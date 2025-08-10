Rajasthan News Live: भयंकर बारिश से तरबतर हुआ राजस्थान, ब्यावर में अनियंत्रित होकर पलटी बस

Rajasthan News Live, 10 August: ब्यावर में एक बड़ा हादसा हुआ जब उदयपुर रोड बाईपास स्थित जीरो पुलिया के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. बस में सवार करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से राजकीय अमृतकोर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. सूचना मिलते ही सिटी थाना अधिकारी विजय सिंह भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल-चाल जाना. बताया जा रहा है कि चारभुजा ट्रेवल की यह बस हरिद्वार से जोधपुर की ओर जा रही थी, तभी जीरो पुलिया पर अनियंत्रित होकर पलट गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.