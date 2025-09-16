Rajasthan News Live: चूरू दौरे पर डॉ. अरुण चतुर्वेदी, झालावाड़ में खाद्य सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा

Rajasthan News Live, 16 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. बीजेपी नेता डॉ. सतीश पूनिया आज बूंदी के तालेड़ा आएंगे. DGP राजीव शर्मा का जोधपुर दौरा होना है. राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ. अरूण चतुर्वेदी आज चूरू के सरदारशहर एवं रतनगढ़ में दौरे पर रहेंगे. 16 सितंबर से प्रदेश से मानसून की वापसी का दौर शुरू होगा, जिसकी शुरुआत जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों से होगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

