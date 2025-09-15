Zee Rajasthan
Rajasthan News Live, 15 September:  अलीगढ़ (टोंक) और उनियारा से नरेश मीणा के समर्थक आज जयपुर कूच करेंगे! शहीद स्मारक पर अनशन में शामिल होंगे और सीएम आवास तक पैदल मार्च करेंगे. राहुल शर्मा ने दी जानकारी.  
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 15, 2025, 08:14 AM IST | Updated: Sep 15, 2025, 09:48 AM IST

Rajasthan News Live: उनियारा से नरेश मीणा के समर्थक जयपुर रवाना, सीएम आवास तक मार्च, शहीद स्मारक पर अनशन को मजबूती
Live Blog

Rajasthan News Live, 15 September: अलीगढ़ (टोंक) और उनियारा क्षेत्र से नरेश मीणा के समर्थक आज जयपुर के लिए कूच करेंगे ताकि शहीद स्मारक पर चल रहे नरेश मीणा के अनशन में हिस्सा ले सकें. समर्थकों का एक बड़ा समूह मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च में भी भाग लेगा, जिसका उद्देश्य नरेश मीणा के मुद्दों को और अधिक प्रभावी ढंग से उठाना है. इस आंदोलन की जानकारी नरेश मीणा के समर्थक राहुल शर्मा ने साझा की है.

09:48:42
Rajasthan News Live

जोधपुर गोरा होटल के पास युवक पर हुई फायरिंग, युवक हुआ गंभीर घायल घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल, एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का है मामला, एयरपोर्ट थाना पुलिस पहुंची मौके पर, मामले की कर रही है जांच.

09:47:29
Rajasthan News Live

 जयपुर, मौसम ने ली करवट, लौट रहा मानसून आज केवल उदयपुर संभाग में हो सकती है हल्की बारिश और सभी क्षेत्रों पर मौसम रहेगा शुष्क, पश्चिम के कुछ हिस्सों से हुई मानसून को वापसी, अब 1–2 दिनों में प्रदेशभर से विदाई लेगा मानसून, 9 जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार , श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 37.7 डिग्री रिकॉर्ड, जयपुर में 34.8 डिग्री तापमान हुआ रिकॉर्ड.

09:45:53
Rajasthan News Live

छबड़ा में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आज, क्षेत्र के किसानों सहित जनहित के मुद्दों को लेकर रहेगा धरना प्रदर्शन , किसानों के फसलों को मुवावजा,खराब फसलों पर सर्वे,मृतक किसानों को सहायता ,किसानों को खाद के साथ अटेचमेंट, देने,आवागमन के साधनों की कमी को लेकर रहेगा कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन दोपहर 12 बजे कांग्रेस पार्टी कार्यालय से उपखंड कार्यालय पहुंचेंगे कार्यकर्ता पूर्व विधायक कर्ण सिंह राठौर ,ब्लॉक अध्यक्ष मनोज भार्गव के नेतृत्व में छबड़ा छीपाबड़ौद के कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में शामिल .

09:45:13
Rajasthan News Live

जयपुर अचानक से ट्रक का टायर फटने से हुआ धमाका, टोल बूथ पर बैठा टोलकर्मी धमाके में हुआ घायल, पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, धमाके से तहस नहस हुआ टोल बूथ शीशे, कंप्यूटर और अन्य सामान टूटा धमाके से हिंगोनिया टोल का बताया जा रहा घटनाक्रम.

09:06:07
Bhilwara News: भीलवाड़ा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश को बायोमेट्रिक ने किया नाकाम, पहचान छिपाकर परीक्षा देने पहुंचे शातिर को दबोचा

Rajasthan Constable Exam Scam: भीलवाड़ा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक फर्जी अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान पकड़ लिया. घटना सेमुमा स्कूल परीक्षा केंद्र पर घटी, जहां सुनील कुमार नामक व्यक्ति रोल नंबर 210043897 पर परीक्षा देने पहुंचा था. परीक्षा प्रक्रिया के दौरान बायोमेट्रिक जांच और फोटो मिलान में गड़बड़ी पकड़ी गई, जिसके बाद सुनील को तुरंत हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ में पता चला कि वह असली अभ्यर्थी नहीं था और अपनी पहचान छिपाकर परीक्षा देने की कोशिश कर रहा था.
ये भी पढ़ें

09:05:41
Sachin Pilot : दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में सचिन पायलट की एंट्री, जोधपुर की जोशलीन चौधरी के समर्थन में NSUI के लिए मांगेंगे वोट

Sachin Pilot in DU Election: सचिन पायलट दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव प्रचार में! मिरांडा हाउस, लॉ सेंटर और हिंदू कॉलेज में रैली करेंगे. एनएसयूआई पैनल (जोधपुर की जोशलीन चौधरी सहित) के लिए वोट मांगेंगे. 
 

ये भी पढ़ें

09:05:04
Karauli News: नदी के उफान ने छीना स्कूल का रास्ता, टूटे पुल से खतरे में बच्चे

 Karauli News:  सपोटरा उपखंड क्षेत्र में बहने वाली गोरेहार नदी पर बना पुल पिछले दिनों भारी बारिश से नदी के ऊफान में बह गया जिसके कारण कई गांवों का संपर्क कट गया.
 

ये भी पढ़ें- 

