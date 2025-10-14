Rajasthan News Live: भजनलाल सरकार का दीपावली पर कर्मचारियों को तोहफा, किया बोनस का ऐलान

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. भजनलाल सरकार कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा देगी. इसको लेकर देर रात सरकार ने बोनस का ऐलान किया. शासन सचिवालय कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह आज होना है. ठंड ने राजस्थान में दस्तक दे दी है. रातें सर्द होनी शुरू हो गी हैं. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 14 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस का ऐलान करते हुए लिखा है कि सुशासन को समर्पित हमारी. सरकार ने दीपावली के पावन अवसर पर लगभग 6 लाख कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है. यह बोनस राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो पे लेवल L-12 या ग्रेड पे ₹4800 एवं उससे कम वेतनमान में कार्यरत हैं.प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹6774 का तदर्थ बोनस दिया जाएगा. इस निर्णय का लाभ पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
त्योहारी मांग से जयपुर सर्राफा बाजार चमका. शुद्ध सोना 2.21% उछलकर ₹1,35,500/10g हुआ, वहीं चांदी में भी 4.16% की रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई.
राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुए विवाद के बाद जेल में बंद छात्र नेताओं से पीसीसी चीफ करेंगे मुलाकात, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जेल में बंद विनोद जाखड़, महेश चौधरी, किशोर से करेंगे मुलाकात डोटासरा का दोपहर 12.40 बजे केंद्रीय कारागार गृह पहुंचने का कार्यक्रम.
दीपावली पर शुद्धता के लिए MMTC के सिक्कों पर सबसे ज्यादा भरोसा है. यह 99.99% शुद्धता, बार कोड और सीरियल नंबर की गारंटी देते हैं, जो कॉनफैड पर 2-3% सस्ते भी हैं.
जैसलमेर से बड़ी खबर. जैसलमेर में ओरण गोचर भूमि को बचाने के लिए 16 अक्टूबर को होने जा रहा है महाआंदोलन. जैसलमेर बाड़मेर के कही साधु संतों के साथ शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी भी होंगे इस महा आंदोलन में शामिल., कही साधु संतो व MLA भाटी ने इस महा आंदोलन मे आने की है अपील, 15 अक्टूबर की रात को ओरण प्रेमियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट के सामने सोएंगे धरने पर शिव MLA, 29 दिनों से जैसलमेर की ओरण गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने को लेकर दिया जा रहा है धरना,
जोधपुर केंद्रीय पर्यटन में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर प्रवास, कल देर रात को बीकानेर फलोदी से लौटे जोधपुर , कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जाएंगे उदयपुर , चार्टर विमान से उदयपुर जाने का है कार्यक्रम.
जयपुर: दीपावली से पहले खरीदारी की शुभ वेला. आज मंगल पुष्य, कल बुध पुष्य का रहेगा योग दीपावली से पहले बाजारों में खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्रों का संयोग. इस दुर्लभ संयोगों में की गई खरीदी शुभ और स्थायी फल देने वाली होगी. 2 दिन पुष्य नक्षत्र के संयोग में दो दिन बाजार रहेंगे गुलजार. मंगलवार सुबह 11:53 से पुष्य नक्षत्र शुरू होने से मंगलदेव की कृपा बनी रहेगी. शुभ मुहूर्त कल बुधवार दोपहर 12 बजे तक होने से गणेशजी का आशीर्वाद भी रहेगा.
शासन सचिवालय कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह आज. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिलाएंगे नवगठित कार्यकारिणी को शपथ. RSEU अध्यक्ष कजोड़मल मीणा की नई टीम का शपथ ग्रहण. शाम 5 बजे सचिवालय प्रांगण में होगा आयोजन.
दो दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस, दो दर्जन से अधिक राज्यों के पर्यटन मंत्री पहुंचे उदयपुर, आज सुबह 10 बजे दो दिवसीय कांफ्रेन्स के पहले दिन उद्घाटन सत्र होगा, पर्यटन मंत्रालय सचिव वी विद्यावती कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, उद्घाटन सत्र में ही पर्यटन मंत्री शेखावत व राज्यमंत्री गोपी का संबोधन होगा, इसके बाद अलग-अलग सत्रों में विभिन्न राज्यों का प्रस्तुतिकरण होगा, पर्यटन विकास को लेकर प्रस्तुतिकरण दिए जाएंगे, प्रथम सत्र में जम्मु कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा और उत्तराखण्ड का प्रजेंटेशन होगा.