Rajasthan News Live: दौसा सड़क हादसे में 10 की मौत, कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का मार्च आज

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. दौसा जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई. कथित वोट चोरी के खिलाफ पीसीसी से शहीद स्मारक तक कांग्रेस नेता पैदल मार्च करेंगे. जयपुर हज-2026 का कुर्रा आज सुबह 11:30 बजे खोला जाएगा. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Trending Photos
Rajasthan News Live, 13 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. बुधवार की सुबह राजस्थानवासियों के लिए दुख की खबर लेकर आई. दौसा जिले में हुए सड़क हादसे में 10 जानें चली गईं. वहीं 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए. कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का मार्च आज होगा. पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा मार्च का नेतृत्व करेंगे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेता मौजूद रहेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम में उठा-पटक का दौर जारी है. वहीं, कुछ जगहों पर आज से मानसून एक्टिव होने की स्थिति में नजर आ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिसके चलते जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है.
Dausa News: राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां के दौसा में एक दर्दनाक भीषण हादसा पेश आया है. दौसा में हुए सड़क हादसे में एक कंटेनर पिकअप की जबरदस्त टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए मृतकों में 7 बच्चे हैं और तीन महिलाएं शामिल हैं.
कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का मार्च आज. पीसीसी से शहीद स्मारक तक कांग्रेस नेता करेंगे पैदल मार्च. पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा करेंगे मार्च का नेतृत्व. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली,पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेता रहेंगे मौजूद. 10 बजे पीसीसी से शुरू होगा मार्च.