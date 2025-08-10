Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: भयंकर बारिश से तरबतर हुआ राजस्थान, ब्यावर में अनियंत्रित होकर पलटी बस

Rajasthan News Live, 10 August: सिरोही के माउंट आबू में बारिश ने वादियों को तरबतर कर दिया है. पर्यटन स्थल माउंट आबू में बीती रात से लगातार हो रही झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है.

Ansh Raj
Ansh Raj
Published: Aug 10, 2025, 08:17 IST | Updated: Aug 10, 2025, 09:45 IST

Rajasthan News Live: भयंकर बारिश से तरबतर हुआ राजस्थान, ब्यावर में अनियंत्रित होकर पलटी बस
Rajasthan News Live, 10 August: ब्यावर में एक बड़ा हादसा हुआ जब उदयपुर रोड बाईपास स्थित जीरो पुलिया के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. बस में सवार करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से राजकीय अमृतकोर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. सूचना मिलते ही सिटी थाना अधिकारी विजय सिंह भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल-चाल जाना. बताया जा रहा है कि चारभुजा ट्रेवल की यह बस हरिद्वार से जोधपुर की ओर जा रही थी, तभी जीरो पुलिया पर अनियंत्रित होकर पलट गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

09:45:18
Rajasthan News Live

करौली, पांचना बांध से लगातार पानी की निकासी जारी, बांध के दो गेट खोलकर की जा रही 222 क्यूसेक पानी की निकासी, बांध का वर्तमान जल स्तर है 257.90 मी, बांध का अधिकतम तेज है 258.62 मी, बांध से इस मानसून सत्र में हो चुकी है 2869 क्यूसेक पानी की निकासी, बांध की कुल भराव क्षमता है 2098 एमसीएफटी,

09:36:19
Rajasthan News Live

मोहनगढ़, जैसलमेर मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र मे कच्चे झोपडे मे लगी आग, देर शाम को खाना बनाते समय चिंगारी से लगी आग, आग लगने से झोपड़े मे रखा सारा सामान जल कर हुआ राख, आग इतनी भयंकर थी की आग बुझाने से पहले चंद मिनटों मे झोपड़ा जल कर हुआ खाख, गंगाराम मेधवाल ने झोपड़े से बाहर भागकर बचाई अपनी जान, नहरी क्षेत्र के PTM पुलिस थाना क्षेत्र के 14 तुली सुथार मंडी की बताई जा रही घटना.

09:35:24
Rajasthan News Live

दौसा पांच अगस्त को दो पक्षों में झगड़े का प्रकरण, घटना में महिला हुई थी गंभीर घायल जिसे जिला अस्पताल में करवाया गया था, भर्ती महिला ने उपचार के दौरान तोड़ा दम, पोस्टमार्टम के बाद पुलिस परिजनों के सुपुर्द करेगी शव, बांदीकुई के नारायणपुर खूंटला गांव का मामला.

09:26:15
Rajasthan News Live

बांसवाड़ा बदमाशों के होंसले बुलंद, दुकान में घुसकर युवक के साथ की जमकर मारपीट, बदमाशों नें दुकान में भी की तोड़फोड़, महज वाहन ओवरटेक के चक्कर में की मारपीट, मारपीट करने वाले 3 से 4 युवक परतापुर के आशापुरा मोड़ का मामला, मारपीट का वीडियो भी हो रहा वायरल, गढ़ी पुलिस विडिओ के आधार पर कर रही युवकों की तलाश.

08:55:02
Rajasthan Politics: अलवर में भूमाफियाओं पर होगी सख्त कार्रवाई, टीकाराम जूली ने किया वादा पनपने का नहीं देंगे मौका

Rajasthan Politics: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार और भाजपा के मंत्री अपने कार्यों से ध्यान भटकाने के लिए खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर करने का प्रयास कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह कदम CTH एरिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाने के बाद उठाया गया है, जो कि ध्यान भटकाने की कोशिश है. 

08:54:37
Sikar News: खुशियों में छाया मातम! रक्षाबंधन पर राखी बांधने जा रही बुजुर्ग महिला की सड़क हादसे में मौत

Sikar News: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. नीमकाथाना के हंसामपुर निवासी गीता देवी अपने बेटे रामावतार के साथ बाइक पर सवार होकर अपने पीहर मावंडा अपने भाई को राखी बांधने जा रही थीं. चूहा की ढाणी के पास अचानक महिला बाइक से गिर गई और उनकी मौत हो गई. परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. इस हादसे ने रक्षाबंधन की खुशियों को मातम में बदल दिया.
 

पढ़ें पूरी खबर

08:54:02
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे मेघा, भयंकर बारिश के साथ तेज हवा मचाएगी कहर, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून के आगमन के साथ ही कई जिलों में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. मौसम विभाग ने राज्य के 25 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें टोंक, बूंदी, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और उदयपुर जैसे जिले शामिल हैं. इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज अंधड़ और बिजली गिरने की आशंका है. विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी है, खासकर खुले स्थानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है.
 

पढ़ें वेदर अपडेट

08:53:31
Chomu News: पेट्रोल पंप पर खड़ी स्कूल बस में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप, देखें वीडियो

Jaipur News: जयपुर के चौमूं में एक बड़ा हादसा टल गया जब रींगस रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर खड़ी स्कूल बस में भीषण आग लग गई. गनीमत रही कि समय रहते पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया. बताया जा रहा है कि पास में ही दूसरी स्कूल बस खड़ी थी, जिससे जरा सी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिस अब जांच कर रही है कि बस में आग कैसे लगी - यह एक हादसा था या फिर जानबूझकर आग लगाई गई थी. गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग को सूचित किया और आग पर काबू पाया गया.

 

देखें हादसे का लाइव वीडियो

