Rajasthan New Live: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 67 RAS अधिकारियों का तबादला, प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan New Live: तबादला सूची में दो दर्जन से अधिक रिक्त पदों पर भी नई पोस्टिंग की गई है. यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है. सरकार का लक्ष्य रिक्त पदों को भरकर प्रशासनिक कार्यों में गति लाना और जनसेवा को बेहतर करना है.
Rajasthan New Live, 26 October: राजस्थान सरकार ने IPS के बाद अब RAS अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है. इस सूची में 67 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है. इस फेरबदल में करीब दो दर्जन उपखंड अधिकारियों (SDO) को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) के पदों पर भी बदलाव किए गए हैं.
अजमेर के भिनाय क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गुजरात से रामदेवरा जा रहे यात्रियों से भरे एक ट्रैक्टर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में एक दर्जन यात्री घायल हो गए, जिनमें बच्चे, महिलाएं और युवक शामिल हैं. हादसा इतना गंभीर था कि स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया.
जयपुर में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (डीओआइटी) के संयुक्त निदेशक प्रद्युमन दीक्षित पर अपनी पत्नी पूनम दीक्षित की राजकॉम्प में फर्जी नियुक्ति दिखाकर हर माह 1.60 लाख रुपये वेतन लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है.
जयपुर में आज (26 अक्टूबर 2025) सोने और चांदी के भाव लगभग स्थिर रहे. शुद्ध सोना ₹130,023 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹152.94 प्रति ग्राम है. 24 कैरेट सोने का भाव ₹129,502 प्रति 10 ग्राम है.
अजमेर के अरांई क्षेत्र के काकलवाडा गांव से एक युवती के लापता होने की घटना सामने आई है. परिजनों के अनुसार, युवती 23 अक्टूबर को शाम करीब 6 बजे घर से बाहर निकली थी, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी. परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर अरांई पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.