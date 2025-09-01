Rajasthan News Live: राजस्थान में बारिश के कहर से डरा प्रशासन, सिरोही में स्कूल बंद के आदेश, बूंदी-जोधपुर में भी जमकर बरस रहे बदरा

Rajasthan News Live, 1 September: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रही है. शोकाभिव्यक्ति के साथ सत्र की शुरुआत की जाएगी. राजस्थान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने प्रशासन को हाई अलर्ट पर ला दिया है. सिरोही जिले में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 1 सितंबर को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. वहीं, बूंदी और जोधपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भी बादल जमकर बरस रहे हैं, जिससे कई क्षेत्रों में जलभराव और यातायात में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.