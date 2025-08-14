Rajasthan News Live: जोधपुर और खाजूवाला दौरे पर रहेंगे CM, मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में सालाना निरीक्षण आज

Rajasthan News Live, 14 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैराथन दौरे करेंगे. आज सीएम का खाजूवाला और जोधपुर दौरा प्रस्तावित है. डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा आज फागी जाएंगे. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज डीडवाना के दौरे पर जाएंगी. सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपरलीक से जुड़े मामले में आगे की सुनवाई होगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

