Rajasthan News Live: विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी पर फूटा आक्रोश, रिहाई की मांग पर NSUI आज निकालेगी विरोध रैली

Rajasthan News Live, 12 October: जयपुर में NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी के बाद सियासी तनाव बढ़ गया है. राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के एक कार्यक्रम का विरोध करने के बाद पुलिस ने जाखड़ सहित कई NSUI नेताओं को हिरासत में लिया था. इस गिरफ्तारी के विरोध में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने आज जयपुर में जनआक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया है. यह रैली 200 फीट बाईपास से शुरू होकर शहीद स्मारक तक जाएगी, जिसमें NSUI के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे. संगठन ने जाखड़ और अन्य नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग की है.