Zee Rajasthan
mobile app

Rajasthan News Live: दौसा सड़क हादसे में 10 की मौत, कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का मार्च आज

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. दौसा जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई. कथित वोट चोरी के खिलाफ पीसीसी से शहीद स्मारक तक कांग्रेस नेता पैदल मार्च करेंगे. जयपुर हज-2026 का कुर्रा आज सुबह 11:30 बजे खोला जाएगा. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 13, 2025, 07:22 IST | Updated: Aug 13, 2025, 07:26 IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज कहां होगी बारिश, कहां मौसम साफ, जानें अपने जिले का हाल
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज कहां होगी बारिश, कहां मौसम साफ, जानें अपने जिले का हाल

इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को पहनाए राजस्थानी गोटा-डोरिया पोशाक, आएगा चांद सा निखार!
7 Photos
Rajasthan news

इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को पहनाए राजस्थानी गोटा-डोरिया पोशाक, आएगा चांद सा निखार!

राजस्थान में नहीं हो सकी नकली बारिश, ड्रोन भी धम्म से गिरा
7 Photos
Rajasthan news

राजस्थान में नहीं हो सकी नकली बारिश, ड्रोन भी धम्म से गिरा

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो कृष्ण मंदिर, जहां जन्मोत्सव और नंदोत्सव मनाया जाता है एक ही दिन?
7 Photos
rajasthan temple

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो कृष्ण मंदिर, जहां जन्मोत्सव और नंदोत्सव मनाया जाता है एक ही दिन?

Rajasthan News Live: दौसा सड़क हादसे में 10 की मौत, कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का मार्च आज
Live Blog

Rajasthan News Live, 13 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. बुधवार की सुबह राजस्थानवासियों के लिए दुख की खबर लेकर आई. दौसा जिले में हुए सड़क हादसे में 10 जानें चली गईं. वहीं 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए. कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का मार्च आज होगा. पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा मार्च का नेतृत्व करेंगे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेता मौजूद रहेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

07:26:20
Rajasthan News Live

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम में उठा-पटक का दौर जारी है. वहीं, कुछ जगहों पर आज से मानसून एक्टिव होने की स्थिति में नजर आ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिसके चलते जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है.
 

पढ़ें पूरी खबर

07:25:24
Rajasthan News Live

Dausa News: राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां के दौसा में एक दर्दनाक भीषण हादसा पेश आया है. दौसा में हुए सड़क हादसे में एक कंटेनर पिकअप की जबरदस्त टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए मृतकों में 7 बच्चे हैं और तीन महिलाएं शामिल हैं.
 

पढ़ें पूरी खबर

07:24:14
Rajasthan News Live

कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का मार्च आज. पीसीसी से शहीद स्मारक तक कांग्रेस नेता करेंगे पैदल मार्च. पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा करेंगे मार्च का नेतृत्व. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली,पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेता रहेंगे मौजूद. 10 बजे पीसीसी से शुरू होगा मार्च.

Tags

Trending news