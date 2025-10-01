Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: राजस्थान में खांसी की दवा बनी मौत का कारण, सिरप पीने के बाद मासूम ने तोड़ा दम

Rajasthan News Live: राजस्थान में मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें कई इलाकों में मेघगर्जन के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी दी गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 01, 2025, 08:09 AM IST | Updated: Oct 01, 2025, 10:11 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में अक्टूबर में बाढ़! जयपुर की बारिश में गल गया रावण का अहंकार, बौछार में खड़ा भीगता रहा दशानन
8 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में अक्टूबर में बाढ़! जयपुर की बारिश में गल गया रावण का अहंकार, बौछार में खड़ा भीगता रहा दशानन

बाजार जैसा स्वाद घर पर, बस ऐसे बनाएं राजस्थान के फेमस कलमी वड़े... हो जाएंगे इसके दीवाने
8 Photos
Rajasthan famous Food

बाजार जैसा स्वाद घर पर, बस ऐसे बनाएं राजस्थान के फेमस कलमी वड़े... हो जाएंगे इसके दीवाने

ट्रक के साथ धूं-धूं कर जिंदा जला ड्राइवर, चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा, देखें खौफनाक तस्वीरें...
6 Photos
Road Accidents,

ट्रक के साथ धूं-धूं कर जिंदा जला ड्राइवर, चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा, देखें खौफनाक तस्वीरें...

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ आंधी-तूफ़ान की वार्निंग
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ आंधी-तूफ़ान की वार्निंग

Rajasthan News Live: राजस्थान में खांसी की दवा बनी मौत का कारण, सिरप पीने के बाद मासूम ने तोड़ा दम
Live Blog

Rajasthan News Live, 1 October: राजस्थान में निशुल्क दवा योजना के तहत दी जा रही खांसी की सिरप एक गंभीर मुद्दा बन गई है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स से कई बच्चों की जान खतरे में पड़ रही है. जयपुर, श्रीमाधोपुर, सीकर, भरतपुर और बांसवाड़ा में इस दवा के दुष्परिणामों के मामले सामने आए हैं. सबसे ताजा और दुखद घटना भरतपुर से सामने आई है, जहां एक ही परिवार के तीन बच्चों को यह खांसी की सिरप दी गई. इनमें से एक बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तुरंत जयपुर के जेके लोन अस्पताल रेफर किया गया.

10:11:26
Jaipur Gold Silver Prices: जयपुर में सोना हुआ महंगा, चांदी सस्ती! देखें आज के ताजा अपडेट

आज जयपुर में सोने की कीमत 0.88% बढ़कर ₹1,27,329 प्रति 10 ग्राम हुई, जबकि चांदी की कीमत में 0.27% की हल्की गिरावट आई है. यह मिला-जुला रुझान खरीदारों और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है.

पढें पूरी खबर…

09:24:56
सीकर के बाद भरतपुर में भी कफ सिरप का कहर, एक बच्चे की मौत, दो की हालत नाजुक

भरतपुर जिले के बयाना के मलाह गांव में नि:शुल्क दवा योजना के तहत दी गई खांसी की सिरप 'डेक्सट्रोमेथॉरफेन एचबीआर' से दो महीने के मासूम सम्राट की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चे साक्षी (4 वर्ष) और विराट (6 वर्ष) गंभीर रूप से बीमार हो गए.
 

Read Full Story

08:32:52
Rajasthan News live

सीकर जिले के खाटूश्यामजी में राजस्थान कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव और खाटू श्यामजी सहकारी समिति के अध्यक्ष श्यामसुंदर पूनिया को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरा फोन आया। 26 सितंबर 2025 को व्हाट्सएप कॉल के जरिए अज्ञात व्यक्ति ने पैसे की मांग की और मांग पूरी न करने पर गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी।

08:32:30
Rajasthan News Live

बारां जिले में मंगलवार शाम को हल्की बारिश के बाद रात 8 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई. कई इलाकों में बादल छाए रहे, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. इस बारिश ने उमस भरे मौसम से राहत दिलाई और तापमान में हल्की गिरावट आई. शाहाबाद क्षेत्र में विशेष रूप से भारी बारिश हुई, जिससे खेतों में पानी बह निकला और मक्का की फसलों को नुकसान पहुंचा. बारिश का पानी नवरात्रि के लिए सजाई गई झांकियों के पंडालों में भी भर गया, जिससे उत्सव की तैयारियों पर असर पड़ा.
 

08:32:14
Rajasthan News Live

भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में सरकारी डिस्पेंसरी से मिली खांसी की सिरप ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. मलाह गांव निवासी जयप्रवेश ने बताया कि 18 सितंबर को उनके छोटे भाई प्रकाश की बेटी साक्षी (4 वर्ष), उनके बेटे विराट और प्रकाश के बेटे सम्राट (2 वर्ष) को जुकाम और खांसी की शिकायत पर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र से खांसी का सिरप दिया गया. दवा पीते ही तीनों बच्चों की हालत बिगड़ गई. 

Tags

Trending news