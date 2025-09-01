Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: राजस्थान में बारिश के कहर से डरा प्रशासन, सिरोही में स्कूल बंद के आदेश, बूंदी-जोधपुर में भी जमकर बरस रहे बदरा

Rajasthan News Live, 1 September: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, शोकाभिव्यक्ति के साथ होगी शुरुआत। भारी बारिश से सिरोही में स्कूल-आंगनबाड़ी बंद, बूंदी-जोधपुर में जलभराव। प्रशासन हाई अलर्ट पर, सावधानी बरतें!

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 01, 2025, 07:57 IST | Updated: Sep 01, 2025, 09:16 IST

Rajasthan News Live, 1 September: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रही है. शोकाभिव्यक्ति के साथ सत्र की शुरुआत की जाएगी. राजस्थान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने प्रशासन को हाई अलर्ट पर ला दिया है. सिरोही जिले में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 1 सितंबर को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. वहीं, बूंदी और जोधपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भी बादल जमकर बरस रहे हैं, जिससे कई क्षेत्रों में जलभराव और यातायात में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

09:15:04
Rajasthan News Live

जयपुर, SI भर्ती को लेकर राज्य सरकार असमंजस में , हाई कोर्ट के फैसले के बाद SI भर्ती को लेकर राज्य सरकार नहीं कर पा रही कोई निर्णय, विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा सबका भला होगा, पत्रकारों ने SI भर्ती को लेकर पूछा सवाल तो जोगाराम पटेल ने परीक्षा रद्द करने और न ही कोर्ट में अपील करने की बात कही, पटेल ने सिर्फ इतना कहा सबका भला होगा.

09:14:27
Rajasthan News Live

जयपुर, 51 रुपये सस्ता हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर, हर माह घट रहे कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम, 1659.50 से घटकर 1608.50 रुपये हुए कीमत, आज से नई दरें हुई लागू, घरेलू सिलेंडर के दाम 856.50 रुपए यथावत.

09:13:30
Rajasthan News Live

जमवारामगढ़ में भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी, स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का अवकाश घोषित, हालांकि शैक्षिक व गैर शैक्षिक स्टाफ रहेगा उपस्थित, बच्चों को रोके जाने पर संबंधित पीईईओ पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई, जमवारामगढ़ SDM व CBEO ने जारी किए आदेश.

09:12:55
Rajasthan News Live

ब्यावर देर रात से शहर में बरसात का दौर जारी, शहर में कभी झमाझम तो कभी रिमझिम बारिश का दौर जारी, बरसात से शहर की सड़कों में भरा पानी बारिश के कारण आमजन की दिनचर्या हो रही प्रभावित, बरसात के चलते बच्चों को स्कूल में भी उठानी पड़ी परेशानी, वहीं रात भर से हो रही बारिश से खेतों में भरा, पानी खेतों में पानी भरने से किसानों को फसल खराबी की सता रही चिंता.

09:11:51
Rajasthan News Live

जयपुर SMS अस्पताल को लगा बड़ा आघात, अस्थि रोग विभाग के प्रख्यात डॉ. एस.एल. शर्मा का निधन. चेस्ट इंफेक्शन के चलते निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज, देर रात ली अंतिम सांस.  हैंड सर्जरी के विशेषज्ञ डॉ. शर्मा के निधन से चिकित्सा जगत स्तब्ध, शोक की लहर, यूनिट-2 के हेड और हैंड सर्जरी में विशेषज्ञ रहे डॉ. शर्मा, SMS अस्पताल की शान रहे SMS अस्पताल ने खोया समर्पित चिकित्सक और मार्गदर्शक, सेवा, सरलता और संवेदना का नाम थे डॉ. शर्मा, पूरे चिकित्सा जगत में शोक, साथियों और छात्रों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि.

09:16:33
Rajasthan News Live

नीमकाथाना, सीकर के नीमकाथाना में झमाझम बरसात हुई. बारिश के बाद कसावती नदी उफान पर आई तो अपर रेला बांध भी लबालब भर गया. सबसे बड़े बांध रायपुर बांध में भी 10 फुट आ गया। कई जगह पानी की चादर चली। नदी नालों में पानी आया.

08:15:17
Rajasthan News Live

चौमूं जयपुर प्रदीप सोनी तेज बारिश के चलते आज स्कूलों का अवकाश घोषित सरकारी, गैर सरकारी स्कूल में आज रहेगा अवकाश SDM दिलीप सिंह राठौड़ के निर्देश पर CBEO ने जारी किया आदेश उपखण्ड के कई इलाकों में जल भराव होने से कटा सम्पर्क CBEO के आदेश के बावजूद खुले है कई निजी स्कूल    

08:05:44
जम्मू भूस्खलन हादसे में संदीप सोनी की मौत: परिजनों ने स्थानीय प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप

Rajasthan News: जम्मू कश्मीर के वैष्णोदेवी के अर्ध्दकुमारी मे 22 अगस्त को हुए भूस्खलन मे राजस्थान के चार युवको की मौत हो गई. जिसमे एक नागौर व तीन चुरू जिले के सुजानगढ़ निवासी थे.चार आपस मे रिश्ते मे भाई थे. वही चारो के पार्थिव शरीर उनके पृथक गांव भी पहुंच गये और अंतिम संस्कार भी हो गया. लेकिन अब नागौर मे मृतक संदीप सोनी के परिजनों ने सरकार व प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाये है. 
 

08:02:33
School Closed Today: बारिश की चेतावनी पर सिरोही प्रशासन सतर्क, 1 सितंबर को कक्षा 1 से 12 तक की छुट्टी घोषित

School Closed Today: सिरोही जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने एक बार फिर आदेश जारी किए हैं. 
 

08:01:58
Rajasthan Monsoon Session: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, जबरन धर्मांतरण से लेकर इन मुद्दों के बाद हंगामेदार होने की संभावना

Rajasthan Monsoon Session: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज, 1 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है. सत्र की शुरुआत शोकाभिव्यक्ति के साथ होगी, जिसमें पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन, सत्यपाल मलिक, पूर्व मुख्यमंत्रियों शिबू सोरेन, वी.एस. अच्युतानंदन, विजय रुपाणी, पूर्व सांसद गिरिजा व्यास, कर्नल सोनाराम, पूर्व विधायक मदन कोर, सोहन सिंह, किशनाराम नाई और पहलगाम आतंकी हमले, अहमदाबाद विमान दुर्घटना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जाएगी.
 

