Rajasthan News Live:  राजस्थान में बिलायती बबूल पर राजनीति, पूरे प्रदेश में करवा चौथ की धूम

Rajasthan News Live, 10 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राजस्थान में बिलायती बबूल पर राजनीति हो रही है. प्रदेश से विलायती बबूल को हटाने के लिए केंद्र से गुहार लगाई जा रही है. अंता विधानसभा सीट उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल कर रहा प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहा है. आज पूरे प्रदेश में करवा चौथ की धूम है. करवा चौथ आज सिद्धि योग, उच्च के चंद्रमा और कृतिका नक्षत्र के संयोग में मनाया जाएगा, चंद्रोदय दर्शन रात 8:31 बजे हो सकेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.