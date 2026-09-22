/Rajasthan Nagar Nikay Chunav 2026 Live : जयपुर मेयर चुनाव की तस्वीर साफ, सुनीता मेठी-दशरथ अटल ने नामांकन लिया वापस

बीकानेर में महापौर चुनाव के बाद अब उपमहापौर पद को लेकर कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है. महापौर बनने के बाद अनिल कल्ला के सामने अब पहली बड़ी चुनौती उपमहापौर के नाम पर पार्टी के भीतर सहमति बनाने की है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने अनिल कल्ला से कहा है कि अब आप महापौर हैं और उपमहापौर के नाम पर फैसला आपके सामने है. इसी बीच एक होटल में करीब 15 से 20 पार्षदों के जुटने की भी चर्चा है. उपमहापौर पद के लिए एक नाम पर सहमति बनने की चर्चा है, लेकिन कई पार्षदों की उस नाम पर सहमति नहीं होने की सूचना है. पार्षदों के बीच अलग-अलग राय सामने आने की बात भी कही जा रही है. ऐसे में वरिष्ठ नेता और संगठन पदाधिकारी डैमेज कंट्रोल के साथ सभी पार्षदों के बीच सहमति बनाने में जुटे हैं. अब देखना होगा कि कांग्रेस उपमहापौर के नाम पर सहमति कैसे बनाती है.

