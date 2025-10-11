Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा जाएंगे झुंझुनूं के मंड्रेला, बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की ऑन लाइन बैठक आज

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज झुंझुनूं के मंड्रेला जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए आज ऑनलाइन दो योजनाओं की शुरुआत करेंगे. बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की ऑन लाइन बैठक होगी. राजस्थान में विलायती बबूल को हटाने के लिए केंद्र से गुहार लगाई गई है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 11, 2025, 06:26 AM IST | Updated: Oct 11, 2025, 06:26 AM IST

Rajasthan News Live, 8 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. CM भजनलाल शर्मा आज झुंझुनूं के मंड्रेला में अभियान जल संचय-जन भागीदारी जन आंदोलन में भागीदारी करेंगे. आज राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह कोर कमेटी की बैठक लेंगे. बैठक वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुबह 10.30 बजे होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनियां बैठक में ऑनलाइन शामिल होंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

