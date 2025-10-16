Rajasthan News Live: जोधपुर-जैसलमेर बस दुर्घटना के बाद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. बस बॉडी निर्माण मानकों की गहन जाँच शुरू कर दी गई है.
Rajasthan News Live, 16 October 2025: जोधपुर-जैसलमेर बस दुर्घटना के बाद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. बस बॉडी निर्माण मानकों की गहन जाँच शुरू कर दी गई है. जोधपुर में 66 बसें जब्त की गई हैं, और मानक उल्लंघन की जाँच जारी है. जैनम कोच क्राफ्टर' नामक इकाई पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. जाँच के लिए एक उच्चस्तरीय 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसे CIRT पुणे द्वारा तकनीकी मूल्यांकन भी सौंपा गया है.प्रदेशभर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है.
जोधपुर जैसलमेर बस हादसे से जुड़ा मामला, बस दुर्घटना के बाद बड़ा एक्शन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद बाद एक्शन बस बॉडी निर्माण मानकों की गहन जांच शुरू जोधपुर में 66 बसें जब्त, मानक उल्लंघन की जांच जारी जैनम कोच क्राफ्टर पर विशेष निगरानी उच्चस्तरीय 5 सदस्यीय समिति गठित समिति , CIRT पुणे को भी सौंपी गई तकनीकी जांच राज्य सरकार ने मांगा विशेषज्ञ मूल्यांकन प्रदेशभर में चल रहा विशेष निरीक्षण अभियान.
जैसलमेर हाइवे बस दुखान्तिका, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आश्रितों को की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत, मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है, जिन परिवारों में 3 या अधिक लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना में हुई है, उन परिवारों को 25-25 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, गम्भीर घायलों को 2-2 लाख रुपये एवं अन्य घायलों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.
उत्तरी हवाओं से राजस्थान में हल्की सर्दी शुरू हो गई है. नागौर 14.8°C के साथ सबसे सर्द रहा, जबकि 15 से ज़्यादा शहरों में तापमान 20°C से नीचे दर्ज हुआ. मौसम केंद्र ने अगले कुछ दिन सर्द हवाएं चलने का अनुमान जताया है.
आज (16 अक्टूबर 2025) जयपुर में शुद्ध सोने का भाव ₹136,925 पर स्थिर रहा (0.00%). वहीं, चांदी की कीमतों में +1.7% की बड़ी उछाल आई, जिससे प्रति ग्राम भाव ₹172.30 हो गया.
जैसलमेर बस हादसे से जुड़ा मामला, शवो की पहचान होने के बाद शव सुपुर्द किये जा रहे हैं, परिजनों ने अब मुआवजे की मांग को लेकर दिया धरना, कहा जिला कलेक्टर आकर मुआवजे को लेकर करें बातचीत, मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे.
भवानीमंडी, झालावाड़: कृषि कार्य के दौरान करंट लगने से किसान की मौत, मृतक रमेशचंद्र मरलावदा निवासी खेत पर कृषि कार्य कर रहा था, इस दौरान कुएं के पास लगे ट्रांसफार्मर का करंट फैलने से झुलसा, परिजन उसे भवानीमंडी अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने किसान को किया मृत घोषित, पुलिस ने शव का पीएम कराकर परिजनों को दिया, मिश्रौली क्षेत्र के मरलावदा गांव की घटना.
Churu: दीपावली से पहले ईओ का शहरी निरीक्षण, ईओ सीताराम मीणा ने देर रात सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, बस स्टैंड,नन्द प्लाजा, रेलवे स्टेशन और मिनी सचिवालय क्षेत्र का किया निरीक्षण, सफाई ठेकेदार की लापरवाही पर जताई नाराजगी, अंतिम नोटिस जारी, फर्म के खिलाफ होगी कार्रवाई, सफाई ठेकेदार को दी अंतिम चेतावनी.
भीलवाड़ा: यूआईटी की ई लॉटरी आज आठ आवासीय योजनाओं के 3081 भूखंडों की ई लॉटरी खुलेगी. आज टाउन हॉल में प्रात 10.30 बजे से UDH मंत्री झाबर सिंह करेंगे लॉटरी की शुरुआ.त न्यास सचिव ललित गोयल ने बताया कि सबसे पहले आर्थिक दृष्टि से कमजोर श्रेणी के आवेदकों की तकदीर का होगा फैसला. उसके बाद मध्यम आय वर्ग ए, फिर बी और फिर उच्च आय वर्ग के आवेदकों की खुलेगी लॉटरी. 88 हजार 239 लोगों ने किया आवेदन.
जयपुर: दिवाली पर्व को लेकर ऊर्जा विभाग की खास तैयारी अभियन्ताओं की लगाई ड्यूटी लोड़ सेंटर वाले ट्रांसफॉर्मरों पर तकनीकी कर्मचारियों ड्यूटी के आदेश पांच दिवसीय इस पर्व पर सभी 220 एवं 132 के.वी. GSS पर डिस्कॉम द्वारा आपूर्ति में समन्वय के लिए अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है. 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों पर कनिष्ठ अभियन्ताओं की एवं लोड़ सेंटर वाले ट्रांसफॉर्मरों पर तकनीकी कर्मचारियों की 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक के ड्यूटी निकाले आदेश.
यपुर बस्सी में 3000 किलो मिलावटी मिल्क केक नष्ट. शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई. जैन वाटिका स्थित श्री श्याम फूड प्रोडक्ट्स पर छापा. दीपावली से पहले मिलावटी मिठाई सप्लाई की थी तैयारी. टीम ने मौके पर मिल्क केक के सैंपल लिए, बाकी किया नष्ट. 2500 किलो रॉ मटीरियल भी जब्त, जांच जारी. कारखाने में सुजी, सोयाबीन तेल और लिक्विड ग्लूकोज से बन रहा था मिल्क केक. आरोपी विनोद शर्मा दो साल से कर रहा था मिलावटी मिठाई का कारोबार. सीकर, श्रीमाधोपुर, चौमू तक की जाती थी सप्लाई. आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश पर संयुक्त टीम की कार्रवाई.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज रहेंगे जयपुर प्रवास पर. दोपहर 12.30 बजे सिविल लाइंस विधानसभा के प्रबुद्धजन सम्मेलन को करेंगे संबोधित. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ आत्मनिर्भर भारत प्रदर्शनी का भी करेंगे उद्घाटन . विधायक गोपाल शर्मा के नेतृत्व में अजमेर रोड स्थित प्रतिष्ठा बैंक्वेट में होगा आयोजन. इसके बाद अश्विनी वैष्णव दोपहर 2:00 बजे आदर्श विद्या मंदिर अंबाबाड़ी में रोजगार कार्यक्रम में करेंगे शिरकत. शहर बीजेपी की ओर से घुमंतु परिवारों को वितरित किए जाएंगे रोजगार के लिए हाथ ठेले.