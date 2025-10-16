Rajasthan News Live, 16 October 2025: जोधपुर-जैसलमेर बस दुर्घटना के बाद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. बस बॉडी निर्माण मानकों की गहन जाँच शुरू कर दी गई है. जोधपुर में 66 बसें जब्त की गई हैं, और मानक उल्लंघन की जाँच जारी है. जैनम कोच क्राफ्टर' नामक इकाई पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. जाँच के लिए एक उच्चस्तरीय 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसे CIRT पुणे द्वारा तकनीकी मूल्यांकन भी सौंपा गया है.प्रदेशभर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है.