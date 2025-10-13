Rajasthan News Live: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज जयपुर में, नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन

Rajasthan News Live, 13 October: आज जयपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन के साथ ही, 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 9300 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस दौरान यूनिफॉर्म और दूध सब्सिडी के लिए भी राशि वितरित की जाएगी, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी.