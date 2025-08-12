Rajasthan News Live: राजस्थान में तीसरी बार करवाई जाएगी कृत्रिम बारिश, वर्ल्ड एलिफेंट डे आज, हाथी गांव में होगी स्पेशल पार्टी

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. खाजूवाला क्षेत्र में मादक पदार्थ हेरोइन मिली है. किसान के खेत से 1 KG. 665 ग्राम (1.665) हेरोइन बरामद हुई है. जांच एजेंसियां छानबीन में जुटी हैं. राजस्थान में तीसरी बार कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 12 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. पुलिस बीएसएफ के द्वारा संयुक्त रूप से बॉर्डर क्षेत्र में सर्च अभियान लगातार जारी है. खाजूवाला थानाधिकारी सुरेन्द्र प्रजापत पुलिस टीम और BSF मौके पर मौजूद है. खाजूवाला थाना क्षेत्र के 21BD के पास खेत में हेरोइन मिली. आज हाथी गांव में एलिफेंट शाही अंदाज में दिखेंगे. वर्ल्ड एलिफेंट डे पर हाथी गांव में स्पेशल पार्टी होगी. गजराज 60 किलो से अधिक पारंपरिक आभूषण पहनेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
राजस्थान में तीसरी बार करवाई जाएगी कृत्रिम बारिश, कल रामगढ़ बांध में करवाई जा सकती कृत्रिम बारिश, कृत्रिम बारिश के बाद रामगढ़ बांध में आ सकता पानी, 2005 से ही बिन पानी सूना-सूना जयपुर का रामगढ़ बांध, पहले भी चितौडगढ के बांध में हो चुकी कृत्रिम बारिश, इससे पहले घोसुंडा बांध में दो बार हो चुकी कृत्रिम बारिश, ड्रोन के जरिए कल दोपहर 2 बजे करवाई जाएगी बारिश, आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा करेंगे शुरुआत, ड्रोन से देश में पहली बार होगी रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश.
13 अगस्त को कांग्रेस का पैदल मार्च. सुबह 10 बजे PCC से MI रोड तक पैदल मार्च. वोटर लिस्ट गड़बड़ियों के आरोप के विरोध में पैदल मार्च. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पैदल मार्च. पूर्व सीएम गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली. सांसद, विधायक, पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद.
CID CB की जयपुर और टोंक जिले में बड़ी कार्रवाई. स्पेशल आपरेशन सेल अमृतसर और पंजाब पुलिस की टीम के साथ दी दबिश. नवा शहर जालंधर पंजाब में हुए ग्रेनेड धमाके के आरोपियों को किया गिरफ्तार. आरोपी 15 अगस्त के आसपास दिल्ली और ग्वालियर में धमाके कर करने वाले थे संगीन वारदात. शिवम उर्फ बिट्टू, जितेंद्र चौधरी, संजय, सोनू उर्फ काली और सोनू पासवान को किया गिरफ्तार. वहीं एक नाबालिग को किया गया निरुद्ध. आरोपियों ने 7 जुलाई को पंजाब नवा शहर में किया था ग्रेनेड ब्लास्ट. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी आ गए थे राजस्थान. गिरफ्त में आए आरोपी हैं लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए. आरोपियों का हैंडलर जीशान अख्तर रहता है कनाडा में . जिसने मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या की ली थी जिम्मेदारी. जीशान अख्तर, पाकिस्तान गैंगस्टर शहजाद भट्टी, मनु अगवान और गोपी जुड़े हुए हैं आपस में. जीशान अख्तर ने ही आरोपियों को ऑनलाइन एप पर निर्देश देकर. पंजाब के नवा गांव में करवाया था ब्लास्ट. आरोपियों को दबोच किया गया पंजाब पुलिस के हवाले. ADG क्राइम दिनेश एमएन ने दी जानकारी.
सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई. बहन से राखी बंधवाने जोधपुर से जयपुर आए युवक का. अपहरण कर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश. पुलिस ने तीन आरोपियों को किया बापर्दा गिरफ्तार. पीड़ित जयपुर आने के बाद ऑनलाइन बाइक बुक कर जब जा रहा था अपनी बहन के घर. तब बदमाशों ने किया उसका अपहरण. 3 हजार रुपए नगद लूटने और 16 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराने के बाद. 3 घंटे तक पीड़ित को घुमा राह चलती गाड़ी में बैठा भेजा बहन के घर. धाबास पुलिया के पास बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम. रक्षाबंधन त्यौहार का खर्चा और बहनों को गिफ्ट देने के लिए बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम.
निकायों में 31 मई तक हुए रिक्त पदों पर उपचुनाव. राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव का शिड्यूल किया जारी. गुलाबपुरा नपा के वार्ड-28 के रिक्त पद के लिए उपचुनाव. निगम हैरिटेज के वार्ड-63 में भी होगा उपचुनाव. नपा मालपुरा के वार्ड 31 और 34 में रिक्त पद के लिए उपचुनाव. 19 से 23 अगस्त तक हो सकेंगे नामांकन पत्र दाखिल. 25 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच. 27 अगस्त: नाम वापसी की अंतिम तिथि. 3 सितम्बर को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान. 4 सितंबर को सुबह 9 बजे से होगी मतगणना.
Bikaner News: खाजूवाला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. बॉर्डर क्षेत्र में पाक की नापाक हरकतें जारी हैं. एक बार फिर खाजूवाला क्षेत्र में मादक पदार्थ हेरोइन मिली. किसान के खेत से 1 KG. 665 ग्राम (1.665) हेरोइन बरामद हुई. खेत में पानी लगाते समय किसान को खेत में पड़ी हुई हेरोइन दिखाई दी.
Jaipur News: "रेज़ांग ला के 114 शहीद अहीर सैनिकों के सम्मान में, ‘120 बहादुर’ में ऐतिहासिक सच्चाई की मांग" पर बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक फरहान अख्तर की आगामी फ़िल्म "120 बहादुर" को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. राजस्थान अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रतिनिधियों ने फ़िल्म के निर्माता-निर्देशक को लीगल नोटिस भेजा है. उनका आरोप है कि फ़िल्म में 1862 के युद्ध से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और अहीर यादव सैनिकों की बहादुरी और योगदान को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से मानसून की गतिविधियों में कुछ कमी महसूस की गई. मानसून की सक्रियता कम होने की वजह से कई जिलों में बारिश की गतिविधियां भी कम देखी गईं लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले तीन-चार दिनों में मौसम का मिजाज एकदम से बदल सकता है और कई हिस्सों में ताबड़तोड़ बारिश शुरू हो सकती है.
15 दिवसीय कजली तीज मेले का आज से होगा शुभारंभ. राजसी ठाठ-बाट से निकलेगी तीज माता की सवारी आज शाम 5.00 बजे निकलेगी तीज माता की शोभायात्रा. बालचंद पाड़ा राम प्रकाश टॉकीज से शुरू होगी शोभायात्रा. शोभा यात्रा में विभिन्न में प्रकार की 25 झांकियां होगी शामिल. शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई कुम्भा स्टेडियम मेला स्थल पहुंचेगी तीज माता की सवारी. जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले में आज सार्वजनिक अवकाश नगर परिषद की सभापति सरोज अग्रवाल मेला समिति की देखरेख में तैयारियां जोरों पर.
आज हाथी गांव में एलिफेंट दिखेंगे शाही अंदाज में, वर्ल्ड एलिफेंट डे आज, हाथी गांव में होगी स्पेशल पार्टी, 60 किलो से अधिक पारंपरिक आभूषण पहनेंगे गजराज, 74 हथिनी, 1 हाथी चांदी के गहनों से सजे हुए दिखेंगे, हथिनी जोनाली का केक काटा जाएगा, फूड पार्टी होगी, मंत्री अविनाश गहलोत का गजराज माला पहनाकर स्वागत करेंगे, दोपहर 3 बजे हाथी गांव में मनाया जाएगा एलिफेंट डे, बेस्ट हाथी, महावतों और मालिक का किया जाएगा सम्मान.
