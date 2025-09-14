Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: जोधपुर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025, आज दूसरे दिन 43 केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा

Rajasthan News Live:  जोधपुर: पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आज दूसरा दिन, 43 केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा. 28 हजार अभ्यर्थी शामिल, समय: सुबह 10-12 व 3-5 बजे. त्रिस्तरीय जांच के बाद प्रवेश, सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन तैयार!

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 14, 2025, 09:47 AM IST | Updated: Sep 14, 2025, 09:47 AM IST

Trending Photos

राजस्थान की ये टेस्टी मिठाई, एक बार चख लेगें तो भूल जाएंगे काजू कतली-कलाकंद का स्वाद!
9 Photos
Rajasthan famous dish

राजस्थान की ये टेस्टी मिठाई, एक बार चख लेगें तो भूल जाएंगे काजू कतली-कलाकंद का स्वाद!

Rajasthan Rituals: शादी के लिए घोड़ी चढ़ने से पहले मां दूल्हे बेटे को कराती है स्तनपान, राजस्थान के इस गांव में तभी निकलती है बारात
8 Photos
Rajasthan Rituals

Rajasthan Rituals: शादी के लिए घोड़ी चढ़ने से पहले मां दूल्हे बेटे को कराती है स्तनपान, राजस्थान के इस गांव में तभी निकलती है बारात

Rajasthan Weather Update: थम गया बारिश का दौर, अब चिलचिलाती धूप के बाद भीषण गर्मी करेगी तंग, पढ़ें वेदर अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: थम गया बारिश का दौर, अब चिलचिलाती धूप के बाद भीषण गर्मी करेगी तंग, पढ़ें वेदर अपडेट

क्या आपने देखी है रेगिस्तान में नागिन जैसी लहराती नदी? पढ़ें चौंकाने वाली कहानी!
7 Photos
Ajmer News

क्या आपने देखी है रेगिस्तान में नागिन जैसी लहराती नदी? पढ़ें चौंकाने वाली कहानी!

Rajasthan News Live: जोधपुर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025, आज दूसरे दिन 43 केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा
Live Blog

Rajasthan News Live, 14 September: जोधपुर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आज दूसरा दिन है, जिसमें 43 केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. दोनों पालियों में लगभग 28 हजार अभ्यर्थी भाग लेंगे. परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी. प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय जांच अनिवार्य होगी. कांस्टेबल परीक्षा के सफल व सुरक्षित संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरी तरह मजबूत कर लिया है.

09:47:24
Rajasthan News Live

सीकर के श्रीमाधोपुर न्यायालय परिसर में बने बालाजी मंदिर को हटाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत को काला दिवस के रूप में मनाया, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों और विहिप कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टियां बांधकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया और लोक अदालत की कार्यवाही में सहयोग करने से इंकार कर दिया.

09:06:30
Transgender Madhu Murder: किन्नर मधु शर्मा की हत्या के 4 दिन बाद खेत में मिली जली हुई बाइक, हत्यारा अभी भी फरार...

नीमराना रीको के ईपीआईपी औद्योगिक क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई किन्नर मधु की हत्या के मामले में पुलिस को जागुवास रोड के पास खेतों में एक जली हुई बाइक मिली है जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया मान जा रहा है. पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए और बाइक को जब्त कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और तकनीकी इनपुट के आधार पर जांच को तेज किया गया है.

पढ़ें पूरी खबर..

09:03:16
Rajasthan News Live

सीकर में हादसा, गोकुलपुरा में दासा की ढाणी पुलिया के पास स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार वेटनरी डॉक्टर की मौत हो गई. टक्कर मारने के बाद आरोपी गाड़ी छोड़कर भाग गए.  मृतक पशु चिकित्सक कानाराम निवासी गोकुलपुरा था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

09:02:02
Rajasthan News Live

बानसूर थाना पुलिस ने शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टूल्ली हत्याकांड में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. नई सड़क निवासी अंकित उर्फ मोनू की गिरफ्तारी के साथ अब तक 10 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं. थाना प्रभारी सुरेन्द्र मलिक ने बताया 24 जून को बानसूर के अलवर बाईपास रोड स्थित एक टेलर की दुकान में शराब ठेकेदार की हत्या की गई थी। हमलावरों ने 20 राउंड फायर किए थे। हत्या के बाद कृष्ण पहलवान ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी. पुलिस ने अब तक अखिल सैनी, पवन सैनी, मनीष गुर्जर, मनोज मीणा, सुमेर मीणा, पूर्ण मीणा, पवन सैनी, अनिल यादव और कृष्ण यादव उर्फ पहलवान को गिरफ्तार किया है. हत्याकांड में शामिल विकास उर्फ विक्का, विकास यादव, संजय कालबा, हरचंद उर्फ हैरी बॉक्सर और नाहरा गुर्जर अभी फरार हैं, पुलिस टीम इन आरोपियों की तलाश में जुटी है.

08:57:42
Rajasthan News Live

दौसाबांदीकुई के बसवा रोड पर दो बाईकों की भिड़ंत मामला, हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने, जहां कट पर घुमाव के दौरान भिड़ी दो बाइक, हादसा इतना भीषण था दोनों बाइक सवार गिरे काफी दूरी पर, हादसे में दो लोग हुए थे घायल, एक को प्राथमिक उपचार के बाद किया था जयपुर रेफर, जिसकी देर रात उपचार के दौरान हो गई मौत, वहीं दूसरे का बांदीकुई में उपचार जारी.

08:56:32
Rajasthan News Live

रींगस में बोरिंग के गड्ढे में मजदूर के दबने का मामला, मुंडरु निवासी मजदूर मोहनलाल सैनी की हुई मौत, प्रशासन व परिजनों के बीच नहीं बनी सहमति, कई दौर की वार्ताएं रही विफल, पिछले 16 घंटों से उप जिला अस्पताल के बाहर धरना जारी, 50 लाख की आर्थिक सहायता सहित विभिन्न मांगों को लेकर दे रहे धरना.

08:10:58
Ajmer Crime News: अजमेर से 4 साल के मासूम की किडनैपिंग, रोडवेज बस में बैठाकर मध्य प्रदेश ले जा रहे थे किडनैपर, दो दबोचे

Ajmer News:  अजमेर की गंज थाना पुलिस ने 4 साल के मासूम का अपहरण करने के मामले में दो किडनैपर को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी रात में घर से ही बच्चे का अपहरण कर ले गए. पुलिस ने दोनों आरोपियों को नाकाबंदी कर आदर्श नगर स्थित बस स्टॉप के सामने एक बस से पकड़ लिया. दोनों मासूम को लेकर मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे. 
 

Tags

Trending news