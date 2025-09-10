Rajasthan News Live, 10 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राजस्थान विधानसभा में आज दो विधेयक पारित करवाए जाएंगे. राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 "राजस्थान राज्य के भीतर भू-जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंध करने, कंट्रोल करने, भू-जल संसाधनों का उचित, व्यापक और उपयोग सुनिश्चित करने, भू-जल निकासी के उपयोग के लिए दरें नियत करने के लिए, राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए विधेयक लाया जा रहा है. भारी वाहनों के बकाया टैक्स को लेकर आज बैठक होनी है. मौसम विभाग ने 2 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

