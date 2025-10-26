Rajasthan New Live: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 67 RAS अधिकारियों का तबादला, प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan New Live, 26 October: राजस्थान सरकार ने IPS के बाद अब RAS अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है. इस सूची में 67 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है. इस फेरबदल में करीब दो दर्जन उपखंड अधिकारियों (SDO) को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) के पदों पर भी बदलाव किए गए हैं.