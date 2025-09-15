Rajasthan News Live: उनियारा से नरेश मीणा के समर्थक जयपुर रवाना, सीएम आवास तक मार्च, शहीद स्मारक पर अनशन को मजबूती

Rajasthan News Live, 15 September: अलीगढ़ (टोंक) और उनियारा क्षेत्र से नरेश मीणा के समर्थक आज जयपुर के लिए कूच करेंगे ताकि शहीद स्मारक पर चल रहे नरेश मीणा के अनशन में हिस्सा ले सकें. समर्थकों का एक बड़ा समूह मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च में भी भाग लेगा, जिसका उद्देश्य नरेश मीणा के मुद्दों को और अधिक प्रभावी ढंग से उठाना है. इस आंदोलन की जानकारी नरेश मीणा के समर्थक राहुल शर्मा ने साझा की है.

