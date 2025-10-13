Rajasthan News Live: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज जयपुर में, नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन

Rajasthan News Live: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज जयपुर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वे नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे.
Trending Photos
Rajasthan News Live, 13 October: आज जयपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन के साथ ही, 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 9300 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस दौरान यूनिफॉर्म और दूध सब्सिडी के लिए भी राशि वितरित की जाएगी, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी.
बाड़मेर में दीपावली से पहले लाइट कटौती का सिलसिला जारी है. सोमवार को शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी, जहां सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक 4 घंटे का शटडाउन रहेगा. इस दौरान उपचौकी अरिहंत नगर से निकलने वाला 11 केवी फीडर बंद रहेगा, जिसके कारण रोहिड़ा पाड़ा और जुना किराड़ू मार्ग फीडर पर बिजली सप्लाई बाधित होगी. यह कटौती दीपावली पर्व से पहले बिजली लाइनों के रखरखाव कार्यों के लिए की जा रही है, जिसे समय रहते पूरा करने के लिए विभाग ने तेजी दिखाई है. रखरखाव के इस अभियान के तहत बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है. बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से इस दौरान सहयोग की अपील की है ताकि कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सके.
रामदेवरा, जैसलमेर: रामदेवरा के राठौड़ा गांव के गोपालसिंह भाटी ने विदेशी धरती पर भारत का परचम लहराया. जापान के कोरियामा शहर में आयोजित 10 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैराथन रेस में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता. इससे पहले, उन्होंने दुबई मैराथन में भी रजत पदक हासिल किया था. 10 अक्टूबर को कोरियामा मैराथन कार्यकारी समिति के अध्यक्ष सिंबाउंड और कोरियामा टाउन के मेयर मनाबो सासाकी ने उन्हें प्रमाण पत्र और स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया. विदेश में यह उपलब्धि हासिल करने पर राठौड़ा गांव में ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है.
Rajasthan Weather Update, 13 October: राजस्थान में उत्तरी हवाओं के कारण ठंड बढ़ने वाली है, जिससे पूरे प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी. हर कोने में ठिठुरन का असर होगा. अपने शहर के मौसम का हाल जानने के लिए स्थानीय अपडेट देखें.
राजस्थान के जयपुर जिले के बगरू क्षेत्र में एनएच-48 पर छीतरोली स्टैंड के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। किशनगढ़ से जयपुर जा रही 108 एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें एक महिला सहित दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर यातायात नियंत्रित करने का प्रयास किया। यह घटना सड़क सुरक्षा में बढ़ती लापरवाही को दर्शाती है।