया. पार्टी की ओर से कहा गया कि राजसमंद, आमेट और नाथद्वारा में सड़क, पेयजल, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था जैसे बुनियादी विकास कार्यों को गति दी जाएगी. अब इन निकायों में उपसभापति और वाइस चेयरमैन पदों के चुनाव को लेकर भी सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं.

09:47:41 Sep 22, 2026, 09:47 AM (IST)

नगरपालिका उपाध्यक्ष का चुनाव आज, 2:30 से 5 बजे तक मतदान

रतनगढ़ नगरपालिका में आज उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया होगी. चुनाव प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी. प्रत्याशी सुबह 11 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. इसके बाद 11:30 बजे नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी. दोपहर 2 बजे तक प्रत्याशियों के नाम वापस लिए जा सकेंगे. यदि एक से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहते हैं तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा. मतदान समाप्त होते ही मतगणना होगी और परिणाम घोषित किया जाएगा. उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर सियासी गतिविधियां तेज हैं और सभी की नजर चुनाव परिणाम पर टिकी है.

09:47:05 Sep 22, 2026, 09:47 AM (IST)

उपमहापौर चुनाव आज, कांग्रेस ने नोरत गुर्जर को बनाया प्रत्याशी

अजमेर में आज उपमहापौर पद के लिए चुनाव होगा. कांग्रेस ने पूर्व पार्षद नोरत गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा की ओर से अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है. निर्वाचन प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू होगी. सुबह 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे. इसके बाद 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी. दोपहर 2 बजे तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे. यदि एक से अधिक प्रत्याशी मैदान में रहते हैं तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा. मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा. उपमहापौर पद के चुनाव को लेकर दोनों दलों के पार्षदों के बीच सियासी समीकरणों पर नजर बनी हुई है.

09:46:08 Sep 22, 2026, 09:46 AM (IST)

कांग्रेस में सहमति बनाने की कोशिश

उपमहापौर पद को लेकर कांग्रेस के भीतर सियासी हलचल तेज है. पार्टी की ओर से एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है. सूत्रों के मुताबिक अलग-अलग नामों को लेकर पार्षदों के बीच खींचतान की चर्चा है. कुछ पार्षद बीकानेर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से चेहरा देने के पक्ष में बताए जा रहे हैं. पार्षदों की बाड़ेबंदी के बीच कुछ पार्षदों के अलग-अलग निकलने की सूचना भी सामने आई है. वरिष्ठ नेता और जिला अध्यक्ष पार्षदों के बीच सहमति बनाने में जुटे हैं. ऐसे में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कांग्रेस किस नाम पर सहमति बनाती है और बीकानेर का अगला उपमहापौर कौन होगा.

09:45:56 Sep 22, 2026, 09:45 AM (IST)

बीकानेर: महापौर के बाद अब उपमहापौर चुनाव की बारी, आज तय होगा ताज

बीकानेर में महापौर चुनाव के बाद अब उपमहापौर पद के लिए आज चुनाव होगा. नगर निगम परिसर में उपमहापौर के निर्वाचन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी. सुबह 11 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. इसके बाद 11:30 बजे नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी. दोपहर 2 बजे तक प्रत्याशियों के नाम वापस लेने का समय निर्धारित है. यदि एक से अधिक प्रत्याशी मैदान में रहते हैं तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा. मतदान समाप्त होते ही मतगणना शुरू होगी और आज ही उपमहापौर के चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.
 

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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