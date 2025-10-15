Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: जैसलमेर बस आगजनी में मृतकों के शवों की नहीं हुई पहचान, आज जोधपुर में होगा DNA टेस्ट

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. जैसलमेर से बड़ी खबर है. निजी बस आगजनी की घटना में मृतकों के शव की पहचान नहीं हुई है. सभी मृतकों के शव को सेना के दो ट्रकों से जोधपुर रवाना किया. आज अंता में कांग्रेस के दिग्गज जुटेंगे. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Published: Oct 15, 2025, 06:41 AM IST | Updated: Oct 15, 2025, 07:29 AM IST

Rajasthan News Live, 15 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. जैसलमेर बस आगजनी की घटना में मृतकों के शव की पहचान नहीं हो पाई है. आज जोधपुर में सभी मृतकों के शव का डीएनए टेस्ट होगा. सभी शवों की डीएनए की रिपोर्ट आने तक सभी के शव जोधपुर एमडीएम अस्पताल में रहेंगे. सीकर विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज खाटूश्यामजी आएंगे. आज अजमेर से सुबह 11 बजे प्रस्थान करेंगे. दोपहर 2 बजे खाटूश्यामजी सीकर पहुंचने का कार्यक्रम है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

07:29:10
Rajasthan News Live

Jaipur: दिवाली पर एयरलाइंस कर रही अतिरिक्त फ्लाइट्स का संचालन. कोलकाता के लिए मध्य रात्रि में एक अतिरिक्त फ्लाइट होगी संचालित. फ्लाइट 6E-6470 होगी संचालित. जयपुर से रात 11:30 बजे कोलकाता जाएगी फ्लाइट. 17 और 18 अक्टूबर केवल 2 दिन के लिए संचालित होगी फ्लाइट.    
 

06:51:33
Rajasthan News Live

पुष्य नक्षत्र पर दीपोत्सव की रौनक. पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर दीपोत्सव की खरीददारी. धनतेरस से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़. मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में वाहन पूजन के लिए पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु. मंगल पुष्य को 50 चौपहिया और 122 दोपहिया वाहनों का हुआ पूजन. आज  बुधवार दोपहर 12 बजे तक रहेगा बुध पुष्य योग. खरीदारी के लिए बेहद शुभ समय. रवि योग और साध्य योग का भी बना संयोग. सोना-चांदी, वाहन, भूमि और आभूषण की खरीद रहेगी शुभ.
 

06:43:46
Rajasthan News Live

सीकर विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज आएंगे खाटूश्यामजी. आज अजमेर से सुबह 11 बजे करेंगे प्रस्थान. दोपहर 2 बजे खाटूश्यामजी सीकर पहुंचने का है कार्यक्रम. खाटू श्यामजी मंदिर में करेंगे पूजा और दर्शन. विधानसभाध्यक्ष देवनानी खाटूश्यामजी से 3 बजे जयपुर के लिए होंगे रवाना.
 

06:43:19
Rajasthan News Live

बारां - अन्ता विधानसभा उपचुनाव 2025, अंता में आज जुटेगें कांग्रेस के दिग्गज, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली आज कांग्रेस प्रभारी सुखजिन्द्र सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, भंवर जितेन्द्र सिंह, शांति धारीवाल, अशोक चांदना समेत कई कांग्रेस नेता होंगे शामिल आज 11 बजे क़ृषि उपज मंडी में होगी जनसभा.
 

06:42:56
Rajasthan News Live

जैसलमेर से बड़ी खबर. निजी बस आगजनी की घटना में मृतकों के शवों की नहीं हुई पहचान, सभी मृतकों के शव को सेना के दो ट्रको से जोधपुर किया रवाना, जोधपुर में सभी मृतकों के शव का होगा डीएनए टेस्ट, शवों की डीएनए की रिपोर्ट आने तक सभी के शव रहेंगे जोधपुर एमडीएम अस्पताल में.    
 

