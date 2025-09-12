Rajasthan News Live: उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा, राजस्थान में थमी बारिश की रफ़्तार

Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा, राजस्थान में थमी बारिश की रफ़्तार

Rajasthan News Live 12 September: उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा. आज सुबह 8:15 बजे दिल्ली रवाना, 9:00 बजे पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन. गणतंत्र मंडप में होगा आयोजन. राधा मोहन दास अग्रवाल व मदन राठौड़ भी साथ.

Published: Sep 12, 2025, 08:10 AM IST | Updated: Sep 12, 2025, 08:20 AM IST

Rajasthan News Live: उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा, राजस्थान में थमी बारिश की रफ़्तार
Rajasthan News Live 12 September: जयपुर से आज एक महत्वपूर्ण आयोजन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली रवाना हो रहे हैं. वे उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सुबह 8:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे और 9:00 बजे दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे. यह शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित होगा. मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी दिल्ली जाएंगे. यह आयोजन आज 12 सितंबर, 2025 को होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति इस समारोह की गरिमा को और बढ़ाएगी.

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा में निजता हनन का मामला, कांग्रेस ने राज्यपाल से मांगी जांच

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में निजता के हनन का मामला आज राजभवन तक पहुंच गया. कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर विधानसभा में लगाए गए नए कैमरों के मामले की जांच की मांग की. विधानसभा का सत्र भले ही समाप्त हो चुका हो, लेकिन सियासी पारे की गर्मी चरम पर है. विपक्ष ने राजभवन के दरवाजे पर दस्तक देकर विधानसभा में लगाए गए अतिरिक्त कैमरों से विपक्षी विधायकों की जासूसी करने के गंभीर आरोप लगाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.
 

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर U-Turn लेने वाला है मौसम, इस तारीख से शुरू होगी ताबड़तोड़ बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इस बार मानसून ने बारिश का दोगुना कोटा पूरा कर लिया है, फिर भी कई क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. विशेष रूप से बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों में अभी भी बारिश का जोर बना हुआ है. 


