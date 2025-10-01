Rajasthan News Live: राजस्थान में खांसी की दवा बनी मौत का कारण, सिरप पीने के बाद मासूम ने तोड़ा दम

Rajasthan News Live: राजस्थान में मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें कई इलाकों में मेघगर्जन के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी दी गई है.
Rajasthan News Live, 1 October: राजस्थान में निशुल्क दवा योजना के तहत दी जा रही खांसी की सिरप एक गंभीर मुद्दा बन गई है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स से कई बच्चों की जान खतरे में पड़ रही है. जयपुर, श्रीमाधोपुर, सीकर, भरतपुर और बांसवाड़ा में इस दवा के दुष्परिणामों के मामले सामने आए हैं. सबसे ताजा और दुखद घटना भरतपुर से सामने आई है, जहां एक ही परिवार के तीन बच्चों को यह खांसी की सिरप दी गई. इनमें से एक बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तुरंत जयपुर के जेके लोन अस्पताल रेफर किया गया.
आज जयपुर में सोने की कीमत 0.88% बढ़कर ₹1,27,329 प्रति 10 ग्राम हुई, जबकि चांदी की कीमत में 0.27% की हल्की गिरावट आई है. यह मिला-जुला रुझान खरीदारों और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है.
भरतपुर जिले के बयाना के मलाह गांव में नि:शुल्क दवा योजना के तहत दी गई खांसी की सिरप 'डेक्सट्रोमेथॉरफेन एचबीआर' से दो महीने के मासूम सम्राट की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चे साक्षी (4 वर्ष) और विराट (6 वर्ष) गंभीर रूप से बीमार हो गए.
सीकर जिले के खाटूश्यामजी में राजस्थान कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव और खाटू श्यामजी सहकारी समिति के अध्यक्ष श्यामसुंदर पूनिया को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरा फोन आया। 26 सितंबर 2025 को व्हाट्सएप कॉल के जरिए अज्ञात व्यक्ति ने पैसे की मांग की और मांग पूरी न करने पर गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी।
बारां जिले में मंगलवार शाम को हल्की बारिश के बाद रात 8 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई. कई इलाकों में बादल छाए रहे, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. इस बारिश ने उमस भरे मौसम से राहत दिलाई और तापमान में हल्की गिरावट आई. शाहाबाद क्षेत्र में विशेष रूप से भारी बारिश हुई, जिससे खेतों में पानी बह निकला और मक्का की फसलों को नुकसान पहुंचा. बारिश का पानी नवरात्रि के लिए सजाई गई झांकियों के पंडालों में भी भर गया, जिससे उत्सव की तैयारियों पर असर पड़ा.
भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में सरकारी डिस्पेंसरी से मिली खांसी की सिरप ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. मलाह गांव निवासी जयप्रवेश ने बताया कि 18 सितंबर को उनके छोटे भाई प्रकाश की बेटी साक्षी (4 वर्ष), उनके बेटे विराट और प्रकाश के बेटे सम्राट (2 वर्ष) को जुकाम और खांसी की शिकायत पर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र से खांसी का सिरप दिया गया. दवा पीते ही तीनों बच्चों की हालत बिगड़ गई.