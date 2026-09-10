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Rajasthan News Live: कल होगा 150 वार्डों का महासंग्राम, 723 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर, जानें राजस्थान में आज कहां क्या खास

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में 150 वार्डों के निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होगा. 723 प्रत्याशी मैदान में हैं और 2256 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां मोर्चा संभालेंगी. धौलपुर के 3 वार्डों में निर्विरोध फैसला हो चुका है, जबकि 14 सितंबर को मतगणना होगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 10, 2026, 10:05 AM IST | Updated:Sep 10, 2026, 10:05 AM IST
Rajasthan News Live: कल होगा 150 वार्डों का महासंग्राम, 723 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर, जानें राजस्थान में आज कहां क्या खास
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. कल ‘लोकतंत्र का महामुकाबला’ होगा और 150 वार्डों के नतीजे तय करने के लिए मतदान होगा. प्रचार का शोर थम चुका है, अब वोटर के हाथ शहर की कमान होगी. कुल 723 प्रत्याशी मैदान में हैं. मतदाता तय करेंगे कि किस वार्ड में किसकी जीत होगी और किसका राजनीतिक दबदबा कायम रहेगा. मतदान से पहले आज ‘बूथों की सेना’ रवाना हो रही है. भवानी निकेतन से EVM लेकर पोलिंग पार्टियां अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए निकल रही हैं. ये टीमें 2256 मतदान केंद्रों पर चुनावी मोर्चा संभालेंगी. धौलपुर जिले में नाम वापसी के बाद तीन वार्डों में चुनाव का फैसला पहले ही हो गया है. बाड़ी वार्ड 23 से भाजपा के मुकेश सिंघल, बसेड़ी वार्ड 3 से निर्दलीय रामनिवास और सरमथुरा वार्ड 7 से कांग्रेस के भरतलाल मीणा के सामने कोई प्रत्याशी नहीं बचा. अब 14 सितंबर को होने वाली मतगणना पर सभी की नजरें टिकी हैं. 20 वार्डों में 82 प्रत्याशियों का फैसला EVM में कैद होगा. कांग्रेस और भाजपा अपने-अपने प्रत्याशियों की स्थिति और संभावनाओं का आकलन करने में जुटी हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

(IST)

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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