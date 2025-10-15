Rajasthan News Live: जैसलमेर बस आगजनी में मृतकों के शवों की नहीं हुई पहचान, आज जोधपुर में होगा DNA टेस्ट

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. जैसलमेर से बड़ी खबर है. निजी बस आगजनी की घटना में मृतकों के शव की पहचान नहीं हुई है. सभी मृतकों के शव को सेना के दो ट्रकों से जोधपुर रवाना किया. आज अंता में कांग्रेस के दिग्गज जुटेंगे. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Jaipur: दिवाली पर एयरलाइंस कर रही अतिरिक्त फ्लाइट्स का संचालन. कोलकाता के लिए मध्य रात्रि में एक अतिरिक्त फ्लाइट होगी संचालित. फ्लाइट 6E-6470 होगी संचालित. जयपुर से रात 11:30 बजे कोलकाता जाएगी फ्लाइट. 17 और 18 अक्टूबर केवल 2 दिन के लिए संचालित होगी फ्लाइट.
पुष्य नक्षत्र पर दीपोत्सव की रौनक. पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर दीपोत्सव की खरीददारी. धनतेरस से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़. मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में वाहन पूजन के लिए पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु. मंगल पुष्य को 50 चौपहिया और 122 दोपहिया वाहनों का हुआ पूजन. आज बुधवार दोपहर 12 बजे तक रहेगा बुध पुष्य योग. खरीदारी के लिए बेहद शुभ समय. रवि योग और साध्य योग का भी बना संयोग. सोना-चांदी, वाहन, भूमि और आभूषण की खरीद रहेगी शुभ.
सीकर विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज आएंगे खाटूश्यामजी. आज अजमेर से सुबह 11 बजे करेंगे प्रस्थान. दोपहर 2 बजे खाटूश्यामजी सीकर पहुंचने का है कार्यक्रम. खाटू श्यामजी मंदिर में करेंगे पूजा और दर्शन. विधानसभाध्यक्ष देवनानी खाटूश्यामजी से 3 बजे जयपुर के लिए होंगे रवाना.
बारां - अन्ता विधानसभा उपचुनाव 2025, अंता में आज जुटेगें कांग्रेस के दिग्गज, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली आज कांग्रेस प्रभारी सुखजिन्द्र सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, भंवर जितेन्द्र सिंह, शांति धारीवाल, अशोक चांदना समेत कई कांग्रेस नेता होंगे शामिल आज 11 बजे क़ृषि उपज मंडी में होगी जनसभा.
जैसलमेर से बड़ी खबर. निजी बस आगजनी की घटना में मृतकों के शवों की नहीं हुई पहचान, सभी मृतकों के शव को सेना के दो ट्रको से जोधपुर किया रवाना, जोधपुर में सभी मृतकों के शव का होगा डीएनए टेस्ट, शवों की डीएनए की रिपोर्ट आने तक सभी के शव रहेंगे जोधपुर एमडीएम अस्पताल में.