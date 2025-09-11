Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन के पास अवैध कॉलोनी निर्माण, यूआईटी नोटिस बेअसर

Rajasthan News Live: बाड़मेर: उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन के पास अवैध कॉलोनी निर्माण पर हंगामा! यूआईटी के नोटिस बेअसर, ग्रामीणों की शिकायत पर टीम ने लिया जायजा. तहसीलदार को कार्रवाई के निर्देश, निर्माण पर रोक.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 11, 2025, 07:42 AM IST | Updated: Sep 11, 2025, 09:18 AM IST

Live Blog

Rajasthan News Live 11 September: राजस्थान के बाड़मेर जिले में उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन से मात्र 900 मीटर की दूरी पर अवैध कॉलोनी निर्माण का मामला सुर्खियों में है. स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत के बाद अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (यूआईटी) की टीम ने बुधवार को मौके का निरीक्षण किया, लेकिन यूआईटी के नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा. तकनीकी और प्रवर्तन अधिकारियों की संयुक्त टीम ने पाया कि यह जमीन कृषि श्रेणी की है, और इस पर कॉलोनी विकसित करने पर रोक है. इसके बावजूद, नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण दोबारा शुरू हो गया.

09:18:44
Dholpur News: कबीर खान के प्यार में पागल स्नेहा ने लांघी सरहद, बांग्लादेश से भारत आकार किया निकाह...
09:15:15
Jaipur Gold Silver Prices: जयपुर में आज सोना ₹300 महंगा, जानें चांदी के लेटेस्ट रेट

Jaipur Gold Silver Prices: जयपुर में आज सोना 300 रुपये महंगा होकर ₹1,12,300 प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी के भाव में ₹500 की गिरावट आई है, जो अब ₹1,27,500 प्रति किलो है.

पढें पूरी अपडेट

07:45:37
राजस्थान में आज फिर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, अभी नहीं थमा है मानसून कह कहर

Rajasthan weather Update: राजस्थान में मानसून का कहर अभी थमा नहीं है, और आज एक बार फिर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. राज्य के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने तीव्र बारिश की चेतावनी दी है.
 

पढ़ें वेदर अपडेट

07:45:08
हनुमान बेनीवाल के घर की बत्ती गुल पर हाईकोर्ट का आदेश, 72 घंटों में जमा कराएं 6 लाख रुपये...

Hanuman Beniwal: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और जोधपुर सांसद हनुमान बेनीवाल के नागौर स्थित आवास का बिजली कनेक्शन काटने का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां बुधवार को जस्टिस सुनील बेनीवाल की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने प्रेमसुख बेनीवाल, जिनके नाम पर आवास है, को 72 घंटे में 6 लाख रुपये जमा करवाने और कनेक्शन बहाल करने के निर्देश दिए. 
 

पढ़ें पूरी खबर

07:44:43
गाड़ी में बैठे किन्नर का फिल्मी अंदाज में मर्डर, फ्रंट सीट मधु को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

Kotputli News: राजस्थान के बहरोड़ जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बाइक सवार ने फिल्मी अंदाज में गाड़ी में बैठे किन्नर को गोली मारकर दिनदहाड़े मौत के घाट उतार दिया और वारदात को अंजाम देकर बड़ी ही आसानी से मौके से फरार हो गया. घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. वहीं किन्नर की मौत की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.  हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किन्नर का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई. 
 

पढ़ें पूरी खबर

