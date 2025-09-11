Rajasthan News Live: उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन के पास अवैध कॉलोनी निर्माण, यूआईटी नोटिस बेअसर

Rajasthan News Live 11 September: राजस्थान के बाड़मेर जिले में उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन से मात्र 900 मीटर की दूरी पर अवैध कॉलोनी निर्माण का मामला सुर्खियों में है. स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत के बाद अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (यूआईटी) की टीम ने बुधवार को मौके का निरीक्षण किया, लेकिन यूआईटी के नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा. तकनीकी और प्रवर्तन अधिकारियों की संयुक्त टीम ने पाया कि यह जमीन कृषि श्रेणी की है, और इस पर कॉलोनी विकसित करने पर रोक है. इसके बावजूद, नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण दोबारा शुरू हो गया.