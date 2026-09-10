/Rajasthan News Live: कल होगा 150 वार्डों का महासंग्राम, 723 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर, जानें राजस्थान में आज कहां क्या खास

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. कल ‘लोकतंत्र का महामुकाबला’ होगा और 150 वार्डों के नतीजे तय करने के लिए मतदान होगा. प्रचार का शोर थम चुका है, अब वोटर के हाथ शहर की कमान होगी. कुल 723 प्रत्याशी मैदान में हैं. मतदाता तय करेंगे कि किस वार्ड में किसकी जीत होगी और किसका राजनीतिक दबदबा कायम रहेगा. मतदान से पहले आज ‘बूथों की सेना’ रवाना हो रही है. भवानी निकेतन से EVM लेकर पोलिंग पार्टियां अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए निकल रही हैं. ये टीमें 2256 मतदान केंद्रों पर चुनावी मोर्चा संभालेंगी. धौलपुर जिले में नाम वापसी के बाद तीन वार्डों में चुनाव का फैसला पहले ही हो गया है. बाड़ी वार्ड 23 से भाजपा के मुकेश सिंघल, बसेड़ी वार्ड 3 से निर्दलीय रामनिवास और सरमथुरा वार्ड 7 से कांग्रेस के भरतलाल मीणा के सामने कोई प्रत्याशी नहीं बचा. अब 14 सितंबर को होने वाली मतगणना पर सभी की नजरें टिकी हैं. 20 वार्डों में 82 प्रत्याशियों का फैसला EVM में कैद होगा. कांग्रेस और भाजपा अपने-अपने प्रत्याशियों की स्थिति और संभावनाओं का आकलन करने में जुटी हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

