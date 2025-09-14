Rajasthan News Live: जोधपुर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025, आज दूसरे दिन 43 केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा

Rajasthan News Live, 14 September: जोधपुर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आज दूसरा दिन है, जिसमें 43 केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. दोनों पालियों में लगभग 28 हजार अभ्यर्थी भाग लेंगे. परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी. प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय जांच अनिवार्य होगी. कांस्टेबल परीक्षा के सफल व सुरक्षित संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरी तरह मजबूत कर लिया है.