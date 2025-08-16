Rajasthan News Live: जन्माष्टमी पर गोविंददेवजी मंदिर में आस्था का सैलाब, आधी रात में जन्मेंगे कान्हा

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी. वृंदावन-मथुरा की तर्ज पर कान्हा के स्वागत के लिए छोटीकाशी तैयार है. मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 16 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राजस्थान में जयपुर के गोविंद देव मंदिर में 31 हवाई गर्जना के बीच कान्हा जन्मेंगे. बैंडवादन की स्वर लहरियों के बीच श्रीकृष्ण का जन्म होगा. ठाकुर श्रीजी का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा. इस अवसर पर मंदिर में भव्य आतिशबाजी होगी. महंत अंजन कुमार गोस्वामी ठाकुरश्रीजी का अभिषेक करेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
कोटा - हाडोती में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, बाजारों में सजने लगी कृष्ण जन्माष्टमी की पोशाकें और झाकियों की सामग्री, शहर में मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी, कोटा के राधे कृष्ण मंदिर में होगा जन्माष्टमी का भव्य आयोजन, मंदिरों में गूंजे श्री कृष्ण के जयकारे, दर्शन के लिए भक्तों की लगी भीड़, आज और कल रहेगा मंदिरों में भक्तों का ताता, देर रात जन्मेंगे श्री कृष्ण भगवान.
कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर आज, धार्मिक कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन, बाबा श्याम का किया मनमोहक श्रृंगार, मन्दिरों को आकर्षक रूप से किया श्रृंगार, सम्पूर्ण कस्बा रंग बिरंगी रोशनी से हुआ जगमग, रात्रि में 10:00 बजे बाबा श्याम का होगा पर्दा, मध्य रात्रि 12:00 बजे बाबा श्याम का होगा पंचामृत स्नान, महाआरती के साथ ही पंजीरी का भोग लगाकर प्रसाद होगा वितरण, भक्तों का उमड़ा शैलाब सुरक्षा के है पुख्ता इंतज़ाम.
जयपुर - श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, जूली ने अपने शुभकामना संदेश में कहा भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश हर युग में प्रासंगिक हैं, श्रीकृष्ण ने हमेशा जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहने का संदेश दिया, नेता प्रतिपक्ष जूली ने अवसर पर आह्वान करते हुए कहा कि वे भगवान श्रीकृष्ण के महान आदर्शों को आत्मसात कर, देश और प्रदेश की प्रगति में सहभागी बनने का संकल्प लें.
जयपुर - पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई, लिखा- श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएं, फल की चिंता किए बगैर सदैव कर्म करते रहने का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व को धर्म, न्याय तथा कर्तव्य के पथ पर निरंतर चलने की प्रेरणा देते हैं.
सिरोही माउंट आबू झरने में डूबने से युवक की मौत, चार दोस्तो के साथ जयपुर से घूमने आया था, मृतक आपदा दल के अल्केश गोयल ने शव को बाहर निकाला, मृतक की पहचान जय प्रकाश जाखड़ निवासी, जयपुर के रूप में 20 वर्षीय युवक कालवाड़ रोड जाटवाड़ा का रहने वाला शव को मोर्चरी में रखवाया गया.
मंदिर को तोड़कर ध्वस्त किया आंदोलन शुरू. सीकर के श्री माधोपुर के कोर्ट परिसर में बालाजी के मंदिर को तोड़कर ध्वस्त करने का वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया. कोर्ट परिसर में अधिवक्ता ओं सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं लोगों का धरना दिया. धरनास्थल पर ही धरनार्थियों ने कहा कि मंदिर का पुनः पूरा निर्माण नहीं होने तक धरनार्थियों का धरना जारी रहेगा.
सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों की दी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की बधाई. लिखा- ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ के अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं! यशोदानंदन की असीम कृपा से हम सभी का जीवन सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली से आलोकित हो, यही मंगलकामना है।. जय श्री कृष्णा!
जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर. दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन में यात्रियों का हुआ सामान पार. दिल्ली से जोधपुर चलती है यह ट्रेन. डीडवाना स्टेशन पर यात्रियों ने ट्रेन को रुकवाया. कई यात्रियों के सम्मान हुए हैं पार, जिन में आईफोन सहित कई अन्य सामान हुए हैं पार. मंडोर एक्सप्रेस में भी पिछले कुछ दिनों पहले हुई थी ऐसी ही घटना. ट्रेनों की सुरक्षा पर खड़े हो रहे सवाल.
जयपुर: जयपुर के मंदिरों में भी कान्हा जन्मोत्सव की धूम. राधा दामोदर मंदिर में दोपहर 12 बजे होगा जन्मोत्सव. भगवान राधा दामोदर ढाई साल के बाल स्वरूप में विराजित. लाड़लीजी मंदिर, चरण मंदिर में भी दोपहर 12 बजे कान्हा का जन्मोत्सव. चरण मंदिर-जहां मान्यता है, द्वापर युग में कान्हा के चरण पड़े थे. शहर के अलग-अलग कोनों में भक्तों की उमड़ती आस्था की लहर.
जयपुर: जयपुर की गलियों में महक रहा है प्रेम और भक्ति का रंग. वृंदावन-मथुरा की तर्ज पर कान्हा के स्वागत के लिए “छोटी काशी” तैयार. मध्यरात्रि में हवाई गर्जनाओं-आतिशबाजी के बीच कान्हा प्रकट होंगे. इस्कॉन मंदिर में विदेशी फूलों से श्रृंगार,1008 व्यंजनों का भोग. कृष्ण बलराम मंदिर में 108 कलशों से महाअभिषेक. वृद्धि, ध्रुव, श्रीवत्स, गजलक्ष्मी, ध्वांक्ष, बुधादित्य का संयोग. धन, सुख, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक बना पर्व.
Bhilwara: दर्शन कर लौट रहे यात्रियों के ट्रैक्टर को ट्रक ने मारी टक्कर. हादसे में पांच महिलाओं सहित तीन बच्चियां हुई घायल. भादुओं की कोटड़ी चौराहे के निकट हुई घटना. ओवर लोड खाखले से भरा हुआ था ट्रक. सभी घायल शाहपुरा के आमली बंगला के निवासी रामदेवरा से दर्शन कर लौट रहे थे गांव. घायलों को गुलाबपुरा सीएचसी पहुंचाया गया गुलाबपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची.