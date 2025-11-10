Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: अंता उपचुनाव के लिए अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों की होगी रवानगी, 268 बूथों पर पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. बारां के अंता उपचुनाव में अंतिम प्रशिक्षण के बाद आज मतदान दलों की रवानगी होगी. 268 बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी. जयपुर में कांग्रेस आज प्रदर्शन निकाय और पंचायत नहीं कराने को लेकर प्रदर्शन करेगी. प्रदेश में ठंड का असर बढ़ने लगा है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Published: Nov 10, 2025, 06:16 AM IST | Updated: Nov 10, 2025, 06:55 AM IST

Rajasthan News Live, 10 november 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. प्रदेश की एक मात्र अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है. निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, अब सिर्फ डोर टू डोर प्रचार हो रहा है. भाजपा - कांग्रेस के साथ निर्दलीय की मजबूत दावेदारी ने इस सीट के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है. बीजेपी का वॉर रूम शुरू हो गया हैय घुसपैठिए वोटर्स पर पैनी नजर रहेगी. नाम जुड़वाने-हटवाने की मॉनिटरिंग की जाएगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

06:55:39
Rajasthan News Live

बारां -अंता विधानसभा उपचुनाव 2025
कल सुबह 7 बजे से होगा मतदान शुरू. आज मतदान दल प्रशिक्षण के बाद होगे रवाना. 268 मतदान केंद्रो पर होगा मतदान, 228264 मतदाता करेंगे मतदान , मतदाता केंद्रो पर तैनात रहेंगे सुरक्षा बल के जवान. 43-43 मोबाइल पार्टियां और सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे तैनात. 12-12 पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी  और एरिया मजिस्ट्रेट रहेंगे तैनात. 4-4 वरिष्ठ पुलिस पर्यवेक्षक ओर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी  तैनात.

