Rajasthan News Live: राजस्थान में खांसी की दवा बनी मौत का कारण, सिरप पीने के बाद मासूम ने तोड़ा दम

Rajasthan News Live, 1 October: राजस्थान में निशुल्क दवा योजना के तहत दी जा रही खांसी की सिरप एक गंभीर मुद्दा बन गई है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स से कई बच्चों की जान खतरे में पड़ रही है. जयपुर, श्रीमाधोपुर, सीकर, भरतपुर और बांसवाड़ा में इस दवा के दुष्परिणामों के मामले सामने आए हैं. सबसे ताजा और दुखद घटना भरतपुर से सामने आई है, जहां एक ही परिवार के तीन बच्चों को यह खांसी की सिरप दी गई. इनमें से एक बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तुरंत जयपुर के जेके लोन अस्पताल रेफर किया गया.