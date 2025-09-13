Rajasthan News Live: दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, कांग्रेस में आज दिनभर चलेगा बैठकों का दौर

Rajasthan News Live, 13 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. केंद्रीय मंत्रियों से मुलाक़ात करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहेंगे. संगठन की मजबूती के लिए प्रदेश भर के नेता कांग्रेस की बैठकों में आज पहुंचेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

