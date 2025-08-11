Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: झुंझुनूं दौरे पर रहेंगे CM भजनलाल शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, एक बार फिर लंपी स्किन डिजीज का संकट

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिवराज सिंह चौहान आज झुंझुनूं दौरे पर रहेंगे. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का डीबीटी कार्यक्रम होगा. मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज भरतपुर में विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे. रेलवे में अब रिटर्न जर्नी टिकट बुक करने पर 20 फ़ीसदी रियायत मिलेगी. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog. 
 

Published: Aug 11, 2025, 07:59 IST | Updated: Aug 11, 2025, 08:07 IST

Live Blog

Rajasthan News Live, 11 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिवराज सिंह चौहान आज झुंझुनूं दौरे पर रहेंगे, तो वहीं, दूसरी ओर प्रदेश में पहला सेक्स सोर्टेड सीमन बैंक आज जयपुर जिले के बस्सी में शुरू होगा. इसकी मदद से बेहतर नस्ल के मादा बछड़े मिलने की संभावना बढ़ेगी. स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जयपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई. खोले के हनुमान जी रोपवे प्रकरण में अफसरों को चार्जशीट मिलेगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

08:07:48
ऐसी जगह रोता मिला करीब डेढ़ महीने का नवजात, कांपा लोगों का कलेजा, बोले- मां ऐसे को न छोड़ती बच्चा

Churu News: जिले के मातृ एवं शिशु अस्पताल परिसर स्थित पालना गृह में अज्ञात ने एक मासूम नवजात को छोड़ दिया. चार किलो वजन का यह नवजात करीब डेढ़ महीने का बताया जा रहा है. रात करीब डेढ़ बजे पालना गृह के सेंसर अलार्म की आवाज पर लेबर रूम का स्टाफ मौके पर पहुंचा, जहां पालना गृह में मासूम नवजात रोता हुआ मिला.
 

08:05:34
Rajasthan News Live

प्रदेश में पहला सेक्स सोर्टेड सीमन बैंक आज जयपुर जिले के बस्सी में शुरू होगा. इसकी मदद से बेहतर नस्ल के मादा बछड़े मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे दूध उत्पादन और आय में वृद्धि होगी. साथ ही नर पशुओं की संख्या नियंत्रित की जा सकेगी. यह सुविधा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) और राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) के सहयोग से शुरू की जा रही है.

08:03:59
Rajasthan News Live

रेलवे में अब रिटर्न जर्नी टिकट बुक करने पर 20 फ़ीसदी मिलेगी रियायत, राउंड ट्रिप को लेकर रेलवे प्रशासन ने की नई व्यवस्था.
 

08:03:24
Rajasthan News Live

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज भरतपुर में, सुबह 9:00 बजे नगर निगम, भरतपुर में विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे,साथ ही “हर घर तिरंगा” एवं “हर घर स्वच्छता” अभियान के अंतर्गत तैयार पोस्टर का विमोचन भी करेंगे,रात्रि विश्राम भरतपुर में करेंगे,इस अवसर पर नगर निगम भरतपुर के जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे.
 

08:03:12
Rajasthan News Live

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिवराज सिंह चौहान आज झुंझुनूं दौरे पर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का होगा डीबीटी कार्यक्रम, 27 लाख किसानों को लगभग 1200 करोड़ का होगा भुगतान, लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक का वितरण किया जाएगा.
 

