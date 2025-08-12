Rajasthan News Live: राजस्थान में तीसरी बार करवाई जाएगी कृत्रिम बारिश, वर्ल्ड एलिफेंट डे आज, हाथी गांव में होगी स्पेशल पार्टी

Rajasthan News Live, 12 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. पुलिस बीएसएफ के द्वारा संयुक्त रूप से बॉर्डर क्षेत्र में सर्च अभियान लगातार जारी है. खाजूवाला थानाधिकारी सुरेन्द्र प्रजापत पुलिस टीम और BSF मौके पर मौजूद है. खाजूवाला थाना क्षेत्र के 21BD के पास खेत में हेरोइन मिली. आज हाथी गांव में एलिफेंट शाही अंदाज में दिखेंगे. वर्ल्ड एलिफेंट डे पर हाथी गांव में स्पेशल पार्टी होगी. गजराज 60 किलो से अधिक पारंपरिक आभूषण पहनेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

