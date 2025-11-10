Rajasthan News Live: अंता उपचुनाव के लिए अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों की होगी रवानगी, 268 बूथों पर पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना

Rajasthan News Live, 10 november 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. प्रदेश की एक मात्र अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है. निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, अब सिर्फ डोर टू डोर प्रचार हो रहा है. भाजपा - कांग्रेस के साथ निर्दलीय की मजबूत दावेदारी ने इस सीट के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है. बीजेपी का वॉर रूम शुरू हो गया हैय घुसपैठिए वोटर्स पर पैनी नजर रहेगी. नाम जुड़वाने-हटवाने की मॉनिटरिंग की जाएगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

