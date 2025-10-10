Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live:  राजस्थान में बिलायती बबूल पर राजनीति, पूरे प्रदेश में करवा चौथ की धूम

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. करवा चौथ आज सिद्धि योग, उच्च के चंद्रमा और कृतिका नक्षत्र के संयोग में मनाया जाएगा. महिलाओं में िस त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. सड़कों पर दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने को लेकर राजस्थान के 8 जिलों में  जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम चलाया जाएगा. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 10, 2025, 05:53 AM IST | Updated: Oct 10, 2025, 05:53 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के IPS अनिल कुमार, जिन्होंने बिकरू कांड के हत्यारों को 4 घंटे में कर दिया था ढेर, 8 साल में किए 104 एनकाउंटर
6 Photos
ips success story

राजस्थान के IPS अनिल कुमार, जिन्होंने बिकरू कांड के हत्यारों को 4 घंटे में कर दिया था ढेर, 8 साल में किए 104 एनकाउंटर

राजस्थान में अभी नहीं थमा है बारिश का दौर, फिर भीगेगा प्रदेश का कोना-कोना, पढ़ें वेदर अपडेट
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में अभी नहीं थमा है बारिश का दौर, फिर भीगेगा प्रदेश का कोना-कोना, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में बारिश का दौर अभी-भी जारी! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश का दौर अभी-भी जारी! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

सिर्फ जयपुर ही नहीं, झुंझुनू में भी है ‘हवा महल’ जानें इसकी खासियत
10 Photos
Rajasthan Places To Visit

सिर्फ जयपुर ही नहीं, झुंझुनू में भी है ‘हवा महल’ जानें इसकी खासियत

Rajasthan News Live:  राजस्थान में बिलायती बबूल पर राजनीति, पूरे प्रदेश में करवा चौथ की धूम
Live Blog

Rajasthan News Live, 10 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राजस्थान में बिलायती बबूल पर राजनीति हो रही है. प्रदेश से विलायती बबूल को हटाने के लिए केंद्र से गुहार लगाई जा रही है. अंता विधानसभा सीट उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल कर रहा प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहा है. आज पूरे प्रदेश में करवा चौथ की धूम है. करवा चौथ आज सिद्धि योग, उच्च के चंद्रमा और कृतिका नक्षत्र के संयोग में मनाया जाएगा, चंद्रोदय दर्शन रात 8:31 बजे हो सकेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news