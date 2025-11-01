Rajasthan News Live: राजस्थान में स्लीपर बस संचालकों ने की हड़ताल की घोषणा, देव उठानी एकादशी पर श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर उमड़ा भक्तों का सैलाब

Rajasthan News Live, 1 november 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. विश्वविख्यात खाटूश्यामजी धाम में आज बड़े धूमधाम से बाबा श्याम का कार्तिक शुक्ल महोत्सव मनाया जाएगा, इस पावन अवसर पर देशभर से लाखों श्याम भक्तों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. स्लीपर बस संचालकों की होगी हड़ताल, जयपुर में 1000 स्लीपर बसों का संचालन होगा बंद, वहीं प्रदेशभर में 8000 से अधिक बसे बंद रहेंगी. सरकार स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

