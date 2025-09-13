Rajasthan News Live: दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, कांग्रेस में आज दिनभर चलेगा बैठकों का दौर

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहेंगे, वहीं, कांग्रेस में आज दिनभर बैठकों का दौर चलेगा. भाजपा की जिला कार्यशाला आज होनी है. चपरासी भर्ती के लिए हुजूम उमड़ेगा. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 13 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. केंद्रीय मंत्रियों से मुलाक़ात करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहेंगे. संगठन की मजबूती के लिए प्रदेश भर के नेता कांग्रेस की बैठकों में आज पहुंचेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
बूंदी में नेशनल हाईवे की टनल के अंदर दीवारों से लगातार हो रहा पानी का रिसाव. 1100 मीटर लंबी टनल में गिर रहे वाहन चालक. NHAI के जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी.120 करोड़ रुपए की लागत से बनी टनल में सुरक्षा पर उठ रहे सवाल.
हनुमानगढ़ के संगरिया में दिनदहाड़े व्यापारी की हत्या. दुकान में घुसकर मारी गोली. शूट आउट का CCTV फुटेज आया सामने.लॉरेंस गैंग से जुड़े आरजू बिश्नोई ने ली जिम्मेदारी.
आज मिजोरम, मणिपुर और असम के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. मिजोरम में राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी...मणिपुर को भी देंगे करोड़ों की सौगात.
जयपुर: SMS अस्पताल गेट नंबर 3 पर मेडिकल कॉलेज टीचर्स का आंदोलन जारी. लेटरल एंट्री के विरोध में आज धरने का 5वां दिन. आंदोलन को ऊर्जा देने के लिए किया गया हनुमान चालीसा पाठ. सरकार की ओर से अब तक नहीं हुई कोई वार्ता की पहल. RMC टीचर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन लगातार तेज़.
Jaisalmer News: दुनिया का 108 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का पहली बार भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया. श्री उत्तरा मिष्ठ के 41वें पीठाधिपति श्री सत्य प्रमोद तीर्थ स्वामी की 108 में जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 108 रुपये मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी किया गया है.
कांग्रेस में आज दिनभर चलेगा बैठकों का दौर, संगठन की मजबूती के लिए प्रदेश भर के नेता पहुंचेंगे बैठक में.
महात्मा गाधी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी सम्मान देगी बीजेपी, सेवा पखवाड़ा के तहत शास्त्री की जयंती भी मनएगी बीजेपी.
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रहेंगे दिल्ली दौरे पर, केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाक़ात.