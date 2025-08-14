Rajasthan News Live: जोधपुर और खाजूवाला दौरे पर रहेंगे CM, मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में सालाना निरीक्षण आज

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खाजूवाला और जोधपुर में ताबड़तोड़ दौरे करेंगे. बीजेपी देश के बंटवारे के दर्द को बताएगी. आज विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी. मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में आज सालाना निरीक्षण होगा. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 14 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैराथन दौरे करेंगे. आज सीएम का खाजूवाला और जोधपुर दौरा प्रस्तावित है. डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा आज फागी जाएंगे. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज डीडवाना के दौरे पर जाएंगी. सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपरलीक से जुड़े मामले में आगे की सुनवाई होगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
धौलपुर- साईबर थाना पुलिस थाना प्रभारी मुनेश मीणा के नेतृत्व में की बड़ी कार्यवाही, साईबर ठगी गिरोह का सक्रिय सदस्य विष्णु गुर्जर किया गिरफ्तार, भोले-भाले ग्रामीणों के बैंक खाते खुलवाकर ठगी में करता था उपयोग, सरकारी योजनाओं और पैसों का लालच देकर करता था शिकार, गिरोह के अन्य आरोपी चिन्हित, तलाश जारी.
करौली, यातायात पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों पर कार्रवाई को , इस दौरान अवैध रूप से सड़कों पर खड़े दुपहिया वाहनों को भी जब्त किया, करौली यातायात प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देशन मे यातायात पुलिस ने अस्पताल के सामने, सब्जी मंडी, गुलाब बाग चौराहा, स्टेडियम के सामने सहित अन्य मार्गों पर कार्रवाई की, यातायात पुलिस ने तिरंगा यात्रा, स्वतंत्रता दिवस, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार के मद्देनजर कार्रवाई की और लोगों को सड़क को बाधित करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी.
जयपुर: RCA से जुड़ी खबर. प्रदेश के क्रिकेटर्स के लिए नई पहल. इन क्रिकेटर्स के बनेंगे पहचान पत्र.
पहचान पत्र पर होगा QR कोड. QR स्कैन करने पर पता चलेगा क्रिकेटर का इतिहास. परफॉर्मेस, इंजरी, एजुकेशन, बोन टेस्ट की भी मिलेगी जानकारी. गोल्डन, सिल्वर और ब्रांज कलर से होगी क्रिकेटर की पहचान. वहीं गर्ल्स क्रिकेटर लिए पिंक कलर का होगा पहचान पत्र.
जोधपुर: देश का पहला 550 ड्रोन वाला शो आज जोधपुर में. मेहरानगढ़ किले के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर की दिखेगी कहानी. राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर आज होगा ड्रोन शो. भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य गाथा को दिखाएगा ड्रोन शो. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ड्रोन शो कार्यक्रम में करेंगे शिरकत.
Rajsamand News: राजसमंद जिले की राजनीति में जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिल रही है. बता दें कि बीजेपी से वर्तमान विधायक और कांग्रेस से पूर्व विधायक के बीच जुबानी जंग की जिले में जबरदस्त चर्चा हो रही है. भीम विधानसभा सीट से बीजेपी से विधायक हरिसिंह रावत ने कांग्रेस के पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा.
Alwar News: राजस्थान में अलवर जिले के खेड़ली उप जिला अस्पताल एवं कठूमर रेफरल अस्पताल का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हेड क्वार्टर जयपुर से सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सतीश शर्मा ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने अस्पताल की व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया.
Jaipur News: राजस्थान के हर जिले के हर सरकारी अस्पताल में सभी प्रकार की जांचे हब एवं स्पॉक मॉडल के माध्यम से हो सकेंगी. योजना के तहत जिला चिकित्सालयों में 145, उप जिला व सैटेलाइट चिकित्सालयों में 117, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 101 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व डिस्पेंसरी में 66 प्रकार की जांचें आउटसोर्स मोड पर उपलब्ध होंगी.
Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक, आज 14 अगस्त गुरुवार से कई हिस्सों में ताबड़तोड़ बारिश शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से कड़ी चेतावनी जारी की गई है. एक बार फिर से राजस्थान के तमाम हिस्सों में ताबड़तोड़ बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है. आज गुरुवार से कुछ जगहों पर भारी तो कुछ जगह पर अति भारी बारिश दर्ज की जा सकती है.
मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में आज होगा सालाना निरीक्षण. 01 साल बाद देवस्थान विभाग की टीम करेगी सालाना निरीक्षण. 13 बिंदुओं पर देवस्थान विभाग की टीम परखेगी. संस्था की रोकड बही-वाऊचर्स,संस्था का बजट-अंकेक्षण. संस्था के किरायेदारों का विवरण (किराया रजिस्ट्रर). संस्था की चल अचल सम्पत्ति की पंजिकाएं. संस्था के विनियोजन की पंजिका. संस्था की इन्वेन्ट्री अथवा स्टॉक पंजिकाएं की जांच. प्रन्यास धारियों की बैठक पंजिका का लेखा-जोखा. संस्था के कर्मचारियों की पंजिका-उनके वेतन सम्बंधी अभिलेख.
डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा आज जाएंगे फागी. आज सुबह सवा नौ बजे नगरपालिका फागी जाएंगे. यहां विशाल तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल. दोपहर में वापस जयपुर लौटेंगे डिप्टी सीएम.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दो दिवसीय जोधपुर दौरा. 14 और 15 अगस्त को रहेंगे जोधपुर प्रवास पर. राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के होंगे मुख्य अतिथि. बीकानेर से जोधपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शर्मा जोधपुर.
मुख्य सचिव सुधांशु पंत का जोधपुर दौरा, आज जोधपुर के सर्किट हाउस से लेकर शहीद स्मारक और बरकतुउल्लाह स्टेडियम का करेंगे दौरा. अशोक उद्यान और मेहरानगढ़ किला क्षेत्र में भी जाकर खुद लेंगे फीडबैक. आज फाइनल रिहर्सल को भी देख कर करेंगे रिव्यू. संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने की है चाक चौबंद व्यवस्थाएं. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने अपनी पूरी टीम के साथ सुरक्षा के किए हैं कड़े इंतजाम.
बीकानेर के खाजूवाला से खबर, CM भजनलाल शर्मा का आज खाजूवाला दौरा, तैयारियों में विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारी, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, IG हेमंत शर्मा, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि,एसपी कावेन्द्र सिंह ने बुधवार को किया दौरा, बॉर्डर इलाके में सीमा चौकी के नजदीक बनाए गए हेलीपैड का लिया जायजा.