Rajasthan News Live: चूरू दौरे पर डॉ. अरुण चतुर्वेदी, झालावाड़ में खाद्य सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ. अरूण चतुर्वेदी आज चूरु जिले के दौरे पर रहेंगे. पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज जोधपुर आयेंगे. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Sep 16, 2025, 06:27 AM IST | Updated: Sep 16, 2025, 06:38 AM IST

Rajasthan News Live: चूरू दौरे पर डॉ. अरुण चतुर्वेदी, झालावाड़ में खाद्य सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा
Live Blog

Rajasthan News Live, 16 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. बीजेपी नेता डॉ. सतीश पूनिया आज बूंदी के तालेड़ा आएंगे. DGP राजीव शर्मा का जोधपुर दौरा होना है. राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ. अरूण चतुर्वेदी आज चूरू के सरदारशहर एवं रतनगढ़ में दौरे पर रहेंगे. 16 सितंबर से प्रदेश से मानसून की वापसी का दौर शुरू होगा, जिसकी शुरुआत जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों से होगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

06:38:00
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून विदाई की तैयारी, फिर भी बरसेंगे बादल! 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 16 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू हो गई है. आज प्रदेश का मौसम ज्यादातर शुष्क रहेगा, हालांकि दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार 17 सितंबर से एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय होगा. इसके लिए 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिमी राजस्थान का मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी राजस्थान में 20 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.
 

