Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा जाएंगे झुंझुनूं के मंड्रेला, बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की ऑन लाइन बैठक आज

Rajasthan News Live, 8 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. CM भजनलाल शर्मा आज झुंझुनूं के मंड्रेला में अभियान जल संचय-जन भागीदारी जन आंदोलन में भागीदारी करेंगे. आज राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह कोर कमेटी की बैठक लेंगे. बैठक वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुबह 10.30 बजे होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनियां बैठक में ऑनलाइन शामिल होंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.