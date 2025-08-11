Rajasthan News Live: झुंझुनूं दौरे पर रहेंगे CM भजनलाल शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, एक बार फिर लंपी स्किन डिजीज का संकट

Rajasthan News Live, 11 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिवराज सिंह चौहान आज झुंझुनूं दौरे पर रहेंगे, तो वहीं, दूसरी ओर प्रदेश में पहला सेक्स सोर्टेड सीमन बैंक आज जयपुर जिले के बस्सी में शुरू होगा. इसकी मदद से बेहतर नस्ल के मादा बछड़े मिलने की संभावना बढ़ेगी. स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जयपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई. खोले के हनुमान जी रोपवे प्रकरण में अफसरों को चार्जशीट मिलेगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

