Rajasthan News Live: जोधपुर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025, आज दूसरे दिन 43 केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा

Rajasthan News Live, 14 September: जोधपुर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आज दूसरा दिन है, जिसमें 43 केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. दोनों पालियों में लगभग 28 हजार अभ्यर्थी भाग लेंगे. परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी. प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय जांच अनिवार्य होगी. कांस्टेबल परीक्षा के सफल व सुरक्षित संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरी तरह मजबूत कर लिया है.
सीकर के श्रीमाधोपुर न्यायालय परिसर में बने बालाजी मंदिर को हटाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत को काला दिवस के रूप में मनाया, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों और विहिप कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टियां बांधकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया और लोक अदालत की कार्यवाही में सहयोग करने से इंकार कर दिया.
नीमराना रीको के ईपीआईपी औद्योगिक क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई किन्नर मधु की हत्या के मामले में पुलिस को जागुवास रोड के पास खेतों में एक जली हुई बाइक मिली है जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया मान जा रहा है. पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए और बाइक को जब्त कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और तकनीकी इनपुट के आधार पर जांच को तेज किया गया है.
सीकर में हादसा, गोकुलपुरा में दासा की ढाणी पुलिया के पास स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार वेटनरी डॉक्टर की मौत हो गई. टक्कर मारने के बाद आरोपी गाड़ी छोड़कर भाग गए. मृतक पशु चिकित्सक कानाराम निवासी गोकुलपुरा था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
बानसूर थाना पुलिस ने शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टूल्ली हत्याकांड में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. नई सड़क निवासी अंकित उर्फ मोनू की गिरफ्तारी के साथ अब तक 10 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं. थाना प्रभारी सुरेन्द्र मलिक ने बताया 24 जून को बानसूर के अलवर बाईपास रोड स्थित एक टेलर की दुकान में शराब ठेकेदार की हत्या की गई थी। हमलावरों ने 20 राउंड फायर किए थे। हत्या के बाद कृष्ण पहलवान ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी. पुलिस ने अब तक अखिल सैनी, पवन सैनी, मनीष गुर्जर, मनोज मीणा, सुमेर मीणा, पूर्ण मीणा, पवन सैनी, अनिल यादव और कृष्ण यादव उर्फ पहलवान को गिरफ्तार किया है. हत्याकांड में शामिल विकास उर्फ विक्का, विकास यादव, संजय कालबा, हरचंद उर्फ हैरी बॉक्सर और नाहरा गुर्जर अभी फरार हैं, पुलिस टीम इन आरोपियों की तलाश में जुटी है.
दौसाबांदीकुई के बसवा रोड पर दो बाईकों की भिड़ंत मामला, हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने, जहां कट पर घुमाव के दौरान भिड़ी दो बाइक, हादसा इतना भीषण था दोनों बाइक सवार गिरे काफी दूरी पर, हादसे में दो लोग हुए थे घायल, एक को प्राथमिक उपचार के बाद किया था जयपुर रेफर, जिसकी देर रात उपचार के दौरान हो गई मौत, वहीं दूसरे का बांदीकुई में उपचार जारी.
रींगस में बोरिंग के गड्ढे में मजदूर के दबने का मामला, मुंडरु निवासी मजदूर मोहनलाल सैनी की हुई मौत, प्रशासन व परिजनों के बीच नहीं बनी सहमति, कई दौर की वार्ताएं रही विफल, पिछले 16 घंटों से उप जिला अस्पताल के बाहर धरना जारी, 50 लाख की आर्थिक सहायता सहित विभिन्न मांगों को लेकर दे रहे धरना.
Ajmer News: अजमेर की गंज थाना पुलिस ने 4 साल के मासूम का अपहरण करने के मामले में दो किडनैपर को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी रात में घर से ही बच्चे का अपहरण कर ले गए. पुलिस ने दोनों आरोपियों को नाकाबंदी कर आदर्श नगर स्थित बस स्टॉप के सामने एक बस से पकड़ लिया. दोनों मासूम को लेकर मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे.