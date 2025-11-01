Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: राजस्थान में स्लीपर बस संचालकों ने की हड़ताल की घोषणा, देव उठानी एकादशी पर श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर उमड़ा भक्तों का सैलाब

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. राजस्थान में स्लीपर बस संचालकों ने हड़ताल की घोषणा की है. आज से स्लीपर बसों का संचालन नहीं होगा. कॉमर्शियल सिलेंडर 5 रुपये सस्ता हो गया है. सीकर के विश्वविख्यात खाटूश्यामजी धाम में आज बड़े धूमधाम से बाबा श्याम का कार्तिक शुक्ल महोत्सव मनाया जाएगा. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Published: Nov 01, 2025, 08:42 AM IST | Updated: Nov 01, 2025, 08:49 AM IST

Rajasthan News Live, 1 november 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. विश्वविख्यात खाटूश्यामजी धाम में आज बड़े धूमधाम से बाबा श्याम का कार्तिक शुक्ल महोत्सव मनाया जाएगा, इस पावन अवसर पर देशभर से लाखों श्याम भक्तों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. स्लीपर बस संचालकों की होगी हड़ताल, जयपुर में 1000 स्लीपर बसों का संचालन होगा बंद, वहीं प्रदेशभर में 8000 से अधिक बसे बंद रहेंगी. सरकार स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

08:49:31
Rajasthan News Live

ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट की वर्कर्स रेजिडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होने वाले मां भगवती जागरण पर टीएमसी सांसद ने लगाई पाबंदी की मांग. पुलिस से जागरण की अनुमति के बाद होने वाले जागरण को लेकर टीएमसी सांसद ने पुलिस से की अनुमति वापस लेने की मांग. जागरण के दौरान टीएमसी सांसद और आयोजकों में विवाद के आसार.

08:49:19
Rajasthan News Live

स्लीपर बस संचालकों ने की हड़ताल की घोषणा, आज से नहीं होगा स्लीपर बसों का संचालन, जयपुर से करीब 1000 स्लीपर बसें होती हैं संचालि, रोजाना 40 हजार से अधिक यात्री करते हैं स्लीपर बसों से यात्रा, ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने की हड़ताल.

08:48:59
Rajasthan News Live

कॉमर्शियल सिलेंडर 5 रुपये सस्ता, 1623.50 रुपये की जगह 1618.50 रुपये हुए दाम, आज सुबह से नई दरें होंगी लागू, घरेलू सिलेंडर के दाम 856.50 रुपये यथावत.

08:48:46
Rajasthan News Live

जिले के विश्वविख्यात खाटूश्यामजी धाम में आज बड़े धूमधाम से बाबा श्याम का कार्तिक शुक्ल महोत्सव मनाया जाएगा, इस पावन अवसर पर देशभर से लाखों श्याम भक्तों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि इस बार करीब 10 से 13 लाख श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटूधाम पहुंचेंगे, बाबा श्याम का निज मंदिर आकर्षक सजावट से सजा है.


 

08:48:37
Rajasthan News Live

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे, 'दिल की बात' कार्यक्रम के तहत, नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में 'जीवन का उपहार' समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके 2500 बच्चों से परस्पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद लगभग 10:45 बजे ब्रह्माकुमारी के "शांति शिखर" का उद्घाटन करेंगे, जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है.


 

