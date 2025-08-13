Rajasthan News Live: दौसा सड़क हादसे में 10 की मौत, कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का मार्च आज

Rajasthan News Live, 13 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. बुधवार की सुबह राजस्थानवासियों के लिए दुख की खबर लेकर आई. दौसा जिले में हुए सड़क हादसे में 10 जानें चली गईं. वहीं 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए. कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का मार्च आज होगा. पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा मार्च का नेतृत्व करेंगे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेता मौजूद रहेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

