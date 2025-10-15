Rajasthan News Live: जैसलमेर बस आगजनी में मृतकों के शवों की नहीं हुई पहचान, आज जोधपुर में होगा DNA टेस्ट

Rajasthan News Live, 15 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. जैसलमेर बस आगजनी की घटना में मृतकों के शव की पहचान नहीं हो पाई है. आज जोधपुर में सभी मृतकों के शव का डीएनए टेस्ट होगा. सभी शवों की डीएनए की रिपोर्ट आने तक सभी के शव जोधपुर एमडीएम अस्पताल में रहेंगे. सीकर विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज खाटूश्यामजी आएंगे. आज अजमेर से सुबह 11 बजे प्रस्थान करेंगे. दोपहर 2 बजे खाटूश्यामजी सीकर पहुंचने का कार्यक्रम है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

