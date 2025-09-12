Rajasthan News Live: उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा, राजस्थान में थमी बारिश की रफ़्तार

Rajasthan News Live 12 September: जयपुर से आज एक महत्वपूर्ण आयोजन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली रवाना हो रहे हैं. वे उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सुबह 8:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे और 9:00 बजे दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे. यह शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित होगा. मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी दिल्ली जाएंगे. यह आयोजन आज 12 सितंबर, 2025 को होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति इस समारोह की गरिमा को और बढ़ाएगी.