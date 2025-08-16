Rajasthan News Live: जन्माष्टमी पर गोविंददेवजी मंदिर में आस्था का सैलाब, आधी रात में जन्मेंगे कान्हा

Rajasthan News Live, 16 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राजस्थान में जयपुर के गोविंद देव मंदिर में 31 हवाई गर्जना के बीच कान्हा जन्मेंगे. बैंडवादन की स्वर लहरियों के बीच श्रीकृष्ण का जन्म होगा. ठाकुर श्रीजी का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा. इस अवसर पर मंदिर में भव्य आतिशबाजी होगी. महंत अंजन कुमार गोस्वामी ठाकुरश्रीजी का अभिषेक करेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

