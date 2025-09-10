Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन आज, प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा कार्यवाही

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. विधानसभा की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है. विधानसभा कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. बाड़मेर और जैसलमेर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 10, 2025, 08:50 AM IST | Updated: Sep 10, 2025, 08:50 AM IST

Rajasthan News Live, 10 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राजस्थान विधानसभा में आज दो विधेयक पारित करवाए जाएंगे. राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 "राजस्थान राज्य के भीतर भू-जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंध करने, कंट्रोल करने, भू-जल संसाधनों का उचित, व्यापक और उपयोग सुनिश्चित करने, भू-जल निकासी के उपयोग के लिए दरें नियत करने के लिए, राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए विधेयक लाया जा रहा है. भारी वाहनों के बकाया टैक्स को लेकर आज बैठक होनी है. मौसम विभाग ने 2 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

07:50:06
Rajasthan News Live

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जाएंगे अहमदाबाद. सुबह 8:35 बजे इंडिगो फ्लाइट से होंगे अहमदाबाद रवाना.
 

07:49:29
Rajasthan News Live

नेपाल के घटनाक्रम पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जताई चिंता. राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा पर सीएम गंभीर. सीएम ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से किया संपर्क. वहां की ताजा परिस्थितियों की सीएम ने ली जानकारी. सोशल मीडिया पर सीएम भजनलाल शर्मा ने लिखा नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है. वहां उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए हमारी सरकार वहा फंसे राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है. नेपाल में रह रहे सभी प्रवासी राजस्थानियों से अपील है कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के सतत संपर्क में बने रहें और भारत सरकार द्वारा जारी की जा रही एडवाइजरी का पालन अवश्य करें. भारत सरकार प्रत्येक देशवासी की सुरक्षा तथा सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने हेतु पूर्णत: प्रतिबद्ध है.
 

07:48:18
Rajasthan News Live

भारी वाहनों के बकाया टैक्स को लेकर आज बैठक. परिवहन सचिव शुचि त्यागी सुबह 10:30 बजे वीसी से लेंगी बैठक. भारी वाहनों के बकाया वार्षिक देय कर के सम्बंध में होगी चर्चा. बैठक में सभी RTO वीसी के जरिए जुड़ेंगे.

